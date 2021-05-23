中國甘肅越野賽21人遇難 家屬質疑組委會相應保障欠缺

28 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國甘肅白銀周六（5月22日）發生一起嚴重的馬拉松越野賽事故

中國甘肅白銀周六（5月22日）發生一起嚴重的馬拉松越野賽事故，21名參賽者在比賽中身亡。目前，甘肅省委省政府已成立事件調查組，對事件原因進行進一步調查。有遇難者家屬質疑組委會沒有提供相應保障。

中國官方媒體新華社報道，甘肅省白銀市景泰縣黃河石林景區周六舉行的第四屆黃河石林山地馬拉松百公里越野賽遭遇極端天氣，有21人遇難，包括中國越野跑頂尖選手、31歲的梁晶。

周日（23日）12時許，搜救工作結束。截至12時，21名參賽遇難人員遺體已經全部轉運出遇難現場。

白銀市委副書記、市長張旭晨稱，事件是因局部地區天氣突變發生。

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此次賽事由白銀市委、市政府主辦，一共有172人參賽。截止周日（23日）10時，共搜救到151名參賽人員，其中8人輕傷。

新華社報道指，周六中午1時許，百公里越野賽高海拔賽段20公里至31公里處，受突變極端天氣影響，局地出現冰雹、凍雨、大風等災害性天氣，氣溫驟降，參賽人員出現身體不適、失溫等情況，部分參賽人員失聯，比賽停止，當地組織多方力量進行搜救。

失溫是指在惡劣天氣等情況下人體熱量流失大於熱量補給，從而造成大腦和軀幹內的心、肺等維持生命的主要器官溫度降低，並產生一系列寒顫、迷茫、心肺功能衰竭等症狀，甚至最終造成死亡的病症。

總部在中國廣東的《時代周報》引述參賽選手高爽（網名「流落南方」）稱，事故發生在補給點2至補給點3之間。

高爽指出：「這一段是最難的賽道，8公里距離，爬升1000米。山是石頭與砂土混合的路況，很多段都非常陡，選手們需要手腳並用往上爬。」

高爽說，比賽日陽光很好，坐擺渡車去起點之前甚至還有一絲暖意，但下擺渡車時天色轉陰，隨即起風，體感溫度降低。比賽9時正式開始，越往上爬，風越大、雨越大、溫度越低，體感溫度更低。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 黃河石林景區內的救援車輛

他認為，事故原因出在極端天氣上，並指21號的天氣預報，都沒能預報出來第二天的極端天氣。

在22日11時42分，甘肅省氣象局官方微博發佈了短期天氣預報：「受冷空氣影響，全省大部氣溫繼續下降，河西五市及白銀、慶平、平涼三市和蘭州市北部有5-6級西北風，陣風7級。」

中國重慶媒體《上游新聞》則報道，一名遇難參賽者的女兒對賽事組委會提出了5點質疑：一、明知參賽者已經失蹤，為何不在第一時間與家屬取得聯繫，而是拖到次日凌晨；二、賽程各站點為何不派更多人守護，站點存在不足；三、賽前當地應該有精確天氣預報，為何沒有給參賽者更多的凖備；四、截止5月23日早上6點，為何組委會沒有第一時間說明情況；五、家屬趕往事發現場，沒有具體的聯繫人。