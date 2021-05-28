黎智英等香港民主派人士前年國慶示威案被判監14至18個月

46 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 黎智英在此案被判14個月，部分刑期與之前的案件同期執行，總刑期為20個月。

香港壹傳媒集團主席黎智英和另外9名民主派人士，早前承認在2019年10月1日中國國慶日組織及參與未經批准集結，香港區域法院周五（5月28日）就案件宣佈判刑，黎智英、楊森、何秀蘭、吳文遠、蔡耀昌、單仲偕被判囚14個月，其中蔡耀昌、單仲偕獲緩刑2年；陳皓桓、李卓人、梁國雄、何俊仁被判囚18個月。

一些被告的部分刑期與其他案件同期執行，例如黎智英涉及前年8月示威的未經批准集結案，被判囚14個月，如今再加6個月，總刑期現為20個月。

這是香港2019年「反送中」示威最廣受關注的其中一宗案件，涉及的包括香港民主派多名元老，他們全是「和理非」的代表，但此案特別之處是被告們發起遊行的同時，各區爆發大規模警民衝突。法官胡雅文明言，就算被告無鼓吹暴力，但不代表不會出現暴力示威。

這宗裁決或對往後示威案件有深遠影響。

10名被告認罪

根據香港媒體報導，多名被還押的人士早上坐囚車前往法院，一些被告向遠處拍攝的攝影記者做出勝利手勢，亦有人倒轉持著《習近平談治國理政》的書。而早上在法院門外，約一百名公眾人士排隊到場旁聽，警員在場戒備，一些被告在進入法庭時高叫「六四」相關的口號，黎智英曾向旁聽席方向飛吻和揮手，旁聽人士多次高叫「加油」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 吳文遠倒轉拿著《習近平談治國理政》一書上囚車。

事發在前年10月1日，香港民主派原本希望在中國國慶日發起「反送中」示威，警方當時以公眾安全為由拒絶批出「不反對通知書」，但陳皓桓、李卓人、梁國雄和何俊仁4人在9月30日繼續開記者會，呼籲民眾上街參與遊行，4人和其他被告在10月1日身在遊行現場，叫喊政治口號。

多名被告的代表律師在求情時表示，被告的意圖是「和平示威」，並沒有鼓吹暴力，但法官胡雅文認為，香港示威自前年6月爆發以來，暴力行為不斷升級，如果認為在社會暴力事件無日無之下游行可和平進行是「天真」和「不切實際」，不斷重覆強調「和平」，也不代表會成真。

一些被告聲言自己是發起「公民抗命」，即以和平但違法的方式表達訴求，法官認為這並非求情因素，認為「公民抗命」必須展示行動是和平非暴力。

法官又指，這宗未經批准集結案發生在前年10月，社會局勢比前年8月更不穩定，所以判刑上兩宗案件會不一樣。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 有示威者在法院外舉起英國旗。

黎智英捲入多宗官非

黎智英早前因前年8月示威相關的未經批准集結案，被判囚14個月