美國發佈宗教自由報告 多國駐聯合國大使開會討論新疆人權

19 分钟前

圖像來源，AFP/Getty

國際社會再度發聲質疑中國的人權問題。美國周三（5月12日）公布《2020年國際宗教自由報告》，美國國務卿布林肯稱中國廣泛地將宗教表達認定為犯罪。

同時，多國駐聯合國大使召開會議討論新疆人權問題，英國駐聯合國大使呼籲，中國允許聯合國人權事務高級專員米歇爾·巴切萊特能立即不受限制地進入中國。

「將宗教表達認定為犯罪」

美國國務卿布林肯周三在發佈《2020年國際宗教自由報告》時表示，今年報告指出，對世界各地的許多人來說，宗教自由的權利仍然遙不可及。根據皮尤研究中心的數據，56個國家（這涵蓋世界上絶大多數人）對宗教自由仍有高度或嚴格的限制。

布林肯舉出中國、緬甸、伊朗等國為例。「中國廣泛地將宗教表達認定為犯罪，繼續對維吾爾族穆斯林以及其他宗教和少數民族犯下反人類罪和種族滅絶罪。」

他還宣佈對四川成都防範和處理邪教問題領導小組前辦公室主任餘輝（Yu Hui，音譯）實施旅行禁令，稱他參與了嚴重侵犯人權的行為，即任意拘留法輪功修煉者。餘輝及其家人現在沒有資格進入美國。

1999年4月，一萬名法輪功修煉者在中國領導人所在地中南海外舉行抗議活動後，中國當局在7月宣佈法輪功是「邪教」，取締法輪功。從那以後，中共當局開始取締打擊法輪功的修煉者。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 走進中國的「思想轉化營」

《2020年國際宗教自由報告》指出，中國的基督徒、穆斯林、藏傳佛教和法輪功練習者在就業、住房和商業機會方面受到嚴重的社會歧視。在新疆和西藏，中國當局繼續壓制維吾爾和西藏的語言和文化，同時在政治、經濟和文化生活中促進漢族個人。社交媒體上的反穆斯林言論仍然很普遍。

美國國務院國際宗教自由辦公室主任丹尼爾·納德爾（Daniel Nadel）則表示，新疆的宗教自由情況仍然惡劣，稱中國政府將新疆變成了一個「露天監獄」。

美國已經連續23年公布該報告，全面評估全球近200個國家和地區的宗教自由狀況。

中國一直否認新疆存在任何侵犯人權的行為。中國外交部新聞發言人華春瑩曾表示，所謂新疆「種族滅絶」的說法是徹頭徹尾的「世紀謊言」。華春瑩反問說，「過去40年，新疆維吾爾族人口增長了1倍以上，他們見過這樣的『種族滅絶』嗎？」

多國駐聯合國大使討論新疆問題

路透社報道，周三，多國駐聯合國大使就新疆人權問題舉行視頻會議，人權組織大赦國際和人權觀察也有代表出席。此次活動的目的是討論聯合國系統、成員國和公民社會如何支持倡導新疆人權。

美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）在活動上表示：「我們將繼續站出發聲，直到中國政府停止其反人類罪和對新疆維吾爾族和其他少數民族的種族滅絶。」

托馬斯·格林菲爾德還說：「在新疆，人們正遭到折磨，婦女被強行絶育。」

圖像來源，EPA

英國駐聯合國大使吳百納（Barbara Woodward）形容新疆的情況是「我們這個時代最嚴重的人權危機之一」，並稱「證據……指向了對特定種族群體的鎮壓。」她呼籲中國允許聯合國人權事務高級專員米歇爾·巴切萊特能立即不受限制地進入中國。

活動組織者表示，約有50個國家參加了該活動。

這次活動由德國、美國和英國組織，加拿大、澳大利亞、新西蘭和其他幾個歐洲國家也參與舉辦。德國常駐聯合國大使霍伊斯根（Christoph Heusgen）說，舉辦這次活動的國家面臨「來自中國的巨大威脅」，但他沒有詳細說明情況。

聯合國人權事務高級專員米歇爾·巴切萊特沒有參加周三的這場活動。但她的發言人說，她對新疆的人權狀況嚴重關切。

上周，中國駐聯合國代表團駁斥了這些指控，稱其為「謊言和虛假指控」，並指責組織者希望挑起與中國的對抗。

雖然中國敦促各國「不要參與這次反華活動」，但還是有一名中國外交官在會上發言。

「在新疆問題上，中國沒什麼可隱瞞的。新疆一直是開放的。」中國外交官郭嘉昆說，「我們歡迎大家來新疆旅遊，但我們反對任何基於謊言和有罪推定的調查。」

中國回應

中國外交部發言人華春瑩周四（13日）在例行記者會上回應稱，美國等國舉辦的有關新疆的會議充斥無恥謊言和虛假信息，「是美國等少數國家的又一次沒有下限的拙劣表演和徹頭徹尾的政治鬧劇。」

華春瑩還稱，美國、英國和德國自身人權問題劣跡斑斑，卻總是試圖充當人權教師爺，並指「會議的參與者不是反華機構就是反華專業戶」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 調查揭中國棉花行業背後的維吾爾人強迫勞動

對於美國發佈的《2020年國際宗教自由報告》，華春瑩說，美國報告涉華內容罔顧事實，充滿意識形態偏見，大肆詆譭中國宗教政策，繼續就涉疆等問題散佈虛假信息，嚴重干涉中國內政。