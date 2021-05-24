緬甸政變：昂山素季首次在公開場合現身，親自到法庭應訊
緬甸軍方今年2月發動政變推翻昂山素季領導的民選政府後，昂山素季（Aung San Suu Kyi，又譯翁山蘇姬）周一（5月24日）首次在公開場合現身，親自到法庭應訊。
據路透社報道，昂山素季在聆訊前與律師面對面開會約半小時，看起來健康情況良好。律師又說，昂山素季祝願緬甸人民健康，並提到她所屬的全國民主聯盟是為緬甸人民而成立，只要有人民，該黨就會一直存在。
緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）早些時候接受訪問稱，被軍政府逮補軟禁的的緬甸民選領袖昂山素季目前待在家中，「身體情況良好」。他又說，昂山素季即將出庭受審。
緬甸軍方自今年2月1日發動政變以來，昂山素季便一直被軟禁，未曾在公開場合露面。
這是敏昂萊在政變後首次公開接受外媒專訪。在訪談中他重申，2020年11月該國大選中存在選舉欺詐，並稱這是發動政變的理由，但軍方沒有提出相關證據支持這些指控。
在去年的大選中，昂山素季領導的政黨「全國民主聯盟」（NLD）取得壓倒性勝利。
今年2月1日軍方發動的政變引發全國性的示威抗議，軍方殘酷鎮壓了抗議活動，並拘留了4000多人。根據國際組織「政治犯協助協會」（AAPP）統計，已有800多名緬甸民眾及示威者死於鎮壓。
訪談說了什麼？
敏昂萊在上周四接受了香港鳳凰衛視的訪問，但電視台尚未播放完整的採訪。敏昂萊將軍的訪談片段被翻譯成簡體中文並張貼在社交媒體上。他在剪輯中說：「昂山素季身體健康。她一直待在家中，幾天內會出庭。」
然後，他重覆了緬甸軍方關於全國民主聯盟在去年選舉中舞弊的說法。
昂山素季定於周一（5月24日）在緬甸首都奈比多（Nay Pyi Taw）出庭。 到目前為止，昂山素季尚未被允許與律師直接交談。
昂山素季被指控什麼罪名？
被稱為平民領袖的昂山素季和其他在去年大選勝選的官員，於今年2月1日清晨在一系列的軍事突襲中被軍方逮捕。外界後來只通過視頻鏈接看到過她。
昂山素季被軍方指控犯有多項刑事罪行，其中最嚴重的指控是稱她違反了該國的《官方機密法》。被控的輕罪則包括去年選舉活動中違反防疫限制，以及擁有未經許可的對講機。
上周五（5月21日），緬甸軍事領袖揚言要解散她的政黨「全國民主聯盟」。緬甸軍方指控去年該國大選存在欺詐，並為政變辯護，但軍方沒有提出相關證據支持這些指控。
緬甸「選舉委員會主席」（Union Election Commission ）泰索（Thein Soe，音譯）表示，選舉結果的調查已近完成。他宣稱，「我們該對從事非法活動的政黨採取什麼行動？應該解散該政黨，還是要對（進行非法活動的）相關人士以叛國罪起訴？」
早前，許多獨立觀察員都表示，沒有去年大選中牽涉欺詐的證據。在400多個投票站設有觀察員的亞洲自由選舉網（The Asian Network for Free Elections）說，選舉結果「總體上代表了緬甸人民的意志。」
緬甸概況
緬甸在1948年脫離英國殖民統治獨立，在現代史的大部分時間裏由軍政府統治。
軍政統治從2010年起開始放寬，及至2015年進行民主選舉，並在一年後建立了一個由反對派領袖昂山素季領導的政府。
2017年，緬甸軍方以一場致命的鎮壓行動回應了羅興亞武裝分子對警方的襲擊，迫使超過50萬羅興亞穆斯林人越過邊境逃亡至孟加拉國。聯合國（UN）隨後稱這是一次「種族清洗的教科書式事例」。