香港關閉駐台灣辦事處 風雨飄搖的港台特殊連結

42 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 台灣2011年把駐香港機構改名為「台北經濟文化辦事處」，當時被視為兩地關係更加緊密的象徵。

香港政府早前宣佈將會暫時關閉駐台灣的經濟貿易和文化辦事處（簡稱「經貿文辦」），再一次反映出台港關係的低谷，也顯示香港政府對台灣的政策，越來越靠攏北京政府的指示，香港過去成兩岸溝通橋樑的角色進一步被沖淡。

香港政府周五（5月21日）發佈新聞稿，特別提到台灣政府駐港辦事處，為2019年示威浪潮中的暴力示威者和「破壞香港繁榮穩定的人」提供支援，形容做法是「挑釁行徑」。

兩地的關係自香港主權移交以來，都會隨著兩岸關係而波動，而隨著民進黨執政後兩岸關係變得緊張，台港的官方交流也日漸冷卻，分析認為這次香港關閉駐台辦事處，很可能是遵從北京的命令。

香港在政治上的特殊角色，讓它過去一直是兩岸溝通的橋樑。中國官方經常強調的「九二共識」，就是中國大陸和台灣民間團體1992年在當時仍然是英國殖民地的香港會談的成果。

中國大陸和台灣2000年代開始直接通航前，來往兩地的航班也會先飛經香港。香港的特殊地位，讓大陸和台灣都可以避免需要介定這些航班是否國際航班的敏感議題。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港前財政司曾俊華2012年以非政府組織「港台經濟文化合作協進會榮譽主席」的身份，到訪台灣並出席香港駐台灣經貿文辦的開幕掛牌活動。

隨兩岸關係波動

台港關係受兩岸關係影響的最初例子，是台灣前總統李登輝在1999年以「特殊兩國論」形容兩岸關係後，台港關係一度冷卻，當時新任台灣駐港的「中華旅行社」總經理、以至時任台北市長馬英九等政要前往香港時都遭遇不同程度的延誤、甚至完全被拒。

到了2008年國民黨重新執政時，兩岸關係回暖，台港關係也一度緩和，香港和台灣的政要以不同身份互訪，至2011年香港宣佈在台灣設立經貿文化辦事處，而台方就把駐港機構改名為「台北經濟文化辦事處」，當時被視為兩地關係更得緊密的象徵。

但民進黨籍的蔡英文2016年當選台灣總統後，兩地關係再次變得緊張，台方在2018年任名新的駐港經濟文化辦事處處長至今仍未獲得工作簽注前往香港。台灣陸委會評論香港2016年立法會選舉結果後，港府又發新聞稿批評台方不應干預香港內部事務。

兩地關係在引渡殺人嫌疑犯陳同佳潛逃返港的事件和北京政府實施香港《國安法》後變得更緊張。多家台灣和香港媒體報道稱，香港政府要求台灣駐港經濟文化辦事處副處長高銘村簽署「一個中國承諾書」但被拒絶，他在工作簽注於去年7月失效時返回台灣。台方隨後作出反制措施，指不會為香港駐台人員延續簽證。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 陳同佳該如何被押解返回台灣受審，令台港政府多次交鋒。

「到達冰點」

香港時事評論員劉銳紹認為，這次香港關閉駐台經貿文辦的原因也是因為台港關係從來都是與兩岸關係掛勾，而目前北京和台北的關係冷卻之下，台港關係「也到達冰點」。他在香港報章撰文說，隨著美國和台灣的關係變得緊密，北京政府正觀察推動台灣獨立的陣營會不會趁機行動。

另一名評論員林和立接受香港媒體訪問時又說，蔡英文表明不接受訂明中國大陸和台灣屬同一國家的「九二共識」，令北京認為她和民進黨都有意傾向台灣獨立，因此不排除香港政府這次關閉駐台辦公室，是聽令於北京。

蔡英文去年接受BBC專訪時表示，台灣不需要宣告自己是個獨立國家，因為「我們已經是一個獨立的國家，我們叫自己中華民國（台灣）」。

台灣媒體引述淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山認為，關閉香港駐台灣經貿辦是中國大陸官方政策的一部份。他形容事件「很不利兩岸來往」，而且目前難看到解決方案。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 台灣總統蔡英文專訪：中國若入侵台灣代價將非常巨大

特殊關係

香港和台灣官員過去交流，往往是以民間團體的形式進行，例如香港前財政司曾俊華2012年到訪台灣並出席香港駐台灣經貿文辦的開幕掛牌活動，就是以非政府組織「港台經濟文化合作協進會榮譽主席」的身份。

雙方互設的代表處的設計上，也可以看到兩地的特殊關係。

香港在主權移交後按北京政府的立場，視台灣為中華人民共和國一部份，因此駐台灣的機構在香港政府架構內，從屬於負責管理香港和中國大陸事務的政制及內地事務局，這個安排與香港駐廣州、上海、成都等大陸城市的安排一樣。

這與香港政府在英國、美國等地設立的辦事處從屬於負責推廣經濟和貿易的商務及經濟發展局的做法不一樣。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國大陸和台灣直接通航前，來往兩地的航班會先飛經香港，讓大陸和台灣都可以避免需要介定這些航班是否國際航班的敏感議題。

台灣方面也有類似的情況，2011年前台方駐香港的機構稱為「中華旅行社」，雖然名義上是旅行社，實際上也會提供簽證、協助在港台灣人等一般大使館提供的服務。這與中國大陸在香港主權移交前和移交後初期，在香港設立新華社香港分社的做法類似。新華社當時名義上是新聞機構，實際上是北京政府駐香港的機構。