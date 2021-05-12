新冠肺炎：印度疫情持續延燒 旅印台灣人面臨去留抉擇

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圖像來源，Nancy, Pioneer India Tour 圖像加註文字， Nancy說她居住的中產社區商場仍局部開放，但人潮少很多。

印度新冠肺炎疫情持續延燒。據印度衛生部公布數據，周一（5月10日）印度新增約36萬人確診病例，3700百多人死亡。到目前為止，全印度計有2千多萬人確診、約24萬人因新冠肺炎死亡，目前各國已經伸出援手，試圖幫助深陷危機的印度。自四月以來，印度爆發第二波疫情的嚴重程度震撼全球，也深深影響了在印度工作居住的台灣人。

台灣外交部在上周日表示，原訂5月底的「撤僑包機」，因為台灣中華航空公司現有300名機師在集中檢疫而無法成行。台灣外交部建議在印度的台商或居民，能盡快自行訂位搭機返台。

自五月開始，陸續有70多位在印度工作的台灣民眾搭乘日本航空公司班機，經日本轉機回台。根據台灣中央流行疫情指揮中心數據，印度返台班機採檢了73名人員，目前為止有5名確診陽性，尚有27名人員在複檢中。

也有台商選擇留在當地，BBC中文訪問了住在印度當地的台灣人，了解他們的情況及對印度陷入嚴重疫情的看法。

「這起疫情又再次顯示了印度的貧富差距」

來自台灣中部的Nancy，曾在中國大陸從事國際商務展覽工作十年，自2016年到印度出差後，開始決定在印度這個對台灣人十分新鮮的市場創業。

2017年，Nancy與就讀小學的兒子正式搬到印度首都新德里旁的新市鎮諾伊達（Noida），開創新事業，目前與印度合伙人共同開設旅遊顧問公司，但在事業逐漸穩定的時候，疫情打亂了她的腳步。

「目前為止，我們是走一步算一步」，她說。

Nancy對BBC中文表示，印度從四月開始爆發新疫情，這讓她再次觀察到印度嚴重的貧富差距，這種情況借著疫情明顯地凸顯出來。

她表示，自己住的社區是中產階級居住的地方，基礎設施充足，管治良好，近五千戶的家庭，現在僅有100多名確診病例，之前高峰也只有300多名確診，且多是輕症。社區中大家因為疫情，大多在家上班生活，也透過網路購物買菜，減少與人接觸的機會。社區還有一個診所有醫師輪流駐診，並簡單弄了一個空間，附有10張病牀及呼吸器，給急症患者使用。

Nancy認為，印度疫情嚴重，但在這個人口十多億的國家，疫情嚴重程度的差異還是很大，可透過社會階層來區分。她說：「以醫院為例，之前我去打疫苗的時候，原本以為醫院會如新聞播放的疫情現場哀鴻遍野，人滿為患，還跟小孩在前一晚先演練了一遍回家後要怎麼馬上消毒的步驟。但因為自己選擇的是自費疫苗，施打疫苗的醫院比較昂貴，所以到了現場，醫院幾乎沒什麼人在。」

「也因為懸殊的貧富差距，你可以想像印度底層的勞工或打工族，丟了工作，影響更嚴重。」 她補充說。

圖像來源，Nancy, Pioneer Tour India 圖像加註文字， Nancy與兒子來印度多年。

據Nancy觀察，印度此次疫情崩潰，除了政府管治上的重大疏失之外，與印度民眾因為疫情之前趨緩，大家對防疫工作開始鬆懈有關。

此外，印度從今年初開始啟動國內旅遊，並舉辦盛大的宗教及政治聚集活動，許多人在集會中不戴口罩，讓疫情一發而不可收拾。來印度這幾年，她喜歡上了這個國家，可是仍然充滿好奇，到目前為止沒有要回台灣「避難」的打算，但萬分盼望這場翻天覆地的疫情能趕緊過去。

「短期內我不會再回印度」

據台灣官方資料，目前台灣投資印度的金額達15億美元，並有105家台商企業。這幾年來，因為美中貿易戰，全球供應鏈開始轉移，許多與美國科技有關的代工廠，也開始搬離中國。台灣電子廠除了遷移回台灣之外，也在深耕數十年的東南亞，特別是越南和印度尼西亞等地擴大投資，印度則是新興市場。

在建築行業工作的楚先生（化名）來自台北，目前30多歲，他便是近年來台資積極對印度投資的浪潮中，被外派過去的中階幹部代表。

楚先生向BBC中文解釋，在印度第一波疫情稍緩之後，他被外派到印度；但人算不如天算，四月起印度第二波疫情爆發，情況越來越險峻，使得原本對印度並不熟悉的他，心情更加忐忑。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 地方官員告訴BBC，至少九名印度教先知在參加今年大壺節祭典之後被檢出新冠病毒陽性。

這幾天，楚先生已經從印度回台，正在台灣北部檢疫隔離營中。他回想這波來勢洶洶的疫情，仍是心有餘悸。

他說：「當時心理壓力很大，因為每天的確診數增長速度飛快，只有幾天的時間，確診數從每日30萬飆升到每日40萬。我的駐點所在地也已經有印度籍以及台灣籍的人確診。我的住處周遭也開始有人確診。」

不過，與Nancy相同，楚先生說他觀察第二波疫情前的節慶及政治造勢等大型集會，確實讓印度防疫破功。另外，印度人習慣以手抓取食物進食，手部清潔十分重要。他說，「周遭的印度同事其實都對病毒很敏感，對於嚴重的疫情也只能笑笑自嘲，有同事在抱怨政府，卻也是無能為力」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 每日新增確診15萬，印度如何走到這一步？

雖然來印度的時間不到半年，但楚先生說他十分盼望印度能早日從疫情旋渦中脫身。當被問及是否會再申請外派返回印度時，楚先生的答案是：「短期內不可能。」