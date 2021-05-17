台灣疫情：本土確診新增333例 再創單日新高

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圖像來源，Getty Images

被視作全球抗疫典範的台灣近日出現一波嚴重的新冠肺炎疫情。台灣周一（5月17日）錄得333宗本土病例，再次創下單日最高新增數。

台灣中央流行疫情指揮中心周一公布新增333例本土個案，居住縣市以台北最多，有158例，其中萬華區89例；另外新北市病例也較多，為148例；其餘病例則分佈在桃園、基隆、彰化和台中等。

新增333例

指揮中心還宣佈，19日零時起暫緩未持有中華民國居留證非本國籍人士入境，及暫停旅客來台轉機，措施至6月18日止，將視疫情及執行滾動調整。

因應疫情，台北市和新北市高中以下學校停課到28日，包括幼兒園、補習班等。

台灣在周六（15日）提升台北市和新北市的防疫級別至僅次於最高級的三級。

台灣當局公布的應對措施包括停止室內5人和室外10人以上家庭聚會和社交聚會，關閉歌廳丶舞廳等休閒娛樂場所，全面停止寺院丶教會等活動，中小學校園停止對外開放等。

35歲的家庭主婦李孟嘉居住在台北，她對BBC中文表示，疫情逐漸升溫，她出門都會做好防護措施，「大家普遍有恐慌心態，但還是保持理性，有防疫觀念」。

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她說，街上人群少很多，公園也只有零星的人，室內公共場所顯得空曠，餐廳改為只提供外送外帶；她和家人也是選擇自己煮飯，有採購需求時會避開人多的時間。

對於是否會實行封城措施，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中早前表示，"封城"是第四級警戒人流管制的一環，標凖是每天平均新增100例以上、連續7天才可能進入此階段。

各地收緊對台灣入境檢疫

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其他地區也開始對台灣提升防範。香港政府周日（16日）宣佈，由周一凌晨起進一步收緊從台灣抵港人士的檢疫和檢測要求，未完成接種疫苗的人士須於指定檢疫酒店強制檢疫21天，已完成接種疫苗者則須於指定檢疫酒店強制檢疫14天。非香港居民則不會獲准入境。

澳門也調整了台灣抵澳人士的檢疫安排，由周日零時起，入境前21天內曾在台灣逗留的人士，檢疫期由14日延長至21日。

台灣此次疫情危機始於四月底。中華航空的貨機機師，在台灣桃園下榻的防疫旅館「諾福特」酒店（Novotel）爆發群聚感染後，台灣新一波疫情便開始延燒。

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李孟嘉認為，台灣政府的防範工作已經做得很好，但在疫情爆發後的應對相對較弱。

「因為台灣政府還沒有真正應對過疫情擴散，現階段很明顯無超前部署，」她認為，政府與醫院協調不夠迅速，而且對感染者的管理方針很模糊。

值得注意的是，台灣的疫苗接種率很低。據路透社報道，台灣也存在疫苗短缺的問題，台灣目前只收到了約30萬劑阿斯利康疫苗，另外台灣還訂購了2000萬劑包括莫德納在內的疫苗。