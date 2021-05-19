台灣疫情：本土確診破200例，「疫苗慌」能否盡快得到緩解

30 分钟前

圖像來源，EVELYN CHEN 圖像加註文字， 在台北市萬芳醫院急診室的護理師在防疫最前線

台灣本土新冠肺炎疫情持續延燒，星期二（5月18日）有245例確診，其中240例為本土案例，兩名確診者病逝。確診者主要仍集中在大台北地區。

比起周一330人確診，周二的確診人數下降，但全台灣仍籠罩在疫情焦慮下，疫情重災區台北市及新北市，已經開始辯論是否要執行更嚴格的「封城」政策，阻斷病毒鏈。

外界評論，這起疫情正嚴格考驗台灣的防疫能力及疏失。其中，對台灣政府有關新冠疫苗採購效率及速度的質疑再次被放大評論。

蔡英文周二在回應外界批評時再次公開強調，台灣自製疫苗「高端」及「聯亞」會在今年七月底提供民眾接種。

台灣駐美國代表蕭美琴周二也在臉書發文稱，台灣先前和莫德納（Moderna）談妥的500萬劑疫苗採購，確定將於今年中開始供貨。蕭美琴表示，有關美國總統拜登（Joe Biden）剛宣佈將在今年6月底前釋出2000萬劑阿斯利康（Astra/Zeneca）疫苗一事，台灣也正「全力進洽中」。

無論如何，台灣這場本土疫情危機，引發了台灣內部對於台灣自豪的防疫措施以及民眾防疫意識是否鬆懈的激烈辯論。疫苗取得除了凸顯出這些新舊問題，同時再次顯示出台灣在全球衛生組織的孤立，因此導致在疫苗採購上陷入困境。

而且，近年來與台灣關係緊密的美國，是否會在疫苗供應上協助台灣，已成為各方關注所在。自本周起，許多台灣網友在美國在台協會（AIT）臉書留言，希望美國提供疫苗，協助台灣度過疫情危機。根據路透社報導，白宮已開始與美國藥廠協商銷售疫苗至台灣，但相關細節仍未公開。

圖像來源，Hsiao Bi-Khim Facebook 圖像加註文字， 蕭美琴表示，有關美剛宣佈將在今年6月底前釋出2000萬劑AZ疫苗一事，台灣也正"全力進洽中"。

疫苗與台灣疫情危機

這起本土疫情危機，也再次凸顯台灣辯論已久的疫苗問題。

目前台灣提供施打的疫苗，主要是英國的阿斯利康疫苗，共十多萬劑。而自美採購的約500萬劑莫德納疫苗，還未進入台灣。

過去，由於台灣一直以來控管疫情得宜，台灣社會經濟活動如常，大型演唱會及商場人潮從未間斷，民眾施打疫苗的意願一直很低。此外，阿斯利康疫苗接種後，全球陸續傳出若干人士施打後出現血栓症狀，引起各界關注。因此，自今年3月22日台灣開放疫苗施打後，台灣的疫苗接種率十分低，還不到1％，直到此次本土疫情爆發。

從上周起，大批台灣民眾預約施打接種疫苗，導致許多接種醫療中心負荷過重。目前台灣政府已宣佈暫停「自費疫苗接種」，以因應在疫情危機中醫療資源及人力分配。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 為何不應通過有效率比較新冠疫苗？

但也是因為此次兇猛的疫情來襲，讓許多醫療專家認為，這次的疫情爆發給台灣民眾上了一堂防疫課，而疫苗接種是全球脫離新冠夢靨的關鍵，台灣無法在全球疫情下獨善其身。

但是，許多專家也因此強調，正是台灣的疫苗採購一波三折，凸顯了台灣國際醫療機構的邊緣角色。長期被拒於世界衛生組織（WHO）及世衛大會（WHA）門外，台灣取得防疫相關物資的國際支援一直不容易，並充滿兩岸的政治拉扯。有關境遇可以從台灣購買輝瑞疫苗的事件上略知一二。

