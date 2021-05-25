梁凌杰：香港法院裁定「黃雨衣」示威者的墮樓是「死於不幸」

14 分钟前

圖像來源，Scmp/Getty Images 圖像加註文字， 身穿黃色雨衣的梁凌杰當天危站多個小時，之後他墮樓身亡。

香港「黃雨衣」示威者梁凌杰2019年6月15日傍晚於金鐘太古廣場外高處墮下而引起廣泛關注，香港法院5月進行了多日死因研訊。（周二）25日，由3女2男組成的陪審團一致裁定其墜樓「死於不幸」，認為事主當時並非想「自殺」，而是可能於判斷錯誤，以為自己可以跌在氣墊上，但卻跌在氣墊旁的行人路上。

案發時35歲的梁凌杰是香港「反送中」示威中第一個在示威現場身亡的人，為此，抗議陣營舉辦多次悼念活動，他的離世成為了抗議活動的助燃劑。 在他死後翌日的6月16日大規模遊行中，主辦單位民間人權陣線（民陣）稱示威有「200萬+1人」參加，那「1人」就是代表離世的梁凌杰。大批民眾之後亦多次到現場獻花悼念，他離世前身穿的黃色雨衣，成為了抗爭符號。

香港司法體系中的死因庭具備法定權力去傳召與案件有關的人，和索取更多未對外界披露的案件細節，並針對死因提供法律定義。雖然案件告一段落，但民主派陣營的聲音認為，如果當初政府提早撤回備受爭議的《逃犯條例》，就不會有人犧牲和引發後續的社會風波。

過去近兩年，這宗案件在香港一直備受關注。有關注自殺的組織跟進一些香港示威者心理個案，因梁凌杰的死亡令他們自責，認為在有些個案自己做得不夠，致接受過他們輔導的一些示威者出現倖存者愧疚（Survivor's guilt）。如今在社交媒體上，民主派支持者也表示不會忘記梁凌杰。

當天發生什麼事？

梁凌杰在2019年6月15日，站在港島區金鐘太古廣場四樓平台維修外牆的鐵架，距離地面約17米。他身上穿有批評特首、警察和《逃犯條例》字句的黃色雨衣，及寫上「反送中」口號的標語。

當時他站在該處多個小時，引來不少市民圍觀，消防一度在下方位置擺放氣墊戒備，警方到場進行談判，談判期間梁凌杰曾情緒激動，一度拿起𠝹刀（割刀）指住自己的頸部，並要求談判人員離開。

民主黨時任立法會議員鄺俊宇與在場市民一同高喊， 勸喻事主下來的，但不被警方容許接觸事主。

場面維持了多個小時至晚上，談判沒有進展，事主爬出鐵架，消防人員嘗試接近事主救援時，事主墮樓身亡，送院後無法搶救身亡。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 香港市民多次發起悼念梁凌杰的活動。

死者或有尋死傾向？

梁凌杰在筆記簿寫有「反修例」口號、要求特首下台以及釋放被捕學生等訴求，其中一頁他寫道：「我對這個香港已心恢意冷，這幾個月不斷沉思都找不出答案和將來，今日我是個人意願，唯獨是政府促成。」

另外，他的錢包中有一張事發當天才簽署的綠色殯葬心願登記表格，上面寫上了他希望海葬，形容「不想留任何東西在香港」。

他的智能電話上亦留有批評警察和特首的字句，搜尋痕跡中有「跳樓」、「心灰」、「反送中」等字眼，查看多則「反送中」新聞，亦有很多示威的照片和文宣圖片，在墮樓前一天，為自己有口號的黃雨衣等物品拍照。

這些證物讓警方認為他有尋死傾向。然而裁判官提到，梁凌杰雖然有查詢「自殺」等資料，但事發時他在架上已經數個小時，當時並沒有清楚表明他的意圖，在決定死因時要考慮他當時在上面是否了結自己生命。

而庭上亦透露，梁凌杰生前曾任倫敦金投資經紀，三年前曾涉倫敦金騙案， 被以「涉嫌串謀詐騙」拘捕，墮樓當日仍在保釋候查。

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。

若須諮商或相關協助，請聯繫：

中國大陸（ +86 ）：希望24熱線 4001619995

）：希望24熱線 4001619995 香港（ +852 ）：撒瑪利亞防止自殺會 23892222；明愛向晴軒 18288；生命熱線 2382 0000

）：撒瑪利亞防止自殺會 23892222；明愛向晴軒 18288；生命熱線 2382 0000 澳門（ +853 ）：澳門明愛生命熱線 2852 5222

）：澳門明愛生命熱線 2852 5222 台灣（ +886 ）：生命線 1995；張老師服務專線 1980；台灣自殺防治中心 0800 788 995

）：生命線 1995；張老師服務專線 1980；台灣自殺防治中心 0800 788 995 新加坡（ +65 ）：新加坡援人協會（Samaritans of Singapore, SOS） 1800 221 4444

）：新加坡援人協會（Samaritans of Singapore, SOS） 1800 221 4444 馬來西亞（ +60 ）：生命線協會 (03) 4265 7995；Befrienders (03) 7956 8145

）：生命線協會 (03) 4265 7995；Befrienders (03) 7956 8145 英國（ +44 ）：BBC Action Line www.bbc.co.uk/actionline；撒瑪利亞會 08457 90 90 90

