緬甸政變：昂山素季首次在公開場合現身，親自到法庭應訊

2021年5月24日早上7点49分 最近更新： 18 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 昂山素季受到很多過去政治盟友和朋友的批評。

緬甸軍方今年2月發動政變推翻昂山素季領導的民選政府後，昂山素季（Aung San Suu Kyi，又譯翁山蘇姬）周一（5月24日）首次在公開場合現身，親自到法庭應訊。

據路透社報道，昂山素季在聆訊前與律師面對面開會約半小時，看起來健康情況良好。律師又說，昂山素季祝願緬甸人民健康，並提到她所屬的全國民主聯盟是為緬甸人民而成立，只要有人民，該黨就會一直存在。

緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）早些時候接受訪問稱，被軍政府逮補軟禁的的緬甸民選領袖昂山素季目前待在家中，「身體情況良好」。他又說，昂山素季即將出庭受審。

緬甸軍方自今年2月1日發動政變以來，昂山素季便一直被軟禁，未曾在公開場合露面。

這是敏昂萊在政變後首次公開接受外媒專訪。在訪談中他重申，2020年11月該國大選中存在選舉欺詐，並稱這是發動政變的理由，但軍方沒有提出相關證據支持這些指控。

在去年的大選中，昂山素季領導的政黨「全國民主聯盟」（NLD）取得壓倒性勝利。

今年2月1日軍方發動的政變引發全國性的示威抗議，軍方殘酷鎮壓了抗議活動，並拘留了4000多人。根據國際組織「政治犯協助協會」（AAPP）統計，已有800多名緬甸民眾及示威者死於鎮壓。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 軍方發動政變之後，引發全國性的示威抗議，軍方殘酷鎮壓了抗議活動，並拘留了4000多人，已有800多名緬甸民眾及示威者死於鎮壓。

訪談說了什麼？

敏昂萊在上周四接受了香港鳳凰衛視的訪問，但電視台尚未播放完整的採訪。敏昂萊將軍的訪談片段被翻譯成簡體中文並張貼在社交媒體上。他在剪輯中說：「昂山素季身體健康。她一直待在家中，幾天內會出庭。」

然後，他重覆了緬甸軍方關於全國民主聯盟在去年選舉中舞弊的說法。

昂山素季定於周一（5月24日）在緬甸首都奈比多（Nay Pyi Taw）出庭。 到目前為止，昂山素季尚未被允許與律師直接交談。

昂山素季被指控什麼罪名？

被稱為平民領袖的昂山素季和其他在去年大選勝選的官員，於今年2月1日清晨在一系列的軍事突襲中被軍方逮捕。外界後來只通過視頻鏈接看到過她。

昂山素季被軍方指控犯有多項刑事罪行，其中最嚴重的指控是稱她違反了該國的《官方機密法》。被控的輕罪則包括去年選舉活動中違反防疫限制，以及擁有未經許可的對講機。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 被稱為平民領袖的昂山素季和其他在去年大選勝選的官員，於今年2月1日清晨在一系列的軍事突襲中被軍方逮捕。外界後來只通過視頻鏈接看到過她。

上周五（5月21日），緬甸軍事領袖揚言要解散她的政黨「全國民主聯盟」。緬甸軍方指控去年該國大選存在欺詐，並為政變辯護，但軍方沒有提出相關證據支持這些指控。

緬甸「選舉委員會主席」（Union Election Commission ）泰索（Thein Soe，音譯）表示，選舉結果的調查已近完成。他宣稱，「我們該對從事非法活動的政黨採取什麼行動？應該解散該政黨，還是要對（進行非法活動的）相關人士以叛國罪起訴？」

早前，許多獨立觀察員都表示，沒有去年大選中牽涉欺詐的證據。在400多個投票站設有觀察員的亞洲自由選舉網（The Asian Network for Free Elections）說，選舉結果「總體上代表了緬甸人民的意志。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 緬甸人模仿泰國示威者，舉起三隻手指作為反對極權的抗爭標誌。這個動作由電影"饑餓遊戲"而來。

緬甸概況

緬甸在1948年脫離英國殖民統治獨立，在現代史的大部分時間裏由軍政府統治。

軍政統治從2010年起開始放寬，及至2015年進行民主選舉，並在一年後建立了一個由反對派領袖昂山素季領導的政府。