輝瑞疫苗一波三折

今年2月17日，台灣衛福部部長陳時中在接受台媒訪問時說，曾與德國BioNTech公司接觸購買500萬劑輝瑞（也就是香港的復必泰）疫苗，但在最後簽約時生變。

當時他被問到，BioNTech代理商上海復星醫藥公司，是否受到北京阻攔而影響台灣採購疫苗，他回答稱，「不敢這樣說，但已經進行到最後一步，一般國際廠商來往很少到最後換約時（換約指雙方簽名生效）停下，情況不尋常。」

針對有關問題，大陸國台辦當時予以嚴厲否認。發言人馬曉光並在2月18日應詢時稱，民進黨相關說法是譭謗大陸及推卸責任。

雖然BioNtech公司之後表示會提供疫苗給台灣，但此事最後不了了之，也引起反對黨國民黨批評。

台灣自製疫苗與美國援助

台灣的疫苗採購一波三折，蔡英文在周二表示，疫苗如同口罩一樣，台灣在疫情威脅下，需要有自給自足的能力。她在記者會說，「從去年的防疫經驗知道，重要的防疫物資要有國產化能力，必要的時候能自助並助人，口罩就是最好的例子」。根據蔡英文的說法，台灣自製疫苗的第二期臨牀試驗已經進入收尾階段。

除了台灣自製疫苗之外，外界更在觀察，在台灣此次面臨危機之下，美國如何在疫苗相關政策上協助台灣，是台美外交關係的溫度計。

美國總統拜登周一在白宮宣佈，美國將在6周內提供2千萬劑由美國核准使用的輝瑞、莫德納和強生三款疫苗與外國分享。「我們深知在全球疫情受控前，美國人不會安全無虞。」

據台媒報導，美國已經有多位台灣移民在白宮網站發起網上請願書稱，「我們特此聲明，美國政府向東南亞附近的台灣出售輝瑞或莫德納疫苗，協助台灣。」

蕭美琴也同時間發文稱，美國過去主要先處理國內疫情危機，在近日開始研議調整疫苗供給策略，表示能釋出疫苗協助他人。蕭美琴在文中稱，台灣駐美代表處因此配合外交部指示，積極向美方說明處境，盼美方基於人道考量，及早釋出國內所庫存的疫苗，「也受到美方認同。」

但是，也有許多人對於台灣自製疫苗提出質疑。5月17日，署名趙秉儀的台北一位護理師投書台媒《聯合報》稱，台灣能在七月提供自製疫苗「很令人懷疑」。她抨擊，就算開放接種，她也對疫苗的效果及安全性有所質疑。她說，蔡英文總統是否該「拋開政治正確」，讓各地方政府自行接洽並進口中國「國藥集團」生產的滅活疫苗。她認為：「這不是什麼丟不丟人的問題，而是救命的問題。」

台北抗拒中國疫苗？

台灣前總統馬英九等人過去便批評蔡政府，為何一開始就直接抗拒中國疫苗進入台灣，尤其中國已經多次表示願意提供疫苗，協助台灣防疫。

但是，在兩岸關係緊張的狀況下，台灣人對中國大陸生產的疫苗一直存有疑慮。在投資銀行工作的雷小姐（經要求化名來自台北，她對BBC中文說，中國大陸對台文攻武嚇不斷，進口中國製造的疫苗（不管是國藥或者日後將在中國生產的復必泰），對她個人來說，她無法安心接種，「這一定會有國安疑慮吧」。

無論如何，本土疫情爆發將台灣在防疫上的可能疏漏顯示出來。在台北內湖的曾小姐告訴BBC中文，她看到街上的行人人數減少，到外面購物（超商、甚至外帶食物的餐廳）皆要實名制，需留下姓名和電話，提醒酒精消毒，「我可以看得出全民防疫的決心」。