新冠病毒溯源：中國抨擊美國「政治操弄」 並要求調查美方

31 分钟前

圖像來源，Reuters

有關新冠病毒（Covid-19）的溯源，在美中兩國之間再起風波。中國譴責美國官員呼籲進一步調查新冠病毒源頭的舉動是「政治操弄和責任甩鍋」。

美國媒體近日援引一份情報機構報告稱武漢病毒研究所三名人員在2019年11月患病並送院治療後，中美兩國再就新冠病毒「實驗室洩漏」論激烈交鋒。

美國衛生部長澤維爾·貝塞拉（Xavier Becerra）周二（5月25日）敦促世界衛生組織（WHO）確保對新冠疫情起源的下一階段調查是「透明的」。美國總統拜登（Joe Biden）隨後加碼要求情報機關「加大力度」調查病毒源頭，並在90天內向他報告。

趙立堅又稱，世界衛生組織（WHO）團隊赴中國研究後公布的報告已經清楚表示，病毒從武漢P4實驗室外洩的說法不可信，如果「美方口口聲聲要中國參與全面、透明、以證據為基礎的國際調查，那就請美方也能像中國一樣，本著科學態度，立即同世衛組織開展溯源研究合作，對美國進行全面、透明、以證據為基礎的國際調查，充分回應國際社會的關切」。

他還質疑說，「美方是否有信心、有意願邀請國際專家進入德特裏克堡，還有其遍布世界各地的200多所生物實驗室？我們希望美方也能像中國一樣，本著科學態度盡快同世衛組織開展溯源研究合作，回應國際社會的關切。」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 拜登總統要求情報機關「加大力度」調查病毒源頭，並在90天內向他報告。

風暴再起

Covid-19病毒於2019年底在中國大城武漢首次被發現。自那時以來，全世界至今已1.68億通報確診病例，共有350萬人死於新冠病毒。

中國將疫情爆發初期的確診病例與武漢的華南海鮮市場聯繫起來，這導致科學家們推測病毒最初是通過動物傳播給人類。

世界衛生組織（WHO）今年初在武漢調查冠狀病毒起源之後稱，病毒「極不可能」是從實驗室洩漏傳播出去。

當時參與調查的世衛病毒學家庫普曼斯（Marion Koopmans）向BBC說，若美國掌握到了任何信息就該分享出來。

但是，最近的美媒報導稱越來越多證據表明，新冠病毒可能是從中國武漢實驗室意外洩露。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 武漢病毒研究所的研究員石正麗教授此前稱，歡迎「公開、透明、信任、可靠和合理」的調查。

北京強烈回應

拜登在周三（26日）發表一份聲明中，他要求美情報單位就Covid-19起源提出一份報告，包括病毒「是由於人類與受感染動物的接觸，還是實驗室意外產生的」，並要求相關部門跟進。

拜登說，美情報部門多數人對這兩種情況都有「討論」，但目前為止「不相信有足夠的信息來評價兩種情況何者比較有可能」。

拜登表示，他已要求各機構「加倍努力」，收集和分析可能「使我們更接近確定結論的信息。周四（28日），他又告訴媒體說他計劃發佈報告，「除非有我不知道的事情」。

此外，加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）隨後稱支持美國和其他國家為了能更清楚調查病毒起源所做之努力。

但拜登一連串有關病毒起源的發言激怒了中國官員。

中國外交部發言人趙立堅說，這表明美國「不在乎事實或真相，也沒有興趣進行嚴肅的科學溯源」。

趙立堅稱，國際專家多次在不同場合對中方的開放透明態度給予積極評價。「美國一些人全然無視事實和科學，全然不顧自身溯源的諸多疑點和抗疫失利的慘痛事實，反覆鼓噪要對中國進行再調查。這充分說明美方根本不在乎事實和真相，也沒有興趣進行嚴肅的科學溯源，而是想借疫情搞污名化和政治操弄，甩鍋推責」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， Covid-19病毒於2019年底在中國大城武漢首次被發現。自那時以來，全世界至今已1.68億通報確診病例，共有350萬人死於新冠病毒。

他說，美國情報機構在傳播錯誤信息方面有著「黑暗的歷史」。

這位中國外交部發言人還說：「我還想強調，德特裏克堡基地疑雲重重，美國200多個生物實驗室散佈全球，這裏面究竟藏著多少秘密？2019年7月弗吉尼亞州北部出現不明原因的呼吸系統疾病、威斯康星州大規模暴發『電子煙疾病』，這又有什麼隱情？」

他問道，「美方何時向國際社會公布相關病例的詳細數據和信息？美方欠國際社會一個交代。」

中國駐美國大使館的一份聲明沒有直接提及拜登要求情報機關「加大力度」調查病毒源頭之事，但提到「抹黑運動和責備轉移正在捲土重來」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 2月3日，WHO新冠溯源團隊訪問武漢病毒研究所。