中國出台反間諜新規 應對「滲透竊密活動」

1 小时前

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中國國家安全部本周公布反間諜新規，國安負責人稱此舉是為了應對給中國構成嚴重威脅的滲透竊密活動。

政治學者對BBC中文表示，新冠疫情以來，中國與西方世界關係正走向全面衝突與對抗，與周邊國家地區戰爭風險加劇，疫情溯源追責的國際壓力也逐漸加重，中共和其控制的政府深感安全形勢惡化，主動應對加大反間諜力度和舉措。

「滲透竊密活動明顯加劇」

周一（4月26日）新出台的規定明確了反間諜方面的安全防範指導方式、對反間諜立功表彰獎勵有關規定等。

規定稱，國家安全機關根據單位性質、所屬行業、涉密等級、涉外程度以及是否發生過危害國家安全案事件等因素，會同有關部門制定並定期調整反間諜安全防範重點單位名錄。

這些單位需要定期對涉密、涉外人員開展反間諜安全防範教育、培訓，並對出國（境）團組、人員和長期駐外人員進行反間諜防範行前教育、境外管理和回國（境）訪談。

官方媒體新華社引述中國國家安全部有關負責人稱，制定《反間諜安全防範工作規定》（下稱《規定》）是為防範化解國家安全風險、維護國家安全和利益。

「當前，境外間諜情報機關和各種敵對勢力對我滲透竊密活動明顯加劇，手段更加多樣，領域更加寬廣，對我國家安全和利益構成嚴重威脅。同時，我核心要害領域仍然存在反間諜安全防範主體責任落實不到位、防範制度措施不健全等問題。」這名負責人稱。

一位不願透露姓名的中國央企總部外事工作人員周一對《環球時報》表示，2019年中國領導人再次強調國家安全的重要性以來，部門已經加強了對所有出國人員的反間諜工作。

《環球時報》引述這名工作人員稱：「會告知去國外出差的員工，比如去五眼聯盟國家——美國、英國、澳大利亞、加拿大和新西蘭，要嚴格報告他們的旅行目的地、日程以及與外國人員的會面。他們的申請必須得到直屬上級的批准，然後送交總部審查。」

「對於那些前往間諜活動高風險國家的旅行，我們將評估是否有必要，如果不是必要的話，我們會建議不要去。」這名人士稱。這名工作人員還稱，公司要求涉及敏感領域或持有重要文件的員工將其電子設備留在國內，將新的電子設備帶到國外。

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《環球時報》報道，上述企業還通過研討會、短片等方式加強出境前的反間諜教育，展示外國情報工作案例。

獨立政治學者陳道銀對BBC中文表示，《規定》並沒有新的內容，主要是對《中華⼈⺠共和國國家安全法》《中華⼈⺠共和國反間諜法》及其實施細則等法律法規的進⼀步完善，從⽽增強這些法律法規的可操作性。

但他提到，特別值得關注的是《規定》強化了「反間諜的安全防範責任體系」， 特別是「明確機關、團體、企業事業組織和其他社會組織對本單位反間諜安全防範⼯作負有主體責任」，從⽽做到反間諜全社會、全領域、全覆蓋。

「是否隨著規定的實施形成全社會『抓特務』的氛圍，有待觀察，」他說。

外交關係緊張背景

新規發佈之時，中國與全球其他國家的外交關係因新冠病毒、香港、新疆人權等諸多問題而日益緊張。

4月13日，美國國家情報總監辦公室公布2021年《美國情報系統年度威脅評估》。這是拜登上台之後美國情報系統的首份威脅評估報告，報告將中國列在威脅名單的首位。

4月15日是中國的國家安全教育日，官方媒體曾高調曝光多起間諜與侵犯國家安全的案件。相比往年，今年很多案例都與香港示威活動有關。在中國媒體公布和播出的案例中，最受關注的是名為李亨利的華人"危害中國國家安全"案件。66歲的李亨利是一名上海房地產公司的原副總裁，他被官方媒體指責是「反中亂港分子的幕後金主」。

中國外交部發言人汪文斌周二（27日）在回應《規定》時表示，國家安全部制定《規定》，對於貫徹全面依法治國基本方略，統籌發展和安全，健全中國國家安全法律制度體系，防範、制止間諜行為和其他危害國家安全行為，都具有重要意義。

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「中國政府將持續加強國家安全體系和能力建設，健全國家安全法治體系，完善重要領域國家安全立法，不斷提升維護國家安全工作的規範化、制度化、法制化水平，依法防範、制止和懲治各類危害國家安全行為，堅決捍衛國家主權、安全和發展利益。」汪文斌稱。

陳道銀指出，2020年新冠疫情後，中國與西方世界關係正走向全面衝突與對抗，中國與周邊日本、澳大利亞、印度、台灣、菲律賓的戰爭風險加劇；新冠疫情溯源追責的國際壓力日益嚴重，「中國的黨和政府深感安全形勢惡化，不安全感加強，未雨綢繆、積極主動應對，加大反間諜力度和舉措。」