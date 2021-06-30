中共建黨百年：初期的國際背景、政黨性質與馬列主義影響

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圖像來源，EPA 圖像加註文字， 2021年6月20日的北京街頭。

1921年7月，中國共產黨第一次全國代表大會在上海召開。這次只有13名代表參加的會議標誌著中共正式成立。

百年後的今天，中共成世界上最大的政治黨派，統治中國七十餘年，擁有黨員九千多萬。

回首百年前，中共堅信的馬克思列寧主義是怎樣傳入中國的？20世紀初的中國和世界局勢又為中共成立提供了怎樣的大背景？

關於中國共產黨成立的歷史背景，北京官版的解釋是，中國共產黨是「在近代中國社會矛盾的劇烈衝突中、在中國人民反抗封建統治和外來侵略的激烈鬥爭中、在馬克思列寧主義同中國工人運動的結合過程中應運而生的」。

20世紀初，西方強國用堅船利炮打開中國大門之後，資本主義進入了中國，上海變成了冒險家樂園。

1921年7月，在現在看來一座不太起眼的上海舊式建築物裏，來自中國各地的13名年輕知識分子召開了一次秘密會議，探討當時還不太為人所知的一種新學說——共產主義。中國共產黨就在這次會議上宣告成立。

中國共產黨究竟是一個什麼性質的政黨？

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 中共一大會址紀念館拍攝的1920年8月（上）和9月出版的《共產黨宣言》中文全譯本

在北京大學研究馬克思經濟學說的商德文教授曾對BBC中文說，共產黨是個主體，它的靈魂是馬克思列寧主義。

不過，根據商德文教授的解釋，中國所接受的馬列主義實際上是列寧主義，或者說是後來的斯大林主義，並不是「真正的那個老馬克思的馬克思主義」。也就是說，它不同於第二國際的馬克思主義。

馬克思主義是德國哲學家卡爾·馬克思在19世紀創立的一種無產階級革命學說。它主要從理論上分析了人類社會發展的規律，認為社會主義必將會替代資本主義。

這樣一種理論其實還是在當時資本主義最發達的西歐國家所創立的。

英國是18世紀工業革命的發源地，雖然它從來沒有成為無產階級革命的中心，但是卻同共產主義有著不解之緣。

19世紀50年代，卡爾·馬克思流亡到倫敦，專心從事政治、經濟學的研究。他撰寫了許多揭露資本家剝削工人以及共產主義必將實現的文章與著作，其中最著名的就是《資本論》。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬克思主義後來成為共產主義革命的靈感來源

時至今日，在倫敦市中心還有一座藏書豐富的馬克思紀念圖書館。

1936年，倫敦的工人運動組織為了紀念馬克思逝世50週年發起設立這座圖書館。館裏藏書包括馬克思、恩格斯和列寧的手稿以及各種版本的著作，僅《共產黨宣言》就有30多個版本，還有恩格斯簽名的《資本論》的第一卷。

選擇把這座建築物作為馬克思紀念圖書館是因為1902年至1903年列寧曾經在這裏工作過，並在這裏出版印刷了《火星報》。這份刊物為後來的10月革命起到了重要的影響作用。

圖像加註文字， 馬克思去世後葬於倫敦

馬克思主義是怎樣傳入中國的？

1917年10月，當第一次世界大戰的硝煙彌漫歐洲大陸時，以馬克思主義為理論基礎的俄國布爾什維克發動了武裝起義，推翻了沙皇統治。

列寧宣佈世界上第一個社會主義政權誕生。

俄國革命的成功在世界上造成了很大震動，並對當時處於軍閥混戰中的中國產生了重要影響。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 蘇聯時代宣傳畫：列寧和斯大林十月革命期間在彼得堡向民眾演講

毛澤東曾說過，十月革命一聲炮響給中國送來了馬克思列寧主義。不過，也有歷史學家認為，早在十月革命之前，馬克思主義就已經進入中國了。

中國社會科學院近代史研究所的研究員楊天石認為，馬克思主義開始被中國思想界所了解應該是在1907年、1908年左右。

楊天石說，當時在東京有一批中國留學生創立了「社會主義講習會」；講習會的刊物《天義報》上已經翻譯了《共產黨宣言》第一章。當時中國學者劉思培已經給《共產黨宣言》寫過序言。恩格斯著名的《家庭、國家和私有制的起源》一書的某一部分也在《天義報》上發表。

