中國政法委發帖諷刺印度疫情 刪帖後依然爭議不斷

1 小时前

圖像來源，中國長安網 圖像加註文字， 中國長安網的爭議貼文

在印度遭受新冠病毒肆虐之際，中國政法委官方微博發帖嘲諷印度的慘狀，引發爭議。許多中國網友出於人道考慮而表示憤怒，但仍有不少人表示支持。該貼文目前已被刪除。

中印關係自去年邊境爭端以來一直不穩定。今年3月，印度與美國、澳大利亞、日本舉行四方安全對話，被認為是尋找共同利益制衡中國，包括在新冠疫苗供應方面。

中共政法委的諷刺貼文

中國政法委新浪官方微博帳號「中國長安網」5月1日下午1點多發佈了一條博文，文字寫道「中國點火VS印度點火」。下方配了兩張圖片，左圖是中國發射長征八號運載火箭，右圖是印度焚燒新冠死者屍體的一堆堆柴火。這條微博還加上標籤「印度單日新增確診40萬例」。

這條貼文被普遍看作是嘲諷印度當前的慘狀。在被網友轉發了近1萬次，並產生巨大爭議後，原始貼文目前已被刪除。

印度官方5月1日表示，印度當日新增超過40萬確診病例。根據官方數據，平均每分鐘有2.5人染疫身亡。與此同時，全球多國向印度提供抗疫設備和藥物支援。

簡稱中央政法委的中國共產黨中央委員會政法委員會，是中共領導和管理政法工作的核心職能部門，由政治局委員郭聲琨領導。中國長安網是其官方新聞網站， 是「全國政法綜治系統的重要網絡宣傳陣地、信息發佈渠道和輿論引導平台」。過去數年，該平台因多次發佈有關中共政法工作的官方口徑和重要信息，而成為外界了解最高層對中國政法事務指導精神的渠道。其官方微博賬號目前有超過1500萬關注者。

據中國中央電視台新聞，在「中國長安網」此微博發佈前的一天，4月30日，中國國家主席習近平就印度新冠疫情向印度總理莫迪致慰問電。

習近平在慰問中說，中方願同印方加強抗疫合作，為印方提供幫助和支持。並稱相信在印度政府的領導下，印度一定能夠戰勝疫情。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 5月1日，在印度新德里，新冠患者的家屬在等待給氧氣罐補充氧氣。

中國網民反應兩級

在這條爭議帖子下方，網民反應褒貶兩極分化。

大量人支持中國長安網的做法，進一步諷刺印度對疫情的處理。網友「圓中方中圓」說，「中國點火，送人上九天攬月；印度點火，送人上西天見閻王」。

網民「蚊香君」用侮辱性字眼，稱「不去管印度人民死活，還在搞聚集拉票選舉，轉移國內矛盾在我們國家邊界搞事情，所謂的人性和同情心能救印度人民嗎？」

但大多數留言評價的網民不認同中國長安網的做法，認為是不尊重生命的表現，甚至認為「難以想象一個官微能發出這樣的內容，毫無人性」。

ID「從不刪對象的程序猿」說：「在武漢剛爆發疫情後，我們也經歷過醫療資源短缺，病人無法及時得到收治而在微博上絶望求助的黑暗時刻。請保持對生命最基本的尊重，對同樣經受苦難的人保持最基本的同情心。這無關愛國情懷，這是人起碼的良知。」

「白起激吹bot」表示，「請不要拿任何人的生命開玩笑謝謝，別的國家詆譭我們是他們的事，不代表我們也要同樣做這種缺德的事情。」

另一位微博用戶「歲月靜好婊2021」認為政法委代表國家形象，這樣對比並不合適，「毀壞的不是你一個部門形象，而是我泱泱大國的名聲。」

雖然該爭議微博已被刪除，但其原始貼文的截圖依然在互聯網上轉發。截止發稿，未有中國官方對此微博做出任何解釋或回應。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 印度疫情嚴峻 火葬場不停運作 民眾為至親排隊等氧氣保命

爭議貼文持續發酵

該貼文不僅引發普通網民的爭論，還被一些人氣博主關注，將爭論推入高峰。

中國復旦大學國際政治系教授沈逸在微博上發文，稱政法委微博的對比圖「挺好的」。他把印度比為「妖艷賤貨做派」，並諷刺批評該微博的網友是「聖母婊」「刷情懷」。沈逸也是觀察者網的時事評論員。

令很多網友熱議的是，以善於發佈爭議性和煽動民族主義情緒著名的中國官方《環球時報》總編胡錫進，此次在微博上與沈逸展開口水戰。

胡錫進說，「普通中國人當然沒必要做『聖母婊』，但官方機構的賬號應當在這個時候高舉人道主義大旗，表達對印度的同情，將中國社會牢牢置於道義的高地上。這不是「聖母婊」，這是任何中國官方機構應有態度和表現。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 印度新德里正經歷為期兩周的封鎖。

印度一些媒體留意到該爭議貼文，並對其進行報道。

印度英文媒體The Hindu強調該爭議源於中共官方媒體的「不恰當」之舉，不過在引發廣泛批評後，該貼文遭到刪除是"不尋常舉動"。

該報道還稱，在爭議貼文引發嘲笑的同時，一些中國的社會組織已經開始籌款，給印度施以援助，其中包括一些著名的佛教組織。

中印關係持續不穩

作為「世界上人口最多的民主國家」，印度經常被用來闡述自由民主如何在發展中大國發揮作用，這令北京來說極為反感。 中國政府多年試圖在發展中國家樹立「中國模式」的榜樣。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 印控克什米爾斯利那加巴爾德爾鎮外一批正在前往拉達克的陸軍部隊停車休息

過去一年多來，中國和印度之間的關係始終不穩定，從邊界衝突到印度禁止多款中國軟件，雙方政府在多個問題上外交表述劍拔弩張。

3月中旬，美國邀請日本、印度和澳大利亞召開印太四國峰會（QUAD），被廣泛認為是華盛頓及印太盟友應對中國強勢挑戰的重要舉措。

四方會談以「印度太平洋戰略」為首要前提，特別是南海與東海等軍事熱點的海洋航行自由。在中國表態對東南亞等開發中國家提供疫苗支援後，如何避免中國在疫苗外交上佔有優勢，也是四方會談中的核心議題。

印度是四國中唯一跟中國接壤的國家，地緣關係更為直接。