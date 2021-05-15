台灣新冠疫情：本地單日確診急升至180，新北台北三級警戒，當局聲言以「更大更強」措施應對

35 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 台灣民眾排隊，等候接受新冠肺炎病毒測試。

台灣新冠肺炎疫情急劇惡化，台行政院長蘇貞昌周六（5月15日）召開記者會，宣佈需要「更大更強更即時規範」的措施來控制疫情，包括提升台北市和新北市的防疫級別至僅次於最高級的三級，禁止室內5人以上、室外10人以上聚會。

當地周五（5月15日）新增180宗本土個案，另外有五宗輸入病例，是單日確診宗數創紀錄的一天。

全台灣的休閒娛樂場所、健身中心等都必須關閉，廟宇停止進香及舉行相關宗教活動，教會亦要落實社交距離等措施。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 台北市民到超級市場搶購日用品。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 華航貨機機師被認為是此次疫情爆發的源頭。

台灣在全球新冠大流行中一直可以有效防止新冠肺炎疫情在當地擴散，曾被形容是全球的防疫典範，但自四月底華航貨機機師在一家防疫旅館爆發群聚感染事件後，就開始出現感染源頭不明的個案。

台灣衛生福利部部長陳時中在周六的記者會上透露，新增180宗個案中，台北市佔最多的89宗，新北市就有75宗，患者年齡介乎5至80多歲。

記者會期間有記者問為什麼疫情爆發集中在台北和新北市，當局卻下令關閉全台灣的娛樂場所。陳時中解釋這是為了避免台北和新北市的民眾到其他地區繼續工作，增加疫情擴散到台灣其他地區的風險。

圖像來源，Taiwan government website

圖像來源，Taiwan government website

新北市和台北市的防疫警戒級別目前在第三級，再上升就是需要封城的第四級，外界質疑台灣當局是為了避免影響經濟，而不把防疫警戒提升到這個程度。但陳時中解釋，防疫需要時間，如果一下子提高到最嚴重級別會造成抗疫疲勞。

台灣媒體分析，陳時中的說法背後的意思，是指當地的新冠肺炎疫情有機會進一步擴散。

據台灣媒體報道，華航貨機機師疑似在台灣境外染疫後回台，在機場附近的防疫酒店隔離檢疫時，因為酒店疑似未嚴格遵守防疫措施，導致機組人員以及酒店員工交叉感染，隨後傳播給家人。

這起危機，也再次凸顯台灣辯論已久的疫苗問題。目前台灣提供施打的疫苗，是英國的阿斯利康（AstraZeneca）疫苗。

但由於台灣一直以來管控疫情得宜，民眾施打意願不高，加上過去傳出這款疫苗造成若干人士出現血栓症狀，因此自從3月22日台灣開放疫苗施打至今，疫苗接種率十分低，不到1％。