楊天石還說，在社會主義講習會舉辦的活動中，也有人把馬克思主義的內容介紹給中國留學生。所以說，中國人了解到馬克思主義在1907年前後就已經開始了。

不過，馬克思主義進入中國後只是在一些知識界精英當中傳播。由於當時傳入中國的西方思潮很多，如自由主義、無政府主義等等，知道馬克思主義的人寥寥無幾。

圖像來源，Huw Evans picture agency 圖像加註文字， 一戰結束後，出席巴黎和會的戰勝國中國要求歸還山東，但美英法三強最終決定將德國在山東的所有權益轉讓給日本，這一消息引發了「五四運動」。

1919年，第一次世界大戰的戰勝國在巴黎召開和平會議，並通過了《凡爾賽條約》。條約中有關將德國在華利益轉移給日本的條款引起了中國人的義憤，「五四運動」爆發了。

美國普林斯頓大學中國學會執行主席陳奎德說，五四運動為馬克思主義在中國的傳播提供了一個契機。

陳奎德認為五四運動還有啟蒙的一方面。他說，在五四運動後期，科學地位抬到至高無上、真理、不能懷疑的地步之後，馬克思主義被介紹進來，成為最新、最前沿的科學，這對當時「追新、求時髦」的知識精英起了相當大的吸引作用。因此，五四運動對中國的一部分知識精英信仰馬克思主義起了相當主要的引導性作用。

五四運動之後，中國各地成立了一些共產主義小組。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1919年，為響應北京學生，上海也爆發學生遊行。

中共一大的國際背景是怎樣？

當時，在莫斯科取得俄國革命勝利的列寧正在構想推動世界革命的戰略。劍橋大學東方系的研究員方德萬說，列寧對歐洲革命失望之後開始把目光轉向東方。

他說，原本，包括列寧在內的一些人都認為，德國的革命是可以成功的。1920年以後，他們對歐洲的革命失望了，他們比較重視的地方都變成了帝國主義的殖民地。不過，他們覺得作為帝國主義中心的歐洲不能實行革命，但是帝國主義國家內部矛盾在東方國家會很突出，因此，世界革命可以在東方開始。所以共產國際就派馬林去中國考察這樣的革命是否可行。

馬林自己也認為，在東方開始一場革命、推動共產主義運動是比較現實的作法。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 中共一大會址紀念館外景（資料照片）

1921年6月，馬林到上海後，同上海共產小組代理書記李達和李漢俊取得了聯繫。在聽取了中國形勢和革命運動的情況介紹之後，馬林建議召開中國共產主義小組統一大會，以便成立全國性組織機構的中國共產黨。

對於這段歷史，李達後來撰文回憶說，六月初旬，馬林和尼克洛夫從第三國際到上海來和我們接洽之後，建議我們應該及早召開全國代表大會，宣告黨的成立。於是，由我發信給各地黨的小組，各派代表工人到上海來開會。

共產黨的成立對中國有怎樣的歷史影響？

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 縱觀中共歷屆黨代表大會：發生哪些重大事件？

同年7月，來自中國各地的13名共產小組的代表和兩名共產國際的代表聚集在上海望志路106號李公館樓下的餐廳裏秘密召開了共產黨成立的第一次代表大會，從此揭開了20世紀中國歷史上的重要一幕。

北京大學的商德文教授在在談到共產黨成立的歷史意義時說，中國共產黨的成立在本世紀內對中國有決定性的影響，因為它直接決定著中國社會發展的方向、前途和它的性質。

商德文說，比如中國走社會主義道路，同時由共產黨來領導，因此， 社會主義和共產黨是聯繫在一起的。本來還有國共之爭，國民黨和共產黨爭論、打仗、談判，共有大概半個世紀，最後由共產黨取得勝利而告終。

他認為其中的原因「很簡單」，那就是中國窮，一是窮，一是內憂外患，外來帝國主義的壓迫太深，中國國內地主階級剝削也太深，所以，「共產黨一轟而起」。

1921年，建黨之初中共只有50幾名黨員。1949年成為執政黨之前，中共在中國一直是受到壓制、打擊的對象。國民黨稱它為「共匪」，西方資本主義國家稱它為「一股紅色禍水」。

現在的中共是世界上最大的政治黨派，統治中國七十餘年。 那麼它的未來呢？