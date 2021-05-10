杭州動物園三隻豹子「越獄」多日 園方為隱瞞消息道歉

15 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 豹是一種大型貓科動物，渾身布滿圓形斑紋，所以又名金錢豹或花豹（資料圖）

在中國東部的杭州，過去幾日來市民們都在密切關注著一場搜捕行動。幾天前，三隻豹子從當地的野生動物園「越獄」，目前仍有一隻下落不明。

據報道，這三隻豹子是幼年的金錢豹，它們不知何故離開了動物園。上周五（5月7日），有民眾報警稱在一個別墅小區附近發現疑似豹子的蹤影，當局隨後調查發現有三隻豹子外逃。

目前，涉事的野生動物園已被勒令關閉整頓，五名負責人被警方刑事拘留。杭州市警方已對野生動物園相關人員因「金錢豹外逃事件」涉嫌犯罪立案調查。

杭州野生動物世界位於杭州西南部的富陽區，於2002年開放，是中國東部最大的動物園之一。動物園最初一度否認有豹子失蹤的報道，後來為瞞報而道歉。

「前期，因考慮到出逃的未成年金錢豹攻擊性較弱，擔心事件公布會引起恐慌，未及時公布有關信息，」園方在周六（5月8日）下午的一份聲明中說。

為了搜索出逃的豹子，當局出動了大量人力。官方媒體報道說，超過1000名民警、社區幹部、民兵、志願者被組織起來，對周邊地區進行拉網式排查和巡邏，並對學校、敬老院等場所進行重點防控。

當地警方還僱傭了無人機飛手，通過70多架熱成像無人機在周邊地區搜索。

圖像來源，Weibo 圖像加註文字， 村民拍攝到的出逃豹子的影像。

據報道，搜捕人員在周日（5月9日）凌晨通過無人機發現了第三隻小豹子的行蹤，它當時位於距離動物園約6公里外的何家村附近，但當搜捕人員合圍時它逃脫了。

「怕其實還好，只是晚上就不出門了，因為豹子一般都晚上出來，大家就都待在家裏，」何家村一名旅店老闆對BBC說。

他表示，村子裏的餐館和商店都在正常營業，但當地組織了大量人員進行搜索，還有直升飛機在上空盤旋。

這三隻豹子是何時逃離動物園的尚不清楚，但據當地媒體報道，早在5月1日，一位茶農上山幹農活時，在距離公園約10公里的地方拍攝到了豹子的身影。這意味著這些豹子可能已出逃超過一周。

專家對媒體表示，該豹子的行為不像野生動物，因為當村民走近它拍照時，它似乎並不害怕。

隨後，豹子於上周五出現在了住宅區。兩段監控錄像顯示，一隻體態較小的豹子繞過一根電線桿。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 杭州市西湖區何家村發佈了有關出逃金錢豹的提醒公告。

官方在周六（5月8日）宣佈已找回兩隻外逃豹子。此前有報道稱，其中一隻在搜捕行動中被烈性的比特犬咬死，當局後來闢謠說，被捕獲豹子沒有被咬死，只是被麻醉。

地方政府發佈的視頻顯示，一隻身上有黑褐色花斑的幼豹躺在地上搖頭抽搐。當地媒體報道稱，小豹子目前呼吸平穩，已回到動物園。

動物出逃和傷人

杭州野生動物園的豹子出逃事件並非個案，此前動物「越獄」事件也時有發生。

例如，在2019年，浙江寧波動物園的兩隻袋鼠便因互相鬥毆，產生過激反應後「越獄」逃跑，在車來車往的馬路上跳躍，當地在緊急搜索後將它們雙雙抓回。

此外，近年來在人獸衝突事件中多次有人員受傷或死亡。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 2021年4月，一頭東北虎近日闖入黑龍江靠近俄羅斯邊境村莊，並撲倒農民和汽車，過程被攝像鏡頭記錄下來。

今年4月，一隻野生東北虎闖進中國東北的黑龍江省密山市臨湖村。進村後，老虎不僅拍碎了一輛小汽車的車窗，還在農田裏撲傷了一名村民。

去年10月，上海野生動物園的一名飼養員在監護實施除草作業時被熊群攻擊，並被拖走撕咬致死。