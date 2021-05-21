台灣本土疫情危機：前線醫護人員的心聲及觀察

呂嘉鴻

BBC中文

1 小时前

圖像來源，Evelyn Chen 圖像加註文字， 台北萬芳醫院急診科的護理人員

台灣自五月爆發的新冠肺炎本土確診疫情至今尚未平息，五天內已經累積了上千個確診案例，社會氛圍緊張。而且，台灣各地已有若干醫院有新冠肺炎院內感染案例，醫護人員承受巨大壓力。

BBC中文採訪了幾位在台灣防疫第一線的醫護人員，了解他們目前的工作情況以及他們對這場本土疫情的觀察。

台灣疫情危機

「我定睛注視這張照片，不超過三秒便移開目光，怕自己落淚。或許是因為這幾年進出萬芳醫院太多次，或許是進出急診室好幾次，這其中一定有幫助過我的醫護人員。在我眼中，他們不過是孩子，卻扛負著巨大的身心壓力，站在最前線，為保護我們而戰。他們也是別人的兒女、兄弟姐妹、配偶和父母。」

這是台灣作家及學者張曼娟在臉書前日的一則發文。張曼娟轉貼了台北市萬芳醫院急診室護理師的工作現場照片，引起許多台灣網友呼應，她在文中向在第一線抗疫的急診室護理人員表示感激，並回應護理師針對台灣民眾「減少不必要外出」等呼籲，祈願深陷本土疫情風暴的民眾能夠自律團結，度過危機。

但壓力不僅來自新冠病毒，他們也因為職業面臨一些人的排斥，譬如鄰居或親友，台北甚至傳出有些餐飲業者不願送餐到醫院，深怕被間接感染。

據台灣媒體報導，即便如此，已經有上千位退職醫護人員響應台北市長呼籲，願意重回工作崗位，團結「抗疫」。此次疫情正考驗著台灣社會。

來自急診室的聲音

今年30多歲的Evelyn擔任護理工作十多年，在台北市萬芳醫院急診室工作也有多年。今年初剛生產完的她，在忙碌的育兒與工作途中，遇到了來勢洶洶的這一波本土疫情，與同事們幾乎是沒日沒夜地忙碌著。

她告訴BBC中文說，目前工作時間都是8小時，一天有三班。「就像很多人知道的，穿上全套的兔寶寶（防護衣），無法喝水也無法上廁所，而我們急診室就是第一關。許多同事因為體質的關係，比較難排汗，十分需要喝水，就特別辛苦，勉強在途中可以找到空檔喝口水，但穿脫防護衣，又要重來一次SOP（標凖作業）流程」。

圖像來源，Evelyn Chen 圖像加註文字， 忙碌的醫院現場

Evelyn表示，如同在前線的每一位醫療人員及檢測人員，他們每天上下班都要嚴格地按照程序穿脫防護衣，全身上下都清潔及消毒才離開崗位，再把工作日誌完成後才下班。但是，她們確實也有擔憂，怕染上病毒，傳播給親人，因此，為求安全起見，許多醫護人員最近都跟家人分房就寢。

意外或不意外？

Evelyn告訴BBC，這次變種病毒帶來的危機並不好應付，但她說其實自從去年初疫情開始席捲全球，就算台灣疫情控管很好，但工作單位還是每天看台灣指揮中心（CDC）的每日記者會，所以其實急診室中，大家都有心理及專業的凖備。

她表示，多年來的職業訓練，也讓大家能夠在專業上保持冷靜。她強調：「過去台灣像活在平行世界，確實大家也有防疫鬆懈的情況，加上這次變種新冠病毒傳播速度更強更大，疫情爆發才會如此之外。但我們一直都有心理凖備，沒有當作這次疫情是純粹意外」。

住院醫師陳亮甫是Evelyn在萬芳醫院的同事，據他觀察，最近因為擔憂自己染疫的民眾很多，篩檢量爆增，但他也看到其他類型的輕症，包括車禍外傷來就診的民眾減少了許多。他說，這「代表民眾其實具有基本照護的知能，可以顧好自己的健康，把醫療資源留給需要的人。」

陳醫師對BBC表示，若大家「真的很焦慮」其實沒關係，「雖然我們很忙很熱很累，也還是願意替你解決擔憂，但可能語氣不會很溫柔，表情沒辦法充滿笑容。這都是在「考驗我們有多願意彼此體諒、信任、鼓勵。」

