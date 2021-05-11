中國人口：官方普查總數14.1億，增長率微降，老齡化「已成基本國情」

50 分钟前

圖像加註文字， 目前普遍預測認為，中國大陸總人口仍將繼續保持增長，未來幾年將達到峰值，但60歲以上老人將佔總人口的1/4。

本周二，中國國家統計局公布了中國第七次全國人口普查結果。

十年一次的普查顯示，以2020年11月1日為標凖時間點，中國總人口為14億1178萬人。此前英國《金融時報》援引知情人士稱中國總人口已低於14億人，出現了「自1949年來的首次下降」。

官方數據稱，相比上一次人口普查（2010年）結果，中國人口增加了7206萬人，十年間增長5.38%，年均增長率為0.53%。相比2000年至2010年，增長率下降了0.04個百分點。

中國國家統計局局長寧吉喆表示，普查數據也反映出人口的一些結構性矛盾，如勞動年齡人口和育齡婦女規模下降，老齡化程度加深，總和生育率下降，出生人口數量走低等。「老齡化已成基本國情。」

受訪專家預計，中國人口可能在2025年達到峰值後開始下降，也將影響經濟潛在增長率，不過老齡化帶來挑戰的同時，也帶來機遇，比如醫療和養老服務需求的上升。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國「獨生子女」一代想生更多的孩子嗎？

老齡化成中國「基本國情」

老齡化問題成為中國近年來持續面臨的挑戰。根據普查公報，中國60歲及以上人口為26402萬人，佔18.70%，相比十年前上升5.44個百分點。人口老齡化程度進一步加深，未來一段時期中國將持續面臨人口長期均衡發展的壓力。

寧吉喆表示，「老年人口比例上升較快，老齡化已成為今後一段時期我國的基本國情。」

值得注意的是，少兒人口比例在過去十年仍有所上升，0—14歲人口為25338萬人，佔17.95%，相比十年前上升1.35個百分點。公報稱這是因為生育政策調整取得了積極成效。

不過，經濟學人智庫（EIU）中國首席分析師蘇月表示，開放二胎政策沒有改變中國生育率快速下降趨勢，中國人口老齡化進程加快。

「在這樣的趨勢下，我們預計到2030年，中國老齡人口佔比（65歲及以上人口佔比）將達到18%左右，相當於西班牙和挪威當前的水平。」

威斯康星大學麥迪遜分校研究院易富賢的預測則更為悲觀。他認為，隨著經濟發展，中國的生育率也會像歐洲或新加坡一樣下降，再加上長期計劃生育，導致中國人口下降速度將是斷崖式的，所以老齡化危機來得會更嚴重。

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人口和經濟

根據經濟學人智庫的預測，到2030年，中國的勞動年齡人口（15歲到65歲之間人口佔比）將減少7000萬，人口將在2025年前後達到峰值，影響經濟潛在增長率。

此前，中國社科院研究顯示，該國人口將從2027年開始收縮。世界銀行則認為中國2029年人口開始負增長。

這一時間點恰好與中國經濟規模可能超越美國的時間窗口重合。

老齡化就像一個經濟體的慢性病，幹活的青壯年佔比越來越小，需要全社會供養的老年人佔比越來越多，造成養老金缺口擴大，社會負擔沉重，那麼年輕人自己生活已經不容易，就更不願意生孩子，再加上老年人相對不願消費，經濟活力減弱，社會陷入惡性循環。

聖路易斯華盛頓大學東亞系副教授馬釗表示，「作為一個傳統非移民國家，中國如何調動自身人口生育能力，彌補勞動力紅利的下滑，這是來自中國內部的挑戰。」

易富賢認為，因為人口問題，中國經濟規模有可能根本無法超越美國。

易富賢還表示，和發達國家不一樣，目前中國經濟就像一架飛機，還是在空中，但是突然勞動力不夠，就像飛機突然沒有燃料，這對中國經濟甚至世界經濟都會是一個災難。

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會不會出現負增長

中國社會科學院人口與勞動經濟研究所2019年初發佈的《人口與勞動綠皮書》指出，中國人口會在10年後到達最高峰水平，之後出現負增長，到2065年，人口將減少到12.48億，回到1996年的規模。

報告指出，長期的人口衰退，尤其是伴隨著不斷加劇的老齡化，會帶來不利的社會經濟後果。

「中國的人口負增長已經勢不可當，從現在開始亟須開展研究和進行政策儲備。」報告說。

經濟學人智庫中國首席分析師蘇月提醒，生育政策的調整一般要15-20年才能對勞動力供給產生影響，因此調整人口政策要有提前量。放開生育限制是政策選擇，但是政府同樣需要關注到結婚率的變化和初婚初育年齡的推遲。

人口結構的變化，也帶來新的市場機遇。「市場需要看到人口數據背後的豐富內涵。」蘇月舉例，老齡化進程加快也反映了人均壽命的延長，挑戰背後也意味著機遇，並對生產消費結構產生影響。企業需要增加智能製造的投資，以應對勞動年齡人口規模的下降，老齡人口佔比上升將支撐對醫療和養老服務的需求，企業需要看到這一市場機會。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 多個東亞經濟體面臨人口減少的難題。日本是目前全球老齡化程度最高的主要經濟體之一，2020年出生人口僅為84.8萬人，相比上一年再減1.7萬人，是1899年有統計以來最低值。

東亞難題

「老齡化陷阱」不是中國獨有的問題，東亞各個經濟體早於中國陷入其中。分析指去年以來的新冠疫情更進一步加劇了這一問題。

日本是目前全球老齡化程度最高的主要經濟體之一，2020年出生人口僅為84.8萬人，相比上一年再減1.7萬人，是該國1899年有統計以來最低值。

韓國、台灣、香港則同時在過去一年錄得首次人口負增長。

韓國統計部門公布，2020年出生27.6萬人，死亡30.8萬人，不僅新生兒數量減少10%，創下新低， 還首次出現人口負增長。去年每位韓國婦女預期生育子女數降至0.84個，比2019年所創0.92個的歷史紀錄還要低。

台灣情況類似，2020年出生16.5萬人，死亡17.3萬人，同樣首次出現負增長。

香港勞福局局長羅致光日前表示，2020年前11個月香港新生嬰兒數同比下降17%，死亡數字也是首次超過新生嬰兒數目。

發達經濟體中，生育率走低是長期趨勢和普遍現象。多數分析人士認為，原因可以歸結為工業化和現代化，使女性地位提升，需要在家庭和事業之間取得平衡，同時教育延後生育年齡，再加上城市化使房價高企，各項養育成本一路走高。多種因素共同促使生育率不斷下降。

威斯康星大學麥迪遜分校研究院易富賢認為，這些問題在東亞表現尤其明顯，「由於東亞地區人口密度都很高，遠遠高於歐洲和美國，這導致房價高，但居住空間有限，生育成本非常的高。」