台灣疫情風暴下的特殊戰鬥：為一名新冠確診孕婦接生

呂嘉鴻

BBC中文

32 分钟前

圖像來源，Wang Le-Ming

「我當下真的很無助及恐慌，謝謝婦產科團隊不畏病毒感染的風險，除了給我支持外更是給寶寶完整的照護，很謝謝他們。」

這是台北市剛生產完的陳太太向BBC中文說的話。她在上周順利生產的故事，在台灣社交媒體及輿論上廣傳，引起熱烈討論。因為，與其他產婦不同的是，首次生產的她是一名新冠肺炎確診者。她在接近預產期的時候，卻不幸因為同住的家人染疫也被感染。

負責該手術的台北市萬芳醫院婦產科主任王樂明向BBC說，陳太太自懷孕後，一直與他合作。孕婦懷孕36周時在家發現染疫，同時卻臨盆在即，醫院團隊開了好幾次會，決定組建由麻醉科，婦產科，小兒科及護理師組成的團隊，為她接生。另外還請感染科同事在手術前參加相關會議，術後共同照顧。

所幸，誕下的女嬰並未感染新冠，也很健康，產婦目前情況也穩定，新冠病毒量低，正在隔離接受醫治當中。

圖像來源，Wang Le-ming 圖像加註文字， 王樂明（右）與賴斯斌醫師

圖像來源，Wang Le-ming 圖像加註文字， 女嬰並未感染新冠，也很健康，產婦目前情況也穩定，新冠病毒量低，正在隔離接受醫治。

一場不尋常的手術

參與接生的醫護團隊，接受檢測後也沒有染疫。負責手術的王樂明醫師說，整個接生過程確實辛苦，但「可以說是場神聖的戰役」。

王樂明向記者說，整個手術過程確實十分辛苦，選擇半身麻醉，而不自然生產的原因是可以減少出血等。整個手術團隊全程穿上兔寶寶裝（防護衣），而且為了避免空氣傳播，產房關閉空調，十分悶熱。他說，汗水與體溫一度「弄糊了」他的手術護目鏡，無法清楚止血，但當時只想快點把寶寶抓出來，快點讓兒科醫師帶走，避免寶寶被感染。

「目前媽媽還沒有抱過寶寶，因為疫情，也沒人能夠探視她，都是透過LINE (即時通話軟體）看看女兒的情況，並與家人聯繫。」王醫師解釋。

王醫師又說，不僅這名產婦，之後還有等待檢驗結果的產婦也即將臨盆，他與團隊還又一場接一場的「戰役」。

圖像來源，Wang Le-Ming 圖像加註文字， 這台手術引起台灣輿論熱烈討論，許多人說，這是新冠危機中的台灣十分需要的正面信息。

「不可能因為她是新冠確診者而拒絶接生」

與王醫師合作此次手術的醫師賴斯斌也發文表示，在術前講解過程時，他發現孕婦眼眶泛紅，因此可以理解孕婦當時的心情，作為醫生只能盡全力，這次經驗也再次提醒他身為醫生的責任。

「在醫院工作的醫療人員，常會被現行的醫療體制壓的喘不過氣，洗禮過後漸漸忘記當時那個熱血宣誓的自己。在台灣最近開始爆發本土疫情，雙北市首當其衝的當下，所有繁瑣不必要的事務全都暫停，還原醫療最簡單的初心時，雖然抗疫期間，心靈和身體皆很疲憊，但一群人有著共同目標而努力，一起寫一段歷史的感覺超級熱血！」他說。

王樂明告訴BBC，其實婦產科醫師與孕護的關係，從懷孕到分娩，是一段長期合作的關係。因此，醫生與病人彼此都已經熟悉，醫護關係緊密：「我們當然不可能因為她是新冠確診者而拒絶為她接生，甚至若有被轉進來其他產婦若要分娩，我們也會全力已赴。」

「這名病人全家都被分別隔離，她只能單獨一人在家等待分娩，我可以理解她很無助，一直都有保持聯繫。還好，她已經懷孕36周，接近生產期，但是生產跟病毒這兩件事情加在一起，讓我們需趕緊行動。其實，看到那麼多人組成一個團隊全力只為她一個人，加上手術結束後，她聽到寶寶的哭聲，感受到寶寶的生命及活力，情緒變得很飽滿，感染了整個產房。」王樂明說。

圖像來源，Wang Le-ming 圖像加註文字， 醫院團隊開了好幾次會，決定組建由麻醉科，婦產科，小兒科及護理師組成的團隊。

這起新聞引起台灣輿論熱烈討論，許多人說，這是台灣新冠危機中十分需要的正面信息。同時，許多與王醫師之前合作的病患，譬如台灣作家吳淡如，也提到過往王醫師的協助，以及在這場「戰疫」中醫護人員無私的付出，她表示人類只有無私團結才能度過新冠危機。

王樂明則同意這場「戰役」，不僅是他個人或醫療團隊的功勞，之前開會參與的同事，甚至協助產房消毒清潔的工作人員等都是關鍵者。

新聞背景：新冠確診孕婦生產的危險性