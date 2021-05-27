台灣疫情：中國大陸稱願意提供疫苗抗疫 台陸委會回應稱「統戰手段」

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圖像來源，EPA 圖像加註文字， 台灣周四會開始配發15萬劑疫苗，以疫情嚴重的大台北地區之醫護及防疫人員，憲兵及警察這三類群組為優先施打對象（台灣軍方人員在台北的一個火車站內噴灑消毒劑，2021年5月25日照片）。

台灣爆發本土疫情，情況險峻。星期四（5月27日），台灣新增401宗本土確診，再多13人死亡，死亡數再創新高，累積59人病逝。中國大陸國台辦過去數日陸續表示願協助台灣打擊疫情，特別是提供大陸自製疫苗給台灣民眾施打。針對大陸的說法，台灣政府定調為政治手段。

國台辦發言人朱鳳蓮周三加碼表示，支持上海復星代理的德國BioTech「復必泰」疫苗提供台灣，「只要沒有人為或政治障礙，捐贈基本上不成問題」。

台灣「大陸委員會」（陸委會）早些時候稱，「陸方這種每每借台灣疫情升溫時，明顯進行分化統戰的操作，台灣社會非常明白，國際社會也都清楚認知。」

美國哈佛大學費正清中國研究中心（Fairbank Research Insistute）博士後研究員南樂（Lev Nachman）向BBC中文說，相關議題需從較廣的層次來分析，因為兩岸在參與國際公共衛生本來就一直是政治議題，譬如台灣被拒絶於世衛組織（WHO）及世衛大會（WHA）門外。他分析稱：「北京目前正形塑（frame）自己為伸出援手的善行者，而台灣若拒絶其協助，也會被形塑為不理性，在危機下也不願意接受協助的形象。」

新加坡《聯合早報》評論員楊丹迅也刊文稱，對北京而言，「疫情提供了一個向對岸籠絡民心、進行統戰的契機。」

他提到：「民進黨政府防疫不力導致疫情暴發，與台灣互動日益頻密、口口聲聲稱站在台灣一邊的美國，卻沒有提供一劑疫苗，反而是北京施以溫暖的援手，這確實是北京最希望看到的劇本。」

台灣疫苗焦慮 「復必泰」疫苗抵台？

事實上，無論贊成或反對大陸疫苗協助，深陷疫情泥淖的台灣，疫苗已經成為台灣目前抵抗新冠疫情的關鍵。

國台辦發言人朱鳳蓮周三在記者會上除了重申北京願提供中國國產疫苗給台灣之外，更加碼表示，上海及江蘇都有民間機構稱願向台灣捐贈一批COVID-19疫苗，「至於捐贈何種疫苗，我想應該會考慮接受方的意願......如果沒有人為政治障礙，捐贈將不成問題。」她又說，去年以來就透過多個管道一直在積極推進向台灣提供這款疫苗。

對此，台灣政府表示，從未收到上海復星任何接洽提供疫苗的任何信息，上述說法並不可信。

圖像來源，Tsai Ing-wen Facebook 圖像加註文字， 台灣宣稱完成將推出的自製疫苗，能否如期在六月底供民眾接種，是蔡英文政府的一大挑戰。

國民黨出手

台灣國民黨同時表示，台灣總統蔡英文將疫苗政治化。據台灣媒體《風傳媒》報導，台灣國民黨籍南投縣縣長林明溱近日公開表示，南投縣願意自行出資向上海復星購買復必泰疫苗，他並且公開表示，已有人協助他透過「管道」與上海復星有所接觸。

國民黨主席江啟臣亦發文支持國民黨地方首長，並呼籲台灣政府「該主動協助、聯繫，有意願尋找管道採購國際認證疫苗的縣市政府。國民黨願意不計毀譽，積極為人民爭取足夠且安全、有效的疫苗」。

有台灣媒體因此分析稱，江啟臣的說法顯示國民黨不會拒絶中國大陸自製疫苗進入台灣。

為了回應質疑，台灣總統蔡英文周三在社交媒體公開表示，台灣疫苗的購買都必須由「中央統籌，讓疫苗施打都可以順利進行，符合公平性」。蔡英文又說，只有跟原廠洽購，才可以獲得原廠直接保證跟負擔責任，避免法律與政治雙重風險。

針對BioTech疫苗遲遲無法進入台灣，蔡英文又說，當初台灣與德國BioTech原廠接洽疫苗採購「也一度幾近乎要完成簽約，但因為中國的介入，遲延到現在都無法簽約」。

據此，大陸國台辦曾回應指此說法毫無證據，是台灣民進黨政府試圖混淆抗役不力的譭謗。

目前在台北進行研究的南樂向BBC分析，國民黨在台灣的疫苗危機下揭露或形塑民進黨在疫情治理方面有所缺失，特別是在疫苗採購問題上。不過，他提到，目前台灣公眾對是否採購復必泰疫苗等意見紛亂，政治光譜分歧很大，主流民意走向何處，要過一陣子才會明朗。

美國角色

台灣政府表示，周四會開始配發15萬劑疫苗，以疫情嚴重的大台北地區的醫護及防疫人員、憲兵及警察這三類群組為優先施打對象。

但是事實上，台灣對外的疫苗採購一直不順利，在本土疫苗爆發後，輿論也開始出現激烈的檢討之聲。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在本土疫情爆發之前，台灣的疫苗接種率僅有1%。

目前台政府面對的主要批評是疫苗採購慢，凖備的數量嚴重不足以面對快速的變種病毒及疫情爆發。此外，台灣社會因為過去防疫成績良好，導致民眾各界對於疫苗接種意願不高。甚至台北市市長柯文哲的配偶陳佩琪醫師，也曾公開發言稱對於在台灣施打的牛津阿斯利康疫苗（AZ）信心不高，不願施打。

在本土疫情爆發之前，台灣的疫苗接種率僅有1%。台灣官方上周表示，向美國藥廠採購的505萬劑莫德納疫苗，希望至少6月以前到貨。

不過，參加周三離職線上記者會的美國在台協會（AIT）處長酈英傑（William Brent Christensen）有關台灣採買美國疫苗的說法，引發採購是否生變之質疑。

根據台灣媒體報導，當被問及美國疫苗何時援台時，酈英傑稱，白宮還在擬定分配標凖，不過台灣地區確診人數相比之下仍算低。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國在台協會（AIT）處長酈英傑（William Brent Christensen）資料照片。

此話引起台灣內部議論紛紛。許多聲音質疑，美方原本稱協助提供疫苗的計劃是否生變。台北市長柯文哲也不滿地回應稱，「萊豬吃了、軍火也買了，所以呢，（一天）死11個不算多？」

同時，也有很多台灣民眾表示，台灣在防疫資源上本就不應該倚賴他人。如同去年疫情於武漢爆發後，台灣便開始整合資源，達到「口罩自製」，疫苗也應該靠自己。家住台北市的曾先生有醫藥背景，他對BBC中文說，「台灣的生物醫藥技術十分先進，我對國產疫苗有信心，個人願意施打」。