台灣海峽再現中國偷渡客， 背後的國防、國安和人權擔憂

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圖像來源，TAIWAN COAST GUARD ADMINISTRATION 圖像加註文字， 2019年一位大陸男子從福建省漳州港泳渡至金門，遭台灣海巡署人員逮捕，移送法辦。

台海兩岸關係緊繃之際，兩名中國偷渡客登陸台灣，前後相差不足一周， 台島內引發國防和國安方面的擔憂。

有分析認為，台北當局為了避免讓本已高度緊張的兩岸關係進一步升溫， 多半會繼續採取審慎態度，將兩人遣返回大陸， 但這會為蔡英文政府帶來人道難題。

根據台媒報導，周四（5月6日）凌晨，一名江姓男子乘坐一隻無動力橡皮艇企圖登上金門島，被台灣海巡署截獲。 該男子向台灣警方報稱， 自己從廈門附近的島嶼偷渡來台灣，動機則是「只是想來看看」。 其身上發現帶有兩隻手機以及16顆「豬肉」水餃。

上周末（5月1日）一位周姓男子從福建泉州石獅市自駕橡皮艇順利穿過台灣海峽，進入台灣中部的台中港，於隔日凌晨二時被一名台灣民眾發現，通報台灣警方。

目前兩名男子都被警方帶走調查，正在接受檢疫隔離。其中周姓男子向台警稱， 自己從淘寶網上買了軍規橡皮艇，因「嚮往台灣民主，來台投奔自由」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣海峽是世界軍事熱點之一

國防漏洞還是國安隱患？

事件曝光後， 台灣軍方受到批評。有民意代表在台灣立法院質疑國防部及海巡署是否在偵測工作上有所疏失。台國防部長邱國正亦坦承「這一回的確有缺失」，他又稱可能是海上聯絡有疏漏，會進一步了解，但否認是台灣軍方雷達疏失。

海軍參謀長蔣正國回答立法委員質詢時表示，以該橡膠艇攜帶的油量判斷，要從對岸直接開過來，「機率是小的」。

媒體及大眾輿論也對此事深感疑惑，質疑周姓男子可能是中共間諜。

台灣行政院大陸委員會（陸委會）的國安部門與相關部門負責對非法進入台灣的大陸人進行查核，但查核過程是秘密的。

台灣前海軍艦長，軍事專家呂禮詩向BBC中文表示，周姓男子能夠順利穿越台海，很可懷疑。他認為周姓男子能在福建沿海，大白天扛著42公斤的橡皮艇下海，不被大陸嚴密管控的海防發現，又能透過導航，在險峻的台灣海峽中平安通過，並凖確發現台中港燈火，順利登陸，「可以懷疑可能是大陸軍方所派，試探台灣海防在疫情期間的工作情況」，他說。

圖像來源，呂禮詩 圖像加註文字， 呂禮詩判斷的周姓男子來台路線

審理嚴苛

根據台灣法律規定，非法入境人士及中國異議人士進入台灣後通常面臨三種情況。一是三年以下拘役並罰款9萬元新台幣。 刑期結束後遣返。第二種情況是，台灣政府會尋求人權組織或社會賢達擔任異議者的擔保人，以"收容替代"身份讓他們留下，但要定期向台灣移民署報到， 這些人也無法工作。

第三種情況是，若因入境人士證明逃出的國家或地區發生重大災難或政變，他們可申請"政治專案或庇護"。

曾協助陸委會審核入境中國異見人士的吾爾開希之前接受BBC中文採訪時解釋，中國異議人士若要來台灣尋求政治庇護，法令規範"非常嚴苛"。 這位六四民運人士說， 審核是依據《兩岸人民關係條例》及《大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法》進行。 申請人需符合「領導民主運動有傑出表現之具體事實及受迫害之立即危險者」標凖，才能向台灣內政部提出申請，並予舉證，再由行政部門進行審理。

台灣人權團體"台灣人權促進會"法務主任王曦則向BBC中文說，觀察大陸異議人士在台情況，台灣這幾年來對此處理消極：「不會立即遣返，但也不會給居留權，基本上就是讓你餓不死，但什麼都不能做，因此許多人後來都是待不下去回到中國大陸，或自行尋求其他朋友或團體幫忙前往第三地」，她解釋。

也有分析因此認為，因台灣沒有明確的政治庇護法律，譬如《難民法》，台官方在審核大陸異議者和辨別其真假身份都很耗時，但也同時給予政府政治判斷空間。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 台灣海峽附近的一艘美國軍艦

中國異議人士在台處境

2014至2015年，中國大陸有三位異議人士（陸寧、石堅、蘇黔龍），以船艇偷渡抵台灣外海，欲與先前跟著旅行團入境台灣之後脫隊的王睿及楊盧旖旎於台灣外海會和，再前往關島申請庇護，但船隻在台北外海擱淺，被台灣海巡署查獲。

根據中國媒體「觀察者」報導，當時這五名青年異議人士在前往台灣之前，都因為在中國大陸認同並宣傳"中華民國"體制被關押過。

台灣人權團體，甚至香港支聯會都發起過行動聲援這五人，要求時任總統的馬英九以及之後接任的蔡英文不要將他們遣返，旅居海外的中國學者辛灝年為此也向馬英九政府發出公開信，強調這5人都是中國大陸「民國派」人士，主張在大陸實現民主憲政，「與中共專制政權進行了多年的勇敢抗爭」。不過，2016年，楊盧旖旎被迅速遣返, 受牢獄之苦。

2017年，在國際非政府組織"紅十字會"見證下，另外有三人，依照"金門協議"，被遣返回中國大陸。歷經台美雙方審核及台美雙方協商多年後，王睿，五人中的最後一人，於2018年成功申請美國政治庇護，前往美國。

此外， 2017年初，另一位中國異議人士張向忠自旅行團脫隊，被台灣移民署拘留後，被認定其不符「專案長期居留」規定，於當年4月19日被遣返回中國大陸。

根據台媒自由時報報導，張向忠返回中國後，在5月5日在微信公眾號「人文歷史部落」發表公開信給蔡英文，標題為「蔡英文女士，你欠我一個道歉」，文末署名「申請政治庇護失敗者」。

該公眾號目前已被封號。

當年， 還在申請政治庇護的王睿出席記者會聲援張向忠;他說，美國國務院2013年、2014年的「中國人權狀況報告」中，連續兩年來都把張向忠列為因和平倡導廉政而被捕的「新公民運動」成員。他說，若台灣將張遣送回中國，是違反國際公約。台灣政治評論者李祖舜也因此案抨擊蔡英文政府稱，所謂「人權治國」只是偽善。

根據過往案例以及台灣近年來就相關人士的消極處理態度，有分析認為，周姓人士來要成功申請至他國政治庇護，或不被遣返都很困難。

台灣"華人民主書院董事主席"曾建元博士曾向BBC中文說，希望台灣政府能對滯留在台灣的大陸異議人士提供幫助，並呼籲台灣改革審查制度，「譬如誰來審查，標凖在哪裏等等」。

至於設立相關制度是否會導致大批人抵達台灣尋求庇護呢？對此，曾建元說他並不擔心，他認為設立制度使當局有標凖可依，而不是讓來台的異議人士「進退兩難，浪費生命」。