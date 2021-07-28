中國企業家孫大午因妨害公務罪等八罪名 被判刑18年

29 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 孫大午

中國企業家孫大午因聚眾衝擊國家機關罪等八個罪名，被中國河北高碑店市人民法院一審宣判徒刑18年。

孫大午一直被外界視為敢言企業家，他曾在公司網站刊登悼念自由派知識分子的文章，並在2015年中國大規模抓捕維權律師時為律師發聲。2003年，他因非法吸收公眾存款罪，被判處有期徒刑3年，緩刑4年。

獲刑18年

中國高碑店市人民法院7月15日起開始公開審理孫大午案。在歷時14日庭審後，今天（28日）當庭宣判。 根據法院的公告稱，一審判決孫大午因涉嫌尋釁滋事罪、妨害公務罪、聚眾衝擊國家機關機關罪、破壞生產經營罪、強迫交易罪、非法採礦罪、非法佔用農用地罪、非法吸取公眾存款罪等八項罪名，數罪並罰，被判刑18年，並處罰金311萬元人民幣。

除孫大午之外，與他同案的十九名河北大午農牧集團的員工，也被判處緩刑或1年至12年不等的刑期，並處以罰款。其中他的兒子和兩個弟弟，分別被判處12年、12年和9年。 據律師公布，大午集團被處罰金3億餘元，並被追繳14億元。

河北保定高碑店市公安局4月26日通報，河北大午農牧集團有限公司孫大午等人涉嫌違法犯罪，被公安機關採取刑事強制措施。案件偵查終結，移送高碑店市人民檢察院審查起訴。

根據逮捕通知書，高碑店市公安局於2021年4月21日19時逮捕孫大午，指其涉嫌非法吸收公眾存款、尋釁滋事、非法採礦、聚眾衝擊國家機關、非法佔用農用地、強迫交易、破壞生產經營、妨害公務罪、詐騙罪等九個罪名。

高碑店法院7月15日開始開庭，經過14日庭審後，當庭宣判，定罪八項，僅涉嫌的詐騙罪未被定罪。

此案在海內外都有一定影響力，孫大午的多名律師組成的律師團，多日在社交媒體上接力發聲。但關於案件的信息披露和關於孫大午為何被逮捕的公共討論被嚴格審查，微信和其他社交媒體上發佈的消息都遭迅速刪除。

判決消息出來後，有網友說：「又是一個十八年」， 意指此前亦備受關注的中國房地產大亨任志強也是因言論而激怒北京，被以貪污受賄等四項罪名獲刑18年。

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去年11月11日，高碑店公安局曾稱，河北大午農牧集團有限公司孫大午等人涉嫌尋釁滋事、破壞生產經營等違法犯罪被採取強制措施。

中國媒體《中國新聞周刊》報道，警方11月11日抓捕了28人，包括孫大午夫婦、孫大午的兒子、兒媳以及一些公司高管。

報道稱，大午集團此次涉案可能與一起土地糾紛有關。2020年6月21日和8月4日，大午集團人員和一家國營農場因土地確認問題發生兩次衝突。

敢言企業家

今年67歲的孫大午是中國著名的草根企業家，靠養雞養豬起家。他1985年創立大午集團，大午集團涉及種植、養殖、民辦教育、醫療養老等多個領域。

2003年，孫大午曾因非法吸收公眾存款罪，被判處有期徒刑3年，緩刑4年，被處罰金人民幣10萬元。

河北省徐水縣人民法院稱，河北大午農牧集團有限公司未經中國人民銀行批准，經孫大午決策，於2000年1月至2003年5月間，以高於銀行同期存款利率、承諾不交利息稅等方式，出具名為「借款憑證」或「借據」實為存單的制式憑證，向社會公眾變相吸收存款1627單，共計人民幣1308.3161萬元。

這起案件在當年曾引發爭議。不少人認為孫大午是「因言獲罪」，孫大午的律師認為，孫大午的行為符合內地法律，是一種民間借貸，不屬於「非法吸收公眾存款」。

中國諾貝爾和平獎得主劉曉波2003年評論此案稱，以「非法融資」指控孫大午是「惡法治國」。

劉曉波認為，孫大午這樣的農民企業家，既鄙視權錢交易，又有敢於直言的勇氣，既有經濟資源和組織能力，又從爭取農民權利角度提出擺脫貧困的思路，從憲政民主的角度呼籲政治改革，將在政治上對現行體制構成巨大挑戰，很可能成為新型的農民領袖，所以當局必然要利用模糊的法律進行整治。

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孫大午一直被外界視為敢言企業家，與中國學術思想界名人有諸多交往。2003年4月，孫大午曾在大午集團網站發表悼念中國自由派知識分子李慎之的文章，被控嚴重損害國家機關形象，被罰款，網站也被要求停業整頓。

此外，孫大午曾讚揚2003年為他辯護的維權律師許志永。許志永去年2月在廣州被警方帶走，並於去年6月被批准逮捕。

2015年中國當局大規模抓捕維權律師時，孫大午也為維權律師發聲，撰文稱抓捕律師給社會帶來了恐怖氛圍。