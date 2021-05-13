成都一名中學生的死亡為何在社交媒體引發風波

1 小时前

圖像來源，Weibo 圖像加註文字， 林唯麒的母親魯女士抱著孩子的相片坐在學校門前。

過去幾日來，中國西南城市成都的一所中學發生的學生墜亡事件在社交媒體持續引發關注，甚至罕見導致大量民眾前往學校門外聚集抗議。

這名16歲學生周日（5月9日）晚近七點時在成都四十九中墜樓身亡。當地警方認為墜樓是「個人行為」，排除了他殺的可能性，但逝者母親對學校的處理方式和孩子死因提出質疑，表示存在「沒有監控」，學校警告學生「三緘其口」等情況。

在紛至沓來的質疑及呼籲當局徹查的網絡評論淹沒了官方媒體的評論區後，官方媒體周四（5月13日）公布了監控畫面，並提供了更多孩子當天墜樓的細節，排除了他殺可能。

這起墜亡事件在中國社交媒體掀起大量討論，在微博相關話題的閲讀量超過17億次。很多網友批評當局和校方回應民眾關切「語焉不詳」、「避重就輕」，但也有民族主義者指責質疑者是「破壞穩定」的「敵對勢力」。

墜樓身亡

這名高二學生的母親魯女士周一（5月10日）通過微博發帖說，她的兒子林唯麒在前一日下午到校後，她在晚上九時接到學校通知，告知兒子從樓道墜落身亡，而當時距離她兒子的死亡已過去兩個多小時。

「學校現在的做法是，將我們家長全部拒之門外無可奉告，想看監控不給看，想問問同學老師到底發生了什麼，學校第一時間遣散了班裏所有學生並警告他們三緘其口，」她在微博上寫道。

在另一則帖子中，魯女士還表示已經去查閲監控，但「唯獨事發那一段沒有監控」，而救護車「沒有去醫院直接就拉去了殯儀館」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 成都四十九中大門

「這種新聞我看了很多遍卻沒曾想有一天會發生在自己身上」，魯女士寫道。她稱自己嘗試打了各種媒體熱線「均被敷衍了事，沒有媒體願意發聲」。

在配圖中，這位母親捧著兒子遺像在校門前靜坐，低頭哭泣。圖片迅速在網絡上流傳，很多網友對她表達同情和支持。

微博用戶@燨紫77 評論說：「兒子慘死在教書育人的學校，母親抱著遺像坐在門口，身後是明晃晃的八個大字『求真求實，至善至美』。」

一天後，當局作出了回應。成都市公安局成華區分局發佈公告，表示經過現場調查，認定林唯麒的死亡並非他殺，排除刑事案件。警方還表示，家屬對調查結論沒有異議。

成華區教育局也在同日表示，經過多部門的聯合調查，未發現學校存在體罰、辱罵學生等師德師範問題，也沒有發現該學生受到校園欺凌等情況，基本判斷他是「因個人問題輕生」。

爭議

但魯女士對於官方的回應並不買賬。她表示自己沒有看到全部的監控視頻，並認為官方的回應內容「存在很多疑問」。

「我活生生的兒子高高興興的送到學校，短短一個小時告訴我出了這麼大的事情，而且如此草率的公布這個結果，」她寫道。「請大家跟我一起努力，找出事實的真相。」

當局沒有透露細節的通報也反而激起了民眾更多的質疑。很多網友批評通報內容「不夠透明」、「避重就輕」，沒有回應「監控缺失」，「事發兩小時後才通知家長」等問題。

圖像來源，Weibo 圖像加註文字， 魯女士對於官方的回應並不買賬。

「沒有細節，沒有時間線，沒有監控，沒有屍檢報告，也沒有目擊者的描述，怎麼就能得出結論他的死亡是因為『個人問題』？」一名網友質疑道。

在輿論的壓力下，官方媒體新華社和《四川日報》在周四（5月13日）公開了更多細節，包括林唯麒跳樓前最後的監控畫面。

據報道，這名男生當晚6時16分隻身一人從教室離開，在隨後的23分鐘內走至學校實驗樓五樓的走廊盡頭。報道解釋稱，他隨後在實驗樓與體育館之間的連接平台處墜樓，但由於這一部分處於監控盲區，因此缺失了10分鐘的畫面。18時49分，外牆的攝像頭捕捉到了他墜樓的畫面。

報道還稱，林唯麒在結束生命前的最後半小時內，曾通過一把疑似刀具數次割左手腕。監控畫面顯示，他的手腕上已出現明顯傷口。

報道引述警方的話說，根據現場腳印、攀爬痕跡等證據證明，沒有其他人進入該平台，因此排除了他殺的可能性。

關於為何在事發後兩小時才通知家長，報道引述學校官員的話稱，由於「學生頭部受傷嚴重導致辨認困難」，直到一小時後才確認死亡學生身份，此外翻查家長的聯繫方式也耗費了額外的時間。

輿論漩渦

這起事件連續多日來在中國社交媒體成為熱門搜索趨勢。對當局的最初通報感到不滿的網友在多家官方媒體的社交賬號下「霸屏」。在一則不相關的新聞直播中，網友們大量發佈帶有「49中」、「跳樓」等字樣的彈幕。

一些憤怒的民眾還做出了一個在中國相當大膽的舉動，他們在周二（5月11日）晚上手持鮮花，聚集在學校門前高喊口號，呼籲當局進行更深入的調查。

網絡流傳的視頻顯示，警方在學校門前設立了警戒線，人群則集體高喊「真相！真相」的口號，他們隨後被警方驅散。

在中國，校園自殺事件並不新鮮，為何成都的這起事件引發如此大的波瀾？

復旦大學傳播學副教授鄧建國表示，大量民眾的質疑源於地方政府「在連自己能控制的都沒控制好時，卻幻想能控制那些根本無法控制的」，例如公眾對真相的呼籲、猜測和誤讀等，並「公開抱怨後者不聽自己的控制」。

值得注意的是，在新華社與《四川日報》周四發佈細節報道前，多家中國媒體表示打算進校採訪墜亡事件但遭到拒絶。與此同時，一些在社交媒體上流傳的未經證實的指控加劇了民眾的憤怒。

在一則後來被當局認定是謠言的小道消息中，有人指控林唯麒的死亡與化學老師有關，因為他「佔用了老師兒子的出國名額」。

圖像來源，CCTV 圖像加註文字， 中國官方媒體公布的林唯麒自殺前最後的監控畫面。

成都本地的官方媒體《紅星新聞》周四（5月13日）也罕見刊登評論，對當局的處理方式進行批評。

「『該說不說』的背後還是怕說錯、怕被噴、怕追責思維作祟，『該說不說』的實質仍是對『過不了互聯網這一關，就過不了長期執政這一關』的認知不到位，」評論寫道。

不過，自由撰稿人、前《南方都市報》評論員宋志標則認為，當地政府在事發後封堵媒體採訪，減少通報的信息量至最低，背後是地方希望掌握信息絶對主動權的實用主義考量。

「面對高漲的批評聲浪，它（地方當局）堅定地採取毫不退讓的立場，對輿論反應保持著相當激進的壓制姿態。這種激進，對它可能是最經濟的，」他在社交媒體寫道。

珍惜生命， 自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若需諮詢或相關協助：

台灣：生命線專線1995或張老師服務專線1980

香港：撒瑪利亞防止自殺會23892222