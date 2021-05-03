中國政法委發帖諷刺印度疫情 刪帖後依然爭議不斷
在印度遭受新冠病毒肆虐之際，中國政法委官方微博發帖嘲諷印度的慘狀，引發爭議。許多中國網友出於人道考慮而表示憤怒，但仍有不少人表示支持。該貼文目前已被刪除。
中印關係自去年邊境爭端以來一直不穩定。今年3月，印度與美國、澳大利亞、日本舉行四方安全對話，被認為是尋找共同利益制衡中國，包括在新冠疫苗供應方面。
中共政法委的諷刺貼文
中國政法委新浪官方微博帳號「中國長安網」5月1日下午1點多發佈了一條博文，文字寫道「中國點火VS印度點火」。下方配了兩張圖片，左圖是中國發射長征八號運載火箭，右圖是印度焚燒新冠死者屍體的一堆堆柴火。這條微博還加上標籤「印度單日新增確診40萬例」。
這條貼文被普遍看作是嘲諷印度當前的慘狀。在被網友轉發了近1萬次，並產生巨大爭議後，原始貼文目前已被刪除。
印度官方5月1日表示，印度當日新增超過40萬確診病例。根據官方數據，平均每分鐘有2.5人染疫身亡。與此同時，全球多國向印度提供抗疫設備和藥物支援。
簡稱中央政法委的中國共產黨中央委員會政法委員會，是中共領導和管理政法工作的核心職能部門，由政治局委員郭聲琨領導。中國長安網是其官方新聞網站， 是「全國政法綜治系統的重要網絡宣傳陣地、信息發佈渠道和輿論引導平台」。過去數年，該平台因多次發佈有關中共政法工作的官方口徑和重要信息，而成為外界了解最高層對中國政法事務指導精神的渠道。其官方微博賬號目前有超過1500萬關注者。
據中國中央電視台新聞，在「中國長安網」此微博發佈前的一天，4月30日，中國國家主席習近平就印度新冠疫情向印度總理莫迪致慰問電。
習近平在慰問中說，中方願同印方加強抗疫合作，為印方提供幫助和支持。並稱相信在印度政府的領導下，印度一定能夠戰勝疫情。
中國網民反應兩級
在這條爭議帖子下方，網民反應褒貶兩極分化。
大量人支持中國長安網的做法，進一步諷刺印度對疫情的處理。網友「圓中方中圓」說，「中國點火，送人上九天攬月；印度點火，送人上西天見閻王」。
網民「蚊香君」用侮辱性字眼，稱「不去管印度人民死活，還在搞聚集拉票選舉，轉移國內矛盾在我們國家邊界搞事情，所謂的人性和同情心能救印度人民嗎？」
但大多數留言評價的網民不認同中國長安網的做法，認為是不尊重生命的表現，甚至認為「難以想象一個官微能發出這樣的內容，毫無人性」。
ID「從不刪對象的程序猿」說：「在武漢剛爆發疫情後，我們也經歷過醫療資源短缺，病人無法及時得到收治而在微博上絶望求助的黑暗時刻。請保持對生命最基本的尊重，對同樣經受苦難的人保持最基本的同情心。這無關愛國情懷，這是人起碼的良知。」
「白起激吹bot」表示，「請不要拿任何人的生命開玩笑謝謝，別的國家詆譭我們是他們的事，不代表我們也要同樣做這種缺德的事情。」
另一位微博用戶「歲月靜好婊2021」認為政法委代表國家形象，這樣對比並不合適，「毀壞的不是你一個部門形象，而是我泱泱大國的名聲。」
雖然該爭議微博已被刪除，但其原始貼文的截圖依然在互聯網上轉發。截止發稿，未有中國官方對此微博做出任何解釋或回應。
爭議貼文持續發酵
該貼文不僅引發普通網民的爭論，還被一些人氣博主關注，將爭論推入高峰。
中國復旦大學國際政治系教授沈逸在微博上發文，稱政法委微博的對比圖「挺好的」。他把印度比為「妖艷賤貨做派」，並諷刺批評該微博的網友是「聖母婊」「刷情懷」。沈逸也是觀察者網的時事評論員。
令很多網友熱議的是，以善於發佈爭議性和煽動民族主義情緒著名的中國官方《環球時報》總編胡錫進，此次在微博上與沈逸展開口水戰。
胡錫進說，「普通中國人當然沒必要做『聖母婊』，但官方機構的賬號應當在這個時候高舉人道主義大旗，表達對印度的同情，將中國社會牢牢置於道義的高地上。這不是「聖母婊」，這是任何中國官方機構應有態度和表現。」
印度一些媒體留意到該爭議貼文，並對其進行報道。
印度英文媒體The Hindu強調該爭議源於中共官方媒體的「不恰當」之舉，不過在引發廣泛批評後，該貼文遭到刪除是"不尋常舉動"。
該報道還稱，在爭議貼文引發嘲笑的同時，一些中國的社會組織已經開始籌款，給印度施以援助，其中包括一些著名的佛教組織。
中印關係持續不穩
作為「世界上人口最多的民主國家」，印度經常被用來闡述自由民主如何在發展中大國發揮作用，這令北京來說極為反感。 中國政府多年試圖在發展中國家樹立「中國模式」的榜樣。
過去一年多來，中國和印度之間的關係始終不穩定，從邊界衝突到印度禁止多款中國軟件，雙方政府在多個問題上外交表述劍拔弩張。
3月中旬，美國邀請日本、印度和澳大利亞召開印太四國峰會（QUAD），被廣泛認為是華盛頓及印太盟友應對中國強勢挑戰的重要舉措。
四方會談以「印度太平洋戰略」為首要前提，特別是南海與東海等軍事熱點的海洋航行自由。在中國表態對東南亞等開發中國家提供疫苗支援後，如何避免中國在疫苗外交上佔有優勢，也是四方會談中的核心議題。
印度是四國中唯一跟中國接壤的國家，地緣關係更為直接。
另外，中印關係的緊張也與去年的邊境爭端密切相關，該爭端導致數十人死亡，激發起兩國人民的民族主義情緒。