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新冠疫情下德國妓院被叫停，性工作者為生計違法、冒險工作
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新冠疫情下德國妓院被叫停，性工作者為生計違法、冒險工作
8 分钟前
德國的色情行業受政府規管，性工作者經登記後可以合法工作。因疫情蔓延，目前妓院被叫停。性工作者為生計不得不違法開工。 BBC記者珍妮·希爾到德國柏林的紅燈區，採訪了數名受影響的性工作者。
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