香港六四集會案：參加維園燭光晚會首變犯罪行為 黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚、梁凱晴認罪

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 梁凱晴（左二）、岑敖暉（中）、黃之鋒（右二）、與袁嘉蔚（右一）認罪，朱凱迪（左一）則稱仍未決定。（資料圖片）

黃之鋒等香港「六四」週年維多利亞公園燭光晚會「未經批准集結」案首批四名被告認罪，被法官下令收押等候下周判刑。出席香港標誌性民眾自發悼念1989年北京「六四」事件的一年一度維園紀念活動，首次成為刑事犯罪行為。

青年民主活動人士黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚與梁凱晴星期五（4月30日）於香港區域法院各承認一項《公安條例》下「明知而參與一個未經批准集結」罪。此罪行經由區域法院審訊者，最高可被判處五年監禁。

北京2020年頒布《香港國安法》，引起香港社會討論參與「六四」悼念集會是否被檢控危害國家安全罪行。香港特區政府則證實，港支聯近日申請舉辦「六四」事件32週年集會，已被有關當局援引防疫緊急法令拒絶。

其中，負責管理維園的康樂及文化事務署對香港媒體表示，康文署因應疫情，暫不處理「非指定用途活動」的場地預訂申請，直至另行通告為止。警務處證實已接獲支聯會根據《公安條例》申請「不反對通知書」，「正處理有關通知」，但一家親北京報章引述匿名消息來源稱，警方將再次引用疫情為理由反對集會。

支聯會副主席，大律師鄒幸彤稱，會方目前不會假設特區政府違背人權凖則，否決維園集會申請。支聯會也將堅持「結束一黨專政」原則。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 2020年，香港特區政府首次阻止「六四」週年晚會舉行，但當晚維多利亞公園以及市內數處地點均有群眾聚集。

這起案件一共涉及24名被告人。星期五認罪的四人當中，24歲的黃之鋒、27歲的岑敖暉與袁嘉蔚均為原政團香港眾志成員，26歲的梁凱晴則是地區政團觀塘願景召集人；梁凱晴、岑敖暉、袁嘉蔚均是區議員。

這起案件並非根據《香港國安法》起訴，但主審法官陳廣池是行政長官林鄭月娥根據該法選任的「國安法指定法官」。

控方指控四人連同其他身份不詳的人，於2020年6月4日在香港維多利亞公園，在無合法權限或或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。法官下令將四人收押，等候5月6日判刑。這是梁凱晴首次被收押。

此前表態也將於星期五認罪的前香港立法會議員朱凱迪則透過律師表示仍須考慮是否認罪，法官批准押後至6月11日，將朱凱迪與其餘19名並未不認罪的被告人一併再次提訊。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 李卓人（中）與「長毛」梁國雄（右一）等20名被告並未認罪。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 受新冠肺炎防疫法令與《國安法》雙重夾擊，香港悼念「六四」事件困難重重。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 《香港國安法》如何改變民主活動人士的生活？