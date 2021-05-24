中國甘肅越野賽致命意外的四個疑問

16 分钟前

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 172人名參賽者，21人死亡，這被認為中國最嚴重的一次越野馬拉松事故。

周六（5月22日）在中國甘肅省的一場國內100公里越野跑賽事，在極端寒冷的天氣中出現致命的意外。

172人名參賽者，21人死亡，這被認為中國最嚴重的一次越野馬拉松事故。它被定位為精英級別的越野賽事 ，但是卻出現一場令超過10%參選者死亡的意外，這是為什麼？

當地省政府已經就事件展開進一步調查，但是至目前為止，問題仍然比答案多。

我們來看一下關於這一起事件的四個問題。

1. 這些選手因為什麼而死？

這是一場只有172名參賽者入圍的越野跑賽事，據悉參賽者均是來自中國各地有過往參賽經驗的運動員。

事實上，周六遇難的選手當中包括中國越野跑頂尖選手、寧波江南百英里冠軍梁晶。

當地政府的官方通報指，比賽中途遭遇了極端天氣，高海拔賽段20公里至31公里處局部地區出現冰雹、凍雨、大風災害性天氣，氣溫驟降。

據中國官方媒體報道，比賽開始僅3個小時，已經有多名參賽者出現身體不適及失溫等情況，並有部分參賽人員失聯。

網絡上流傳的一些圖片顯示，一些參賽者一度在比賽中途的山坡上抱團取暖，等待救援。

在周日早上，救援人員共接回參賽人員151人，8人輕傷，21人死亡。

至目前為止，官方尚未公布各死者的最終死因。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國甘肅白銀周六（5月22日）發生一起嚴重的馬拉松越野賽事故

2. 救援是否足夠恰當？

中國官方媒體報道，有人員發出求救信號兩小時後，賽事組委會派遣的景區應急隊伍才抵達有人員等候救援的山頂，並引述專家指出，救援保障無法第一時間抵達，可能是賽事造成嚴重後果的重要原因。

另有媒體引述倖存者表示，在下山的時候曾打過40多個救援電話，但是並沒有得到清晰的回應和指引，直到手機電量不足。

網易新聞報道，有親歷者表示，比賽當天的確出現天氣突變，情況惡劣。

親歷者「流落南方」在一篇社交媒體帖文中形容：「風吹得站不住，非常擔心被吹倒，冷得愈發受不了，找了一個相對避風的地方掏出保溫毯，裹在身上，瞬間就被風吹散開，什麼用都沒有。還有選手的保溫毯，直接被大風給撕碎了。」

據當地通報指，當地組織各方參與搜救的人多達上千人，並出動直升機。搜救行動持續至周日上午。

新華社在周日引述中國應急管理學會官員李聖鑫表示，有關部門必須加強對救援預案的賽前審查。

周日，甘肅省白銀市市長張旭晨在一個新聞發佈會上鞠躬道歉，表示對事件深感內疚、自責，對遇難者表示沉痛哀悼，對遇難人員家屬和受傷人員表示深切慰問。

圖像來源，CNS

3. 賽事組織者可能犯了什麼錯？

事件發生後，外界對於賽事組織方有多番質疑。

新華社引述參賽者表示，在有人失去意識或者受傷前，並未接到主辦方的停止比賽的通知——主辦方在參賽人員在微信群組裏發佈求救信息兩小時後才叫停比賽。

李聖鑫向媒體指，對於這類比賽遭遇特殊天氣情況，應該有暫停或中止比賽的預案。

另一方面，有中國網民批評，賽事組織方對天氣的風險評估以及應急計劃不足。

網易新聞指，為賽事提供現場氣象服務的白銀市景泰縣氣象局發送的專報中，提供了最低氣溫、最高氣溫、風級風向等信息，但是卻沒有冷空氣過境的信息。

但是，甘肅省氣象局卻在周五的天氣預報中提及：「21日~22日甘肅省有一次大風沙塵、降溫降水天氣過程……5月已進入強對流天氣多發時段，注意防範短時強降水、冰雹、雷電、陣性大風等不利影響。」

此外，主辦方在賽事組織以及裝備和防護指引方面亦引起一些爭議。

參賽者「流落南方」在社交媒體帖文中指出，在靠近賽事意外地點的第三檢查點（CP3）並沒有補給點，而CP2至CP3之間的險峻地帶正是此次出事的路段。

官方的《中國越野跑運動賽事組織標凖》有規定，越野跑賽事須向選手提出強制裝備要求，其中對於高海拔賽事，須要求選手攜帶具有防風及保暖作用的外套，並在賽前進行強制檢查。

但是《新京報》報道，此次賽事並沒有將衝鋒衣列入強制裝備，而是作為建議裝備列出。

「流落南方」在帖文中指出，很多參賽選手將衝鋒衣存放在轉運包中，而轉運包則存放在第六檢查點，這意味著在途徑出事路段時，選手根本沒有機會穿上衝鋒衣。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 中國媒體稱，當地在周末共組織上千人展開搜救工作。

4. 它是否反映同類賽事的更大問題？

越野跑賽事是近十年才在中國逐漸興起的項目，它相當於是對馬拉松運動員的進階要求。

有專家指出，由於對選手要求高，越野跑過去在中國一直是小眾市場，直到2014年之後逐漸成規模。

中國媒體指，今年年初至今已經進行或者已經截止報名的越野跑賽事超過40個。

網易新聞引述知名馬拉松主持人、體育營銷專家王超表示，越野跑的性質就決定著相關賽事存在較大的風險，並且救援困難。

「越野跑裏面有太多的不確定因素，低溫、高溫、沼澤泥潭、野生動物、山洪等等，如果選手遇到都是要命的事，」他向網易新聞表示。

此次事件或會引發對中國越野跑整體行業規範性的討論，並在短斯內對其他同類賽事造成影響。