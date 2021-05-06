香港「六四」集會案：黃之鋒等人被判監4至10個月

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 梁凱晴（左二）、岑敖暉（中）、黃之鋒（右二）、與袁嘉蔚（右一）被判監4至10個月。（資料圖片）

香港「六四」燭光晚會「未經批准集結」案，青年民主活動人士黃之鋒等4人早前承認「明知而參與一個未經批准集結」罪，周四（5月6日）黃之鋒被香港區域法院判監10個月，岑敖暉被判監6個月，袁嘉蔚與梁凱晴被判監4個月。

這是首宗因出席「六四」晚會而被判刑的案件，標誌著民眾參與香港維多利亞公園「六四」悼念活動可能面臨的刑責，對日後同類案件會有關鍵參考作用。

法官陳廣池判刑時表示，被告明知集會未經批准，「是故意及有預謀」，是公然犯法，必須判以阻嚇性的刑罰，反映本案的嚴重性及以儆效尤，避免其他人效法。

香港市民支持愛國民主運動聯合會（簡稱「支聯會」）質疑，當局是希望以嚴刑阻嚇市民參與今年的「六四」集會，強調會繼續舉辦「六四」悼念活動，不過他們早前申請使用維園作悼念活動遭香港當局以疫情為由否決。支聯會呼籲市民「以自己的方式」悼念，相信香港的「六四」燭光不會消失。

人權組織曾表示此案是香港集會自由進一步被削弱的案例。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 2020年，香港特區政府首次阻止「六四」週年晚會舉行，但當晚維多利亞公園以及市內數處地點均有群眾聚集。

首起「六四」案判刑引發關注

香港支聯會去年申請在維園如期舉辦「六四」事件31週年燭光悼念晚會，但被當局以疫情為由禁止。然而，成千上萬的市民仍舊依時到維園集會。警方其後拘捕並起訴24名民主派活動人士。

法庭文件指，案發當晚，有人將維園足球場的鐵馬移開，讓市民進入球場，黃之鋒其間曾受訪，連同岑敖暉與市民合照，群眾曾高叫政治口號，警方當晚曾安排封路及改道，道路交通於當晚7時半至9時受阻。辯方曾求情指，集會和平有序地進行，有關集會過去多年均受到尊重，希望法庭考慮判處緩刑或短期監禁。

周四判刑涉及的四名被告，24歲的黃之鋒、27歲的岑敖暉與袁嘉蔚均為原政團「香港眾志」成員，26歲的梁凱晴則是地區政團「觀塘願景」召集人；梁凱晴、岑敖暉和袁嘉蔚均是區議員。其他20名被告的審訊被押後至今年6月11日。

這起案件並非根據《香港國安法》起訴，但主審法官陳廣池是行政長官林鄭月娥根據該法選任的「國安法指定法官」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 《香港國安法》如何改變民主活動人士的生活？

法官陳廣池不接受辯方求情時指，被告在集會中有保持社交距離，亦沒有因集會相對和平而特別減刑。他說，各被告參與未經批准集結是「故意」和「有預謀」，阻塞交通和帶來公眾健康危機，在香港政治動蕩的背景下，大批人很大可能出現高漲情緒，甚至出現暴力風險。

他又稱，被告分別是政治人物和區議員，行動帶有政治目的，區議員把照片上載至社交媒體是宣傳他們出席集會，四人無跡象有悔意，唯一求情理由是認罪，因而扣減了三分之一的刑期。

最後，黃之鋒被判監10個月，岑敖暉被判監6個月，袁嘉蔚與梁凱晴被判監4個月。

根據香港媒體報導，這次判刑前，法官特別提醒在場人士不能夠在法庭內高叫政治口號，強調法庭有法庭規則，而黃之鋒離開被告欄時，向公眾席做了心型手勢，公眾席的旁聽人士向四人揮手說「再見」。