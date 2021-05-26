新冠疫苗：香港接種意願低致供應過剩， 政府考慮捐獻給更有需要地方

15 分钟前

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香港啟動新冠疫苗接種計劃已有三個月，接種率不足13%，遠不及預期，與群體免疫目標更是相差甚遠。到今年8月，已到港的84萬劑復必泰疫苗將到期，引發外界對香港將扔掉過期疫苗的猜測。港府回應稱，考慮將捐給其他更需要疫苗的地方。

香港政府共訂購1500萬劑科興和復必泰疫苗供市民接種，足以讓750萬人口的城市的市民都接種兩針。

但至星期二（5月25日），約92.15萬名香港市民已接種第二劑疫苗。據香港政府統計處推算，2020年底香港人口約747萬餘人。這意味著已接種兩針疫苗的人口比例只有12.3%。輿論普遍分析認為，香港疫苗接種率偏低，與最近幾年支持民主派市民普遍不信任政府，加上網上不實信息流傳，和香港疫情相對緩和有關。

政府發言人指出，市民對復必泰疫苗的需求近期漸趨疲弱，相對於社區疫苗接種中心每日可接種超過4萬劑的處理量，市民平均每日在網上預約只有約1萬劑量。

港府周二晚上公布，香港已先後接收科興克爾來福（CoronaVac）滅活疫苗及復星—BioNTech復必泰（Comirnaty）信使核糖核酸疫苗各約200萬劑，即合共400萬劑新冠病毒疫苗，其中科興克爾來福疫苗存貨約105萬劑，復必泰疫苗約84萬劑。

港府聲明稱：「目前庫存的復必泰疫苗的使用期限將會於今年8月中屆滿，如果接種量不足以抵銷庫存，將會浪費珍貴的疫苗。」

科興克爾來福（CoronaVac）滅活疫苗在攝氏2到8度下保質期是三年。

早前， 有調查顯示，香港民眾的疫苗接種意願不高。香港城市大學的今年2月底公布的一項調查發現，香港市民對新冠疫苗的整體接受程度只有38%；年輕人（20至24歲）的接受程度不足30%。

或捐給更有需要的地方

與香港不同的是，台灣近期爆發疫情，目前只有阿斯利康疫苗可供公眾接種，而且疫苗數量嚴重不足，香港出現剩餘疫苗的消息引發一片嘩然。外界猜測香港也許會出現浪費疫苗的情況，最終不得不將過期的疫苗扔掉。

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香港政府發言人回應稱，留意到市民對復必泰疫苗的需求近期漸趨疲弱，過剩的疫苗劑量或通過世界衛生組織疫苗全球獲取機制（COVAX）等渠道捐予其他更需要疫苗的地方。

該發言人指出「（香港）政府會根據疫苗接種及預約趨勢，估算可能過剩的疫苗劑量，與藥廠商討如何處理預計未能於本年內今輪接種計劃或疫苗使用限期前接種的疫苗，包括延遲付運、不予付運部分批次疫苗，或通過世衛COVAX等渠道捐予其他更需要疫苗的地方。」

國際權威學術雜誌《自然》的文章稱，在低收入國家只有不到1%的人口接種新冠疫苗。如果單看個別國家的話，根據美國約翰·霍普金斯大學的數據，非洲的科麥隆和贊比亞只有0.1%的人口接種兩針新冠疫苗。

港府發言人並稱，由於疫苗生產、品質控制、運輸物流等程序需時，預計即使稍後市民對疫苗需求突然大幅增加，相關疫苗亦將無法在本年內獲得補充。

香港特區政府2019 冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會成員，香港社會醫學學院院長曾浩輝星期一齣席商業電台政論節目時說：「『人在等著針，針卻不等人』，始終針藥有其有效期，過了期就不能用。那些社區接種中心，政府也一早表明，做完了9月就不做了，也就是說最晚8月就得注射第一針……到時候可能輪不到你了，可能已經給搶光了。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在歐盟，許多人不得不被動面臨第二針阿斯利康疫苗短缺的危機。

分析認為香港政府不補針的言論，意在進行疫苗的「饑餓營銷」，希望香港民眾盡快預約接種疫苗。

與疫苗即將過期的消息同時公布的還有香港政府擬7月起讓尋求庇護者和持雙城證者接種疫苗。該計劃將涵蓋大約5.3萬人。外界認為這是港府欲提高接種率的策略之一。

早前， 有香港工會組織呼籲港府規定， 僱主應給予打針工人有薪假期，以免影響其收入。