）：BBC Action Line www.bbc.co.uk/actionline；撒瑪利亞會 08457 90 90 90 世界各地： Befrienders International

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 黃色雨衣成為了示威的標記。

警方作談判代表合適嗎？

當天負責與梁凌杰談判的是警方的代表，現場警員指，當時梁凌杰拿出𠝹刀，指住自己的頸部，叫他們不要走近，在談判過程中，事主大部分時間保持沉默，警方談判員則多次提醒他小心安全和詢問有什麼事情可幫忙，一名談判員曾給予梁凌杰一瓶水。

雖然身邊有市民，包括時任立法會議員鄺俊宇想與梁凌杰接觸，但警方以他們不認識事主，而且情緒亦較激動為理由，拒絶他們的要求。

裁判官問到，如果梁凌杰雨衣上已有針對警方的字眼，有否考慮找非警方的人士協助，但談判組主管黃廣興總警司說，警方進行談判是國際做法，其知識、經驗和訓練都最適合，所以無考慮找其他專業人士協助。而一般而言，就算事主表明想跟某人見面，他們也會審慎考慮，避免觸動事主情緒。

據已公開的鄺俊宇庭上供詞，他在事發現場附近也不斷嘗試叫事主回來，但不獲回應，他是註冊社工及區議員，過往亦曾與警方處理有人企圖跳樓的經驗，但他無法判斷當天警方不讓他接觸事主是否合理，只能說感「好可惜」。 「最大遺憾是我由頭到尾都不能夠跟他講過一句說話，「他說。

鄺俊宇在庭上說：「我以前處理過此類案件，未失手過，我真的試過可以勸很多人回來，我接受不到失手，很崩潰，我跪在地上哭起來……我一直都不想回憶起這件事，這是我人生中好難受的事，我只是想每個人都可以平安，但原來那天做不到，是我好大的遺憾。」他亦透露事後有接觸事主父母，並獲得父母理解。

圖像來源，Scmp/Getty Images 圖像加註文字， 梁凌杰墮下位置在氣墊之外，消防表示，由於馬路和行人路之間有欄桿，所以不能夠完美地擺放氣墊。

消防擺放氣墊位置

當天，梁凌杰身在的位置距離地面約17米。消防員在事主下方的行車路放上長7.5米、闊5.5米、高2米的氣墊，佔據了兩條行車線，但梁凌杰最終跌在氣墊旁的行人路。

代表消防的一方作供稱，當日由於金鐘道行人路有欄桿，氣墊只能放在馬路，當時都意識到，氣墊有機會無法保護事主，他們並沒有拆除欄桿，認為這樣做需時而且可能刺激事主，而消防處亦沒有面積較小的氣墊可以擺放在行人路。

消防方面強調，當時已經盡力以為，氣墊只屬防衛性工具，最重要是靠談判游說。

據警方和消防的供詞，談判一直沒有顯著成果，但在當晚8時50分，事主對談判人員表示「給多十分鐘」，當時談判人員認為他有意離開，所以走近，豈料梁凌杰突然爬出鐵架，之後四名消防員分別從兩邊走近，試圖救事主。

當天接觸梁凌杰的消防員作供稱，由於當時事主站的位置不穩，所以當時決定走近想捉住事主，把他拉回安全位置，但他猛烈掙扎，不配合消防救援，最後似乎刻意縮開手而向下墮地，而當時事主亦與一些欄桿相近，隨時也可以伸手捉住，但事主並沒有做到。

圖像來源，Getty Images

死者家人在哪兒？

庭上資料顯示梁凌杰的父母和妹妹於2019年8月29日已經離開香港，但並沒有透露目的地，至今未有返港，所以他們並沒有出席死因研訊。

但他們曾經與警方聯絡和落口供，庭上讀出他們的供詞稱，指兒子孝順和樂於助人，甚少談及時事，事前並沒有梁凌杰有尋死念頭，亦沒有情緒問題或嚴重疾病。

據父母透露，兒子在香港讀中學，中五畢業後曾到廣州暨南大學修讀銜接大學的基礎課程，但大三時未畢業就退學，出來社會工作，事發時從事金融相關的工作，一家人關係良好、相處融洽。

梁凌杰父親在兒子逝世一週年時向香港媒體發放錄音，表示希望召開死因研訊，而查出兒子有沒有遇到不為人知的冷待，並透露曾多次向警方發信要求提交調查報告但不獲回應。

何為死於不幸？

死因裁判官高偉雄引導陪審團時表示，可以根據相對可能性考慮3種死亡結論，分別是死於自殺、不幸或意外。

高偉雄表示，梁凌杰雖然有查詢「自殺」等資料，但事發時他在架上已經數個小時，當時並沒有表明有意自殺或意圖，陪審團可考慮他爬出架外的意圖是什麼。

他又表示，如果梁凌杰當時是想表達某些想法，或擔心不能表達訴求而爬出架外，他可能判斷錯誤以為自己可以跌在氣墊上，但最終跌在行人路，則是「死於不幸」；如果他當時並不想墮下，而是體力不支等其他因素墮下，就可裁定他「死於意外」。

陪審團經過多個小時商議，最終裁定梁凌杰「死於不幸」，並建議當局引入適用香港地區面積和體積較細小的救生氣墊。