Evelyn說，醫院的同事讀到張曼娟教授的文章，跟許多網友的打氣，都很感動，「我們的付出還是有被看到的」，她說。

圖像來源，Evelyn Chen 圖像加註文字， 台灣此次陷入本土疫情危機，也引起過去一年多來，台灣作為全球防疫楷模背後，全民防疫意識是否開始鬆懈，政策是否有所疏漏的種種辯論。

「大破大立」的機會

事實上，台灣此次陷入本土疫情危機，也引起台灣過去一年多作為全球防疫楷模之一的背後，全民防疫意識是否開始鬆懈，政策是否有所疏漏的種種辯論。

譬如，據彭博社報導，台灣此次是「自滿」導致危機的說法，就印起台灣輿論延燒。文章提到台灣新冠疫苗接種率極低，在此次疫情爆發之前僅有1%，雖然這與台灣在國際衛生組織遭邊緣化有關，但整體來看，台灣新冠檢測也不夠廣。

BBC記者陳煒斯（Yvette Tan）此前報道說，台灣透過嚴格管控邊境，在民眾生活如常，罔若居於與世隔絶的烏托邦時，對於加強檢測或戴口罩等防疫措施似乎警覺不夠。

這次疫情爆發在台北萬華區的一處，與情色產業有關，許多相關人士不願透露病情或前往檢測，也讓疫情蔓延迅速。

當下，在疫情嚴峻的新北市，防疫關鍵的快篩站被批評仍然不夠，在南部大城高雄，也傳出許多民眾仍違反規定，在公園群聚跳廣場舞等；就醫護人員來說，許多輿論也開始檢討，疫情爆發初期，確診者有發燒症狀就診時，一些醫生對於疑似感染者似乎不夠警覺，沒有及時建議病患檢測，加上此次變種病毒感染力更強，疫情迅速傳播。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這次疫情爆發中心的處所，與情色產業有關，許多相關人士不願透露病情或前往檢測，也讓疫情蔓延迅速。

蜂擁而至的批評，在疫情危機下，讓前線的醫護員承受更多壓力。不過，根據台灣華視報導，今日仍有上千位退職護理師志願重回工作崗位，協助抗疫。萬芳醫院的王樂明醫師與團隊，周四（20日）在疫情危機下為一位確診的婦女緊急分娩，受到眾多當地民眾的感謝。

在台北市立聯合醫院仁愛院區的顧文瑋醫師對BBC中文表示，此次危機可以說是給予台灣防疫「大破大立」的機會。

任職感染科主任的顧文瑋說，雖然目前台灣已建立了一些快篩站，但是人力與檢驗能量確實不夠，分流輕重新肺確診病患的工作也需加快速度。「這一波疫情已經進入社區感染了，而且這把火已燒到大台北之外了，面對日益增加的病患，接下來的兩到四周如何減災與圍堵是關鍵。」他強調。

圖像來源，Stephane Ku 圖像加註文字， 任職感染科主任，顧文瑋說雖然目前台灣已建立了一些快篩站，但是人力與檢驗能量確實不夠，分流輕重新肺確診病患的工作也需加快速度

顧醫師認為，這次的台灣的本土疫情危機也可以視為轉機。因為，他觀察到，過去對於疫苗接種不夠積極，這次挑戰，反而讓民眾加強警覺心：「過去一年，大家都活在泡泡裏，與全球疫情相比是平行時空，對防患疫情不夠積極，但這次危機或許也是個大破大立之機會。中央與地方政府防疫政策與資源調度可以更快修正更有彈性，民眾的警覺心與打疫苗的意願也應該升級。」

顧醫生解釋，現在他在前線的工作，就是統籌醫院的防疫政策與及時「滾動式調整」，整合各科室的資源，盤點病牀，作為醫院的單一窗口，根據病患病情嚴重程度來分流並分派有限的牀位，並與其他檢疫所和災害應變中心保持聯繫，「上轉或下轉」病患。

「其實就我的觀察，我們同事現在的心情比去年篤定。因為，比起去年來說，疫情剛從武漢爆發時，大家對於Covid-19不熟悉，比較恐懼慌張。我們感染管制室去年花了很多心思與時間製作了各種標凖流程，讓大家可以按圖索驥。」他分析說。

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顧醫師告訴BBC，醫護同仁們真的很累，壓力也很大，同樣害怕傳染給一起住的家人，比起去年的焦慮及不了解，現在的疫情比去年嚴峻很多，這一次疫情來得又快又急，大家反而反應很快，態度也很正面。但是顧醫生也提到，最近有鄰居向他開玩笑稱：「你是感染科的醫師，不要把病毒帶回公寓喔，」令人感到無奈。