香港經濟一季度大幅回升終結六連跌 失業率仍然高企

陳岩

BBC中文記者

1 小时前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 檢疫措施下，香港旅遊業備受打擊。

5月3日，香港政府統計處發佈數據顯示，今年一季度本地生產總值（GDP）同比上漲7.8%。

過去兩年，香港經濟先後經歷社會運動和新冠疫情打擊，經歷了六個季度連跌，嚴重受挫。今年一季度的上漲終止這一趨勢。

對香港而言，7.8%是多年未見的高增速，但需要注意，這是建立在去年一季度-9.1%的創紀錄低增速的基礎上，因此實際增長率有限。

然而，餐飲、旅遊等行業依然未能恢復，失業率高居不下，使居民對經濟「體感溫度」低於宏觀上的回暖。

原因：強勁外貿與低基數

香港政府發言人表示，高增速背後主要原因有兩個：低基數效應和對外貿易強勁增長。

這一輪經濟衰退前，香港經濟增長率在1-3%徘徊，7.8%的增速在數字上比較可觀，但並不意味著香港經濟正在以數倍於往常年份的速度復蘇。

而是受到低基數效應影響——由於去年一季度香港經濟受到疫情打擊，罕見地出現-9.1%的創紀錄低增速，因此使今年一季度同比增速看起來偏高。

同樣的情形也發生在中國內地，一季度經濟增速大漲18.3%是建立在去年同期下降6.8%的基礎上。

不過，當前香港依然顯示出復蘇的跡象。香港統計處數據顯示，經過季節調整後，今年一季度經濟相比去年四季度，環比增長5.3%；相比之下，去年四季度比去年三季度只增加0.5%。

圖像來源，Getty Image 圖像加註文字， 中美的經濟復蘇，帶動香港貿易領域快速反彈。

「主要反映在內地和美國帶動的環球經濟復蘇下，貨物出口的增長非常強勁。」香港政府發言人表示，香港出口總額同比大增30.6%，進口增23.3%。

在疫情之中，中國的製造能力不斷得到體現，而歐美等發達地區的產能則在疫情反覆下受到限制，供給能力遲遲難以修復。疫情控制差異導致中國的供給能力要遠高於國外，出口產生了明顯的替代效應。

香港進出口的重要部分是中國內地和美國等國間的轉口貿易，隨著中美的經濟復蘇，帶動香港貿易領域快速反彈。

「體感溫度」不同

復蘇並不平均，相比貿易上「熱火朝天」，旅遊業仍然處在「冰封」狀態。

香港財政司司長陳茂波也承認，本港今年首季的GDP數字應有較顯著改善，不過，實際「體感溫度」所感受的可能是另一種情況。

整體上，今年一季度失業率為6.8%，就業不足率 (underemployment rate) 3.8%，香港目前有大概40萬人「痛感強烈」。

其中，消費及旅遊相關行業失業率仍高達10.7%，其中餐飲服務業的失業率更高，達到13.3%。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 疫情爆發後，香港旅遊及零售業備受打擊，商場人流稀少。

結構性矛盾未解

復蘇不平均背後，是疫情放大了香港經濟的長期結構性問題。

2003年，非典疫情打擊下，香港失業率飆升至8%，此後中國內地開放"自由行"，旅遊業迅速膨脹，相關的零售、酒店、餐飲等行業，創造出大量新增就業。

然而，十幾年後，這些行業提供的原本工資不高的崗位，在疫情中受到衝擊最嚴重，恢復最慢。

香港目前服務業佔比已逼近99%，幾乎沒有工業；相比之下，規模相似的新加坡，則有佔經濟總量26%左右的工業。

而高端製造業是經濟的穩定器，能夠吸納大量勞動力，創造大量的工程類、管理類優質職位，比如新加坡具有優勢的電子製造、生物醫藥、石油化工等高端製造業。

香港頗具優勢的金融業，吸納勞動力的能力差得多——佔比18.9%，僅創造6.8%的職位。