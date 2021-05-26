台灣疫情風暴下的特殊戰鬥：為一名新冠確診孕婦接生
- 呂嘉鴻
- BBC中文
「我當下真的很無助及恐慌，謝謝婦產科團隊不畏病毒感染的風險，除了給我支持外更是給寶寶完整的照護，很謝謝他們。」
這是台北市剛生產完的陳太太向BBC中文說的話。她在上周順利生產的故事，在台灣社交媒體及輿論上廣傳，引起熱烈討論。因為，與其他產婦不同的是，首次生產的她是一名新冠肺炎確診者。她在接近預產期的時候，卻不幸因為同住的家人染疫也被感染。
負責該手術的台北市萬芳醫院婦產科主任王樂明向BBC說，陳太太自懷孕後，一直與他合作。孕婦懷孕36周時在家發現染疫，同時卻臨盆在即，醫院團隊開了好幾次會，決定組建由麻醉科，婦產科，小兒科及護理師組成的團隊，為她接生。另外還請感染科同事在手術前參加相關會議，術後共同照顧。
所幸，誕下的女嬰並未感染新冠，也很健康，產婦目前情況也穩定，新冠病毒量低，正在隔離接受醫治當中。
一場不尋常的手術
參與接生的醫護團隊，接受檢測後也沒有染疫。負責手術的王樂明醫師說，整個接生過程確實辛苦，但「可以說是場神聖的戰役」。
王樂明向記者說，整個手術過程確實十分辛苦，選擇半身麻醉，而不自然生產的原因是可以減少出血等。整個手術團隊全程穿上兔寶寶裝（防護衣），而且為了避免空氣傳播，產房關閉空調，十分悶熱。他說，汗水與體溫一度「弄糊了」他的手術護目鏡，無法清楚止血，但當時只想快點把寶寶抓出來，快點讓兒科醫師帶走，避免寶寶被感染。
「目前媽媽還沒有抱過寶寶，因為疫情，也沒人能夠探視她，都是透過LINE (即時通話軟體）看看女兒的情況，並與家人聯繫。」王醫師解釋。
王醫師又說，不僅這名產婦，之後還有等待檢驗結果的產婦也即將臨盆，他與團隊還又一場接一場的「戰役」。
「不可能因為她是新冠確診者而拒絶接生」
與王醫師合作此次手術的醫師賴斯斌也發文表示，在術前講解過程時，他發現孕婦眼眶泛紅，因此可以理解孕婦當時的心情，作為醫生只能盡全力，這次經驗也再次提醒他身為醫生的責任。
「在醫院工作的醫療人員，常會被現行的醫療體制壓的喘不過氣，洗禮過後漸漸忘記當時那個熱血宣誓的自己。在台灣最近開始爆發本土疫情，雙北市首當其衝的當下，所有繁瑣不必要的事務全都暫停，還原醫療最簡單的初心時，雖然抗疫期間，心靈和身體皆很疲憊，但一群人有著共同目標而努力，一起寫一段歷史的感覺超級熱血！」他說。
王樂明告訴BBC，其實婦產科醫師與孕護的關係，從懷孕到分娩，是一段長期合作的關係。因此，醫生與病人彼此都已經熟悉，醫護關係緊密：「我們當然不可能因為她是新冠確診者而拒絶為她接生，甚至若有被轉進來其他產婦若要分娩，我們也會全力已赴。」
「這名病人全家都被分別隔離，她只能單獨一人在家等待分娩，我可以理解她很無助，一直都有保持聯繫。還好，她已經懷孕36周，接近生產期，但是生產跟病毒這兩件事情加在一起，讓我們需趕緊行動。其實，看到那麼多人組成一個團隊全力只為她一個人，加上手術結束後，她聽到寶寶的哭聲，感受到寶寶的生命及活力，情緒變得很飽滿，感染了整個產房。」王樂明說。
這起新聞引起台灣輿論熱烈討論，許多人說，這是台灣新冠危機中十分需要的正面信息。同時，許多與王醫師之前合作的病患，譬如台灣作家吳淡如，也提到過往王醫師的協助，以及在這場「戰疫」中醫護人員無私的付出，她表示人類只有無私團結才能度過新冠危機。
王樂明則同意這場「戰役」，不僅是他個人或醫療團隊的功勞，之前開會參與的同事，甚至協助產房消毒清潔的工作人員等都是關鍵者。
新聞背景：新冠確診孕婦生產的危險性
新冠確診的孕婦是否會將病毒感染給胎兒，一直是現在醫學研究的焦點之一。根據世界衛生組織（WHO），確診孕婦是否會垂直感染給孕婦，目前尚未能確定。世衛稱，新冠確診產婦，能在戴口罩等防護措施下擁抱新生兒並哺乳。
不過，香港政府衛生署網頁指示則說，根據目前「有限資料」及進行中的研究開始有證據顯示，新冠病毒能經母體傳給胎兒。網頁又說，近期發佈的研究發現，在部分個案中胎盤和胎水驗出新型冠狀病毒，新生嬰兒也可透過人與人之間的接觸而受感染。「因此，孕婦於產後期間時刻保持社交距離及做好手部衛生以預防呼吸道感染是非常重要。」
美國疾病管制與預防中心（CDC ）提到，越來越多的研究發現，新冠確診產婦在懷孕以及分娩過程中，有可能傳染給新生兒，需要特別小心。上述案例中的台北王醫師則說，他們解讀相關醫療報告，發現確診孕婦傳染給胎兒的機率約3%。但為了母子安全，經產婦同意後，胎兒一分娩後，便送至保溫室，並進行檢測，女嬰並沒有被感染Covid-19，令人欣慰。