台灣邦交國面臨中國「疫苗外交」誘惑 中台外交角力不停

28 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 自台灣總統蔡英文於2016年上任後，已經有7個邦交國與台灣斷交，並同中國建交。目前台灣擁有15個邦交國。

台灣邦交國洪都拉斯（台譯宏都拉斯）本周宣佈，有意使用中國新冠疫苗，並可能為此在中國開設辦事處，再度導致台灣與北京發生爭執。

洪都拉斯是台灣的15個邦交國之一，與中國沒有外交關係。在此之前，台灣另一邦交國巴拉圭剛在上月間接表示，中國以外交為條件向巴拉圭提供疫苗。

這些事例顯示出，在中國推動「疫苗外交」的過程中，台灣外交面臨的風險日益明顯。

與中國的「外交橋樑」

據路透社報道，本周二（5月11日），洪都拉斯總統埃爾南德斯（Juan Orlando Hernandez）表示，發達國家囤積全球疫苗供應，而相對較貧困的國家亟需疫苗。

這位中美洲國家領導人通過電視講話稱，洪都拉斯政府願盡一切所能幫助其國民，如有必要，願在中國開設一個貿易辦事處，「因為這符合洪都拉斯人民的最佳利益」。

埃爾南德斯稱，他願意應中國方面建議，構建「外交橋樑」以購入中國疫苗。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 2017年1月9日，洪都拉斯總統胡安·奧蘭多·埃爾南德斯（右）和到訪的台灣總統蔡英文在總統府舉行的新聞發佈會上。

根據約翰斯·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計數據，過去7天內，洪都拉斯平均每日新增病例超過770例，每日死亡病例為50例。

埃爾南德斯提出，墨西哥、智利、阿根廷或薩爾瓦多可以幫助洪都拉斯獲得中國疫苗。同時他還表示，希望台灣向美國施壓尋求幫助。

「鑒於我們與台灣的關係，我們已經要求台灣幫助我們與華盛頓的人進行對話，因為我們是與美國關係非常近的盟友，而他們有大量疫苗即將過期，」他表示。

5月10日，洪都拉斯衛生部還在推特上表示，另一中美洲國家薩爾瓦多將為洪都拉斯向中國大陸購買疫苗。薩爾瓦多此前也曾是台灣邦交國。2018年，薩爾瓦多與台灣斷交，並同北京建交。

「疫苗外交勒索」

台灣在南美洲的唯一邦交國巴拉圭也在應對疫情的同時急需獲得疫苗，他們同樣面臨是否要接受中國遞出的橄欖枝的難題。

今年以來，當地新冠病例持續上升，疫情未見緩解勢頭。約翰斯·霍普金斯大學數據顯示，過去7天內，巴拉圭平均每日新增病例超過2200例，日均死亡病例近80例。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 巴拉圭民眾舉行示威，抗議當局防疫不力。

今年3月起，巴拉圭民眾陸續舉行示威，抗議當局防疫不力。面對壓力，巴拉圭外交部長3月在一場電視專訪中表示，美國與台灣「必須」對巴拉圭對疫苗的需求做出回應。他還表示，中國對同巴拉圭的合作「非常感興趣」。

台灣當局為此進行緊急「公關」。4月22日巴拉圭外交部宣稱，台灣願意提供1650萬美元協助巴拉圭採購印度疫苗。

台灣外交部也表示，一旦台灣國產疫苗進入第三期人體試驗並獲得緊急使用授權，願意在滿足國內需求的前提下向友邦輸出疫苗。

而巴拉圭總統馬里奧·阿布多·貝尼特斯（Mario Abdo Benitez）還在4月20日表示，巴拉圭可以從任何地方購買疫苗，但不會為採購疫苗接受任何勒索。他還直接點名中國稱，巴拉圭對同中國廠商直接溝通持開放態度，但「要求不帶有涉及我們外交關係任何形式的條件」。

中台外交爭執

面對邦交國屢屢提及「中國疫苗」，台灣外交部曾在4月稱，北京在疫情期間「企圖破壞台灣與友邦邦誼的威脅一直存在」，直接指責中國利用疫苗「不當擴張影響力」。

台灣外交部發言人歐江安5月14日表示，獲取疫苗是人道議題，不應淪為政治操作的工具。

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「台灣政府反對任何一方以隱含附帶條件的方式提供疫苗，作為破壞台宏邦誼的手段，」她表示。

美國國務院也在同一天表示，美國譴責有國家利用疫苗尋求政治目的。雖未直接點名中國，但其表示美國與洪都拉斯站在一起。

中國外交部官員則稱，台灣方面「政治操縱、造謠污蔑」。

在3月一次外交部例行記者會上，有記者提及，巴拉圭媒體報道有人以與台灣斷交為條件，向巴方提供中國疫苗。對此，中國外交部發言人華春瑩當時表示，台灣當局在巴拉圭疫苗事件上在「背後做了一些小動作」。

「我們正告台灣一些人不要搞什麼政治操縱、造謠污蔑，因為這都是徒勞的，」她稱。

5月14日，華春瑩又在回應洪都拉斯情況時表示，中國與發展中國家在疫苗上的合作「坦坦蕩蕩」，得到了包括中美洲國家在內的國際社會「普遍歡迎」。

台灣邦交國現狀

自台灣總統蔡英文於2016年上任後，已經有7個邦交國與台灣斷交，並同中國建交。目前台灣擁有15個邦交國。

這些國家分佈於亞太地區、拉丁美洲及加勒比海地區、歐洲與非洲。