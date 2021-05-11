中國將在珠峰頂部設新冠隔離線 防止登山者與國外同好「狹路相逢」

41 分钟前

圖像來源，AFP PHOTO / PROJECT POSSIBLE 圖像加註文字， 疫情之前，蜂擁而至的登山者曾在珠峰山脊排隊等候登頂。

中國表示，將在珠穆朗瑪峰峰頂設立一條「隔離線」，以防止中國登山者與來自尼泊爾的登山者在世界之巔近距離接觸，以防止新冠病毒從珠峰尼泊爾一側進入中國。

此前一周，尼泊爾大本營的官員警告稱，尼泊爾一側的珠峰登山者中出現了越來越多的新冠肺炎病例。

海拔8848米的珠穆朗瑪峰（Mount Everest）是世界第一高峰，位於中國和尼泊爾的交界上，登山者可以從位於中國境內的北坡和尼泊爾一側的南坡分別攀登。

目前尚不清楚中國具體將如何在珠峰上執行這些規定。

珠峰峰頂是一個被雪覆蓋的狹窄地帶，僅能容納六人站立。在繁忙的旅遊季，登山者必須排隊才能依次登頂，他們只能有幾分鐘時間拍照和觀景。

據報道，中國西藏的登山管理部門會在登山隊員衝頂前派出由專業嚮導組成的防控隊伍，提前開展工作，並在峰頂一側設置隔離線。

中國登山人員將被禁止與尼泊爾方面的任何人接觸，也不允許接觸珠峰山頂上的物品。

中國登山部門還宣佈將對珠峰北坡登山大本營及沿途各個營地進行防疫消毒。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 尼泊爾允許外國登山者進入，本季度發放了大約400張許可證。

「因為南北坡是不同的路線，它（登山過程中）不會有感染的情況，」西藏自治區體育局局長尼瑪次仁對官方媒體說。「最重要的我們要防控的焦點就是在頂峰」。

他還表示，2021年中國批准了兩支隊伍從北坡攀登，一支為攀登珠峰的21人隊伍，另一支是到珠峰北坳（North Col）徒步的17人隊伍。目前珠峰北坡無新冠確診病例。

中國自2019年1月起禁止普通遊客進入中國一側海拔5200米的珠峰大本營地區，除了獲得批准的登山隊員、嚮導等人員外，遊客最多只能前往海拔約5100米的定日縣絨布寺地區。每年獲准進入該地區的人數約為300人。

在新冠疫情爆發後，中國當局從去年開始禁止外國人攀爬珠峰。

然而，嚴重依賴珠峰探險收入的尼泊爾仍允許外國登山者進入，本季度發放了大約400張許可證。

疫情恐蔓延至珠峰

尼泊爾當局已規定來訪的登山者在前往大本營之前必須在尼泊爾進行檢疫，但登山界人士擔心，如果病毒被帶到珠峰，將造成毀滅性打擊。

珠峰的溫度非常低，一些人甚至擔憂新冠病毒可能會在冰川凍土環境中長久封存。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友對中國媒體表示，低溫環境下新冠病毒的存活時間「確實比較長」，但目前尚不能沒有依據地誇大推測病毒會永久存在。

圖像來源，AFP

最近幾周，由於尼泊爾面臨第二波新冠疫情，30多名新冠患者的登山者被從尼泊爾一側疏散。

尼泊爾大本營的官員此前表示，他們從首都加德滿都的醫院收到了17個確診病例報告，但民間傳聞稱確診的登山者數字可能更高。

上周，在大本營經營一家政府授權醫療診所的喜馬拉雅救援協會（Himalayan Rescue Association）對BBC表示，他們已收到一些撤離到加德滿都的登山者被確診的新冠病例。

該協會負責人夏爾巴（Lhakpa Nuru Sherpa）說：「我們剛剛從加德滿都收到17例陽性病例的確認信息，」他說。

加德滿都的CIWEC診所也向BBC證實，曾有新冠病毒檢測呈陽性的登山病人從珠峰來到他們這裏。

圖像來源，Lukas Furtenback

工作人員潘特（Astha Pant）說：「幾周前確實有來自珠穆朗瑪峰地區的病人來找我們，他們在我們的醫院檢測出陽性。但我們現在不能分享有多少這樣的人或任何其他信息。」

據法新社報道，過去三周，尼泊爾的每日新確診人數急劇上升，五分之二的受檢者檢測結果呈陽性。

該國目前已記錄了超過403,000例確診病例和3900例死亡病例。