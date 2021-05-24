袁隆平身後事：大量民眾悼念「中國雜交水稻之父」 7名網友因侮辱英烈被拘

14 分钟前

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 袁隆平周六在長沙逝世，享年91歲。

中國農學家袁隆平的葬禮周一（5月24日）在湖南長沙舉行，大量中國民眾前往殯儀館獻花，悼念這名「中國雜交水稻之父」。

袁隆平周六（5月22日）在長沙逝世，享年91歲。他是中國研究與發展雜交水稻的開創者，通過半個世紀的努力，大幅提高了中國水稻的產量，其技術還被運用到非洲、美洲和亞洲的多個國家。

袁隆平的逝世周末在中國引發震動，有關他的話題持續處於微博熱搜榜首位。官方媒體也進行了鋪天蓋地的宣傳，中國國家主席習近平號召黨員和科技工作者「向袁隆平同志學習」。

中國多地警方拘留了至少七名網民，他們被指發表侮辱袁隆平的言論，造成惡劣影響。

民眾悼念

周一上午，袁隆平的葬禮在中國南方城市長沙市的明陽山殯儀館舉行。送別儀式現場並不對公眾開放，但成千上萬的民眾在場外獻花，表達悼念。

「我六點起來就等花店開門，但菊花都賣完了，只能買了別的花，」一名湖南湘潭的大學生對BBC說。她表示自己一早乘坐高鐵前往長沙，希望「送袁爺爺最後一程」。

「很多人都一起喊『袁爺爺走好』，真的挺感動的，因為從小就聽過他的貢獻，」她說道。

圖像來源，Xinhua

據中國官方媒體《人民日報》，袁隆平病逝於多器官功能衰竭。據報道，這名高齡農學家在今年3月參觀海南三亞的一個雜交稻研究基地時，摔了一跤，他的身體情況隨後日益惡化。

當地媒體報道，在周六和周日，還有大批群眾前往袁隆平去世的醫院以及他工作的雜交水稻研究中心，表達悼念。

一些不能前往現場的民眾在網上購買鮮花，讓外賣員前往代祭。一個在線的悼念網頁收到了超過1000萬次網上緬懷。

「一日三餐，米香彌漫，飽食者當常憶袁公，」一名市民在鮮花的留言上寫道。

聯合國糧食及農業組織以總幹事屈冬玉的名義，在微博上發文「一生修道雜交稻，萬家食糧中國糧」。

圖像來源，XINHUA 圖像加註文字， 大批中國民眾前往長沙的殯儀館獻花，悼念袁隆平。

袁隆平逝世後，當局加強了言論監管。在兩天內，有至少七名網民因發錶針對袁隆平的「侮辱性言論」遭到拘捕。

根據發佈在微博上的公開通報，來自北京、天津、廈門、蘇州及山東日照等地的警方都宣佈拘留了發佈「侮辱英雄烈士」的網民。

社交媒體平台微博也宣佈，有64個賬號因涉及侮辱袁隆平，被永久封號。

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誰是袁隆平？

袁隆平畢生致力於水稻研究，他的事蹟被中國官方寫入教科書，從而成為中國最家喻戶曉的農業學家。身材瘦小的他在很多中國人眼中被視為解決了饑荒問題的英雄。

祖籍江西的袁隆平出生於一個家境不錯但不斷輾轉的書香人家。他的父親曾是一名小學校長，而母親曾在教會學校讀書，後來成為一名老師。

他曾在一篇回憶文章中稱，因為母親的早期英語啟蒙，他得以「閲讀世界上最先進的科學文獻，用超越那個時代的視野，去尋訪遺傳學大師孟德爾和摩爾根」。

他於1960年代開始研究雜交水稻，成功選育了世界上第一個實用高產雜交水稻品種「南優2號」。1976年起，他和團隊研發雜交水稻的成果開始在全國應用於生產，使水稻產量大幅度提高。

通過利用雄性不育的野生稻遺傳物質與互補的水稻品種進行雜交，雜交稻的畝產量通常比非雜交品種的高出20%以上。這使中國雜交水稻研究及應用處於世界領先水平。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 袁隆平（中）畢生致力於水稻研究。

袁隆平在2004年獲得世界糧食獎（World Food Prize）。網站介紹稱，21世紀初，中國近一半的水稻生產地區都種植了雜交水稻。單在中國，雜交水稻每年僅在中國就為大約7000萬人口提供了口糧，幫助中國成功解決了糧食短缺的難題。

袁隆平和團隊還將成果傳授給亞洲、美洲和非洲的多個國家，包括印度、利比里亞、馬達加斯加等。在1991年，他成為聯合國糧農組織首席顧問，並在2019年被中國政府授予「共和國勳章」。

袁隆平從未加入中國共產黨，但他仍被官方樹立為科學界的典範人物，他老年仍在田間地頭工作的畫面常出現在官方媒體的新聞報道中。

在袁隆平工作的湖南省，當地交管局據報還為他頒發了一本特殊的「榮譽駕照」，允許已超過駕照考試年齡的他從家開車到實驗田。

圖像來源，Xinhua

中國官方通訊社新華社此前罕見提議為袁隆平逝世降半旗誌哀。儘管中國官方目前還沒有明確接受這一提議，但中國國家主席習近平周日（5月23日）委託湖南省委書記許達哲問候了袁隆平家屬。