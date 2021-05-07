中國長征5B號火箭自行返回中落點不確定， 引發廣泛擔憂

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 長征5B號火箭

完成將「天和」空間站的核心艙送入預定軌道任務後後， 中國長征5B號火箭預計將在本周末自行返回地球。 重達21噸的長征5B火箭的剩餘部分不再受控，所以， 其返回著落點並不確定，引發廣泛擔憂。

圖像來源，CCTV via Reuters 圖像加註文字， 長征5B號火箭在4月29升空

近三十年最重自行返回飛行器

長征5B號火箭在4月29將「天和」空間站的核心艙送入太空後，該火箭的末級部分以每小時27600公里的速度繞地球返回。

根據其目前運行軌跡，長征5B火箭正在橫跨赤道南北41度的區域移動，這一區域的範圍北至至紐約、伊斯坦布爾和北京，南至紐西蘭惠靈頓和智利，它可能在這一區域的任何地點重返地球。

科學家預計，火箭將於5月10日墜落，前後誤差為兩天，但要到墜落前一小時才可能知道火箭的確切著陸地點。 長征5B火箭是20世紀90年代以來，自行重返地球的最大的太空飛行器。

中國官方稱，長征5B號火箭是中國載人航天工程空間站建設研製的新型運載火箭，是目前中國近地軌道運載能力最大的火箭。

擔憂

太空探索在20世紀下半葉興起，太空碎片的數量正在增加，可能對正常運行的衛星構成威脅。自1990年以來，再沒有超過10噸重的物體失控後自行重返地球。

美國德克薩斯大學的航天工程師莫裏巴·耶（Moriba Jah）教授表示，太空碎片的體積「小到智能手機那麼小，大到空間站那麼大。」他參與設計了一個名為星載儀（AstriaGraph）的地圖，該地圖可以追蹤太空中所有的人造物體，約有2.6萬件。

圖像來源，AstriaGraph/Moriba Jah 圖像加註文字， The AstriaGraph was funded by the US government to monitor all human-made objects in space

耶教授表示，太空中約有200件大型物品可能是「定時炸彈」，包括舊火箭碎片。

「那些提供定位、導航和定時、金融交易、天氣預警等服務的衛星，任何時候都有可能被這些垃圾碎片擊中，然後停止工作。失去這些太空資源會對人類產生重大影響。」 耶教授說。

這次返回的中國火箭也可以在星載儀上找到，在那裏它被稱為CZ-5B。

據報道，在2020年5月，上一次長征5B火箭從中國發射時，碎片落在了西非象牙海岸的村莊，包括一根12米長的金屬管，但沒有人受傷。

天體物理學家瓊斯（Andrew Jones）也在太空新聞（spacenews）網站上寫道，該運載火箭的主體部分大約每90分鐘繞飛地球一圈，無法確定它究竟何時會進入大氣層。

「最可能的情況是，它沒有被返回大氣層時產生的高溫熔化，並落在大海或無人居住的地區，但也存在著對人類或財產造成損害的風險"，瓊斯說。

美軍太空司令部表示，所有太空發射的殘骸都對人類太空飛行構成潛在威脅。該司令部正跟蹤該火箭的方位，稱會向公眾及時報告。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 2020年7月——為什麼會有那麼多火箭發射到火星？

中國：無需擔憂

中國外交部7日表示，火箭採用特殊的技術設計，大部分零件將在再次進入大氣層過程中燒蝕銷毀，對航空活動及地面造成危害的概率極低。

發言人汪文斌稱，中方高度關注火箭殘骸重回大氣層的情況，相關主管部門將及時對外通報情況。