馬雲湖畔大學改頭換面 輿論風暴中的三個看點

33 分钟前

圖像來源，Reuters

最近中國政府對規範「大學」與「學院」名稱所發佈的一份「意見」，使阿里巴巴集團創始人馬雲任校長的「湖畔大學」成為新聞熱點。

這所由馬雲與八名中國著名企業家和學者於2015年創辦的「大學」，曾經有過「湖畔要辦300年」的理想，如今遭遇重大挫折。

中國政府「意見」公布後，「湖畔大學」已經被改名為「浙江湖畔創業研學中心」。

曾經被稱為「最難就讀」、由中國最知名的企業家之一馬雲任校長的湖畔大學「改頭換面」，引起中國和海外媒體的關注。

而在此之前，「湖畔大學」招生計劃被停的消息也曾被中國和海外媒體廣泛報道。

中國收緊管控

「湖畔大學」改名之際，正值中國收緊管控「冒名」培訓機構之際。

包括教育部、民政部、公安局、國資委、市場監管局等在內的中國政府八個部門5月13日下發了規範「大學」、「學院」名稱登記使用的意見。

該政府文件稱，一些企業內部設立的培訓機構、社會組織，未經批准冒用「大學」「學院」名稱，並對外開展宣傳、招生等活動，「造成社會公眾誤解，擾亂了教育秩序，產生了不良影響。」

根據這一文件，設立大學或學院，必須按照中國的法律法規和國家規定的標凖、程序審批，其名稱經批准方可使用。其他組織機構在登記時不得使用「大學」「學院」字樣。

企業設立的內部培訓機構，不得使用「大學」「學院」字樣的名稱及簡稱開展任何形式的宣傳等活動。

該文件雖然沒有點名「湖畔大學」，但中國網民和輿論都認為文件出台的時機和內容與政府監管「湖畔大學」有千絲萬縷的聯繫，引發諸多「成也馬雲、敗也馬雲」的評論和聯想。

馬雲的麻煩

圖像來源，Hupan 圖像加註文字， 由馬雲等中國企業界人士共同創辦的湖畔大學，最近被推上風口浪尖。成也馬雲，敗也馬雲？

馬雲1999年創建阿里巴巴，在短短20年間使阿里巴巴從一家提供電子商務網上交易平台的公司，發展為涉足電子商務、第三方支付、影視、媒體、教育、雲計算服務等多行業的巨頭集團公司。

2020年10月24日，馬雲出席一個金融論壇時的一番講話被認為是其後發生的諸多麻煩的開始。他表示，中國沒有系統性金融風險，是因為中國金融基本上沒有系統，他認為必須改掉金融的「當鋪思想」，「好的創新不怕監管，但是怕昨天的方式去監管」。

外界普遍認為，此番言論似乎觸動了中國監管部門的神經，促使中國當局加快了對互聯網巨頭的監管步伐。

中國當局在2020年11月公布了《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，中國市場監管總局在12月依據《反壟斷法》立案調查阿里巴巴集團。

2021年4月，阿里巴巴集團被指違反《反壟斷法》，罰款182.28億元人民幣 （27.8億美元）。這是中國《反壟斷法》歷來案件中最高的罰款。

除了阿里巴巴集團之外，馬雲持股三分之一的螞蟻集團2020年11月在香港上市的程序也被突然叫停。

在今年多個富豪排行榜上，馬雲也跌出了前幾年穩居的首富位置。

「湖畔大學」的更名，被觀察人士認為是馬雲以及他所代表的民營企業被納入更嚴密政府監管大背景下的一部分。

海外輿論對馬雲及其相關企業和機構所受到的限制也有諸多揣測。

其中比較普遍的一種分析認為，這些在中共2022年換屆年之前所採取的措施，旨在化解巨頭民營企業及企業家對社會各方面的影響力，鞏固自身的權勢。

「湖畔大學」今昔

圖像來源，Weibo 圖像加註文字， 由馬雲等中國民營企業家創辦的湖畔大學近日改名，成為中國網民的熱門話題

「湖畔大學」由柳傳志、馬雲、馮侖、郭廣昌、史玉柱、沈國軍、錢穎一、蔡洪濱、邵曉鋒九位企業家和學者共同發起創辦，馬雲擔任校長。

在中國政府發文後，「湖畔大學」已經被改名為「浙江湖畔創業研學中心」。該中心表示，自創立之初，即是在民政部門註冊的民辦非單位，不屬於學歷教育系統。

根據其官方網站介紹，「湖畔」之名源自於阿里巴巴和淘寶的最初創業所在地——杭州湖畔花園小區。校園坐落在馬雲的母校——杭州師範大學倉前校區西北角，由台灣著名建築師姚仁喜設計。

圖像來源，Weibo

「湖畔大學」曾被中國媒體介紹為入學選拔最嚴苛的學校。馬雲在2020年10月湖畔大學五週年校慶上時曾透露，「湖畔大學五年共有 11788 名學生報名，只錄取了 254 個學生，錄取率只有 2%，比哈佛大學、斯坦福大學錄取還要難很多。」

這應該與湖畔設立的招生標凖有關。

湖畔的招生對象為企業決策者，需要學生創業三年以上，年度營收超過 3000萬元人民幣，企業納稅三年以上，公司規模超過 30 人。另外要求學員有三位推薦人，其中至少有一位是湖畔大學的指定推薦人，如湖畔大學校董、保薦人及歷屆學員等。

馬雲曾在招生簡介會上解釋說，對學員提出這樣的入學要求，是因為「沒被騙過沒做過愚蠢決定的人，跑湖畔根本聽不懂」。

湖畔因此也受到諸多批評，被批評是名人與富人的俱樂部。

馬雲對湖畔大學的期待是「要辦300年，希望在未來的30年，培養不超過3000名企業家，堅守底線，完善社會，推動進步」。

不能再掛「大學」之名的湖畔，今後還會如過去幾年一樣有那麼大的吸引力嗎？