台灣疫情：飛行員群組爆發加社區案例陡升後，抗疫「典範」陷入質疑

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圖像來源，EPA

台灣本周陷入了全球新冠疫情大流行爆發以來最嚴峻的防疫危機。

在七天內，台灣北部各縣市每天都有發現本地確診案例，且有多名感染者源頭不明，專家稱，新冠病毒估計已經進入社區。根據台灣「中央流行疫情指揮中心」統計，台灣今日（5月12日）新增了21名確診病例，其中16例本土案例，刷新台灣紀錄。指揮中心已於5月11日將全台灣的疫情警戒提升至第二級，台灣疫情最高警戒為第四級。

因應疫情逐漸加溫，台灣總統蔡英文在臉書上表示，「防疫物資和醫療系統都是充足的，疫苗也會陸續到位，請大家放心。」

一度被視為全球防疫典範的台灣，正面臨最嚴峻的考驗，同時引發台灣是否在防疫意識上有所鬆懈，以及在疫苗採購上是否過於緩辦的質疑。

華航機師集體感染

圖像來源，TSAI ING-WEN FACEBOOK 圖像加註文字， 台灣總統蔡英文5月12日在社交媒體上呼籲民眾一起應對危機。

台指揮中心目前已將疫情警戒提升至第二級，民眾除了強制佩戴口罩之外，超過百人的室內活動以及五百人以上的室外集會，原則上取消。大眾交通運輸上禁止飲食。從目前已知的公開信息看，這波疫情危機始於四月底。中華航空（華航）的貨機機師，在台灣桃園下榻的防疫旅館「諾福特」酒店（Novotel）爆發群聚感染事件後，台灣新一波疫情便開始延燒。

據台灣媒體報道，華航貨機機師疑似在台灣境外染疫後，回台後在機場附近的防疫酒店隔離檢疫時，因為酒店疑似未嚴格遵守防疫措施，導致機組人員以及酒店員工交叉感染，隨後傳播給家人。

截至5月11日，與華航機組相關的案例已高達35例確診，且有13例仍在調查中。同時間，本周台灣北部城市陸續出現無法追蹤來源的社區確診案例，防疫警戒升級，台灣社會及輿論開始升高警戒。

防疫鬆懈？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 疫情突然緊張，台北市民趕緊購買口罩等物資。

住在台北市的王小姐（化名）告訴BBC中文說，自己因為在家工作，所以比較不擔憂，但面對疫情仍然覺得要謹慎以對。「因為疫情太久了，大家有點麻痺，」她說。

多家台灣媒體指出，台灣因為疫情管控得宜較長時間，演唱會及各種經濟及宗教聚會如常，造成民眾在防疫上的鬆懈。

出現確診病例的酒店及患者都被認為在防疫上警覺不夠。譬如，許多病患在篩檢前都因為出現新肺相關症狀前去診所就醫數次，但許多醫師及病患警覺心都不夠，未建議病患立即篩檢隔離，導致病人隔了許多天之後才去篩檢。

不過，也有宜蘭羅東醫院的醫師，在病人初診時，便悉心詢問，提高警覺，強烈建議病人檢驗，後來發現病人確實感染新冠。這種做法便成功阻斷病毒繼續傳播。

台灣的疫苗「慌」

這起危機，也再次凸顯台灣辯論已久的疫苗問題。

目前台灣提供施打的疫苗，是英國的阿斯利康（AZ）疫苗。但由於台灣一直以來控管疫情得宜，民眾施打意願不高，加上過去傳出這款疫苗造成若干人士出現血栓症狀，因此自從3月22日台灣開放疫苗施打至今，疫苗接種率十分低，不到1％。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 目前台灣只能接種阿斯利康疫苗。

彭博社分析，以新加坡疫苗接種率將近19%與台灣比較，台灣要維持住防疫模範生的身份以及經濟繼續暢旺，施打疫苗是關鍵。確實，受到這波本土疫情刺激，台灣低迷的新冠疫苗接種數有了增加。5月6日全台接種人數達到6461人，打破紀錄。根據台媒報導，接下去兩周，台北醫院施打疫苗幾乎都已經額滿。

王小姐也表示，因為自己要哺乳，無法跟先生一樣今日便去自費施打疫苗。「不然為了小孩及社區安全，我會立即去施打疫苗。」

輝瑞疫苗難進台灣

雖然台衛福部4月已經表示，已經購買到500多萬劑的美國莫德納 (Moderna)疫苗，台灣也希望自行研發的疫苗可以在七月上市，但目前台灣只提供阿斯利康疫苗。

台北市長柯文哲之妻，醫師身份的陳佩琪，日前遭民進黨質疑身為基層醫師為何不施打阿斯利康疫苗時，便在臉書發文稱，現在能施打的疫苗只有一種，並不適合所有人。

陳佩琪抨擊民進黨泛政治化處理疫苗議題，在疫情升溫之際，絶非民眾福祉。

事實上，台灣購買疫苗的種類及數量，一路走來並不順遂，也被認為與台灣在國際醫療組織被邊緣化，以及複雜的兩岸關係有關。

今年2月17日，台衛福部部長陳時中，接受台媒訪問時說，曾與德國BioNTech公司接觸購買500萬劑輝瑞疫苗，但在最後簽約時生變。當時他被問到，BioNTech代理商上海復星醫藥公司，是否阻攔台灣採購疫苗，他回答稱，「不敢這樣說，但已經進行到最後一步，一般國際廠商來往很少到最後換約（換約指雙方簽名生效）時停下，情況不尋常。」

雖然當時BioNTech表示會提供給台灣疫苗，但此事最後不了了之，也引起若干民眾及反對黨批評。

台灣國民黨智庫「國政基金會」副董事長連勝文四月底批評民進黨無法解決疫苗問題，防疫不力。

前總統馬英九等人也抨擊，台灣為何一開始就直接抗拒中國疫苗進入台灣，尤其中國已經多次表示願意提供疫苗，協助台灣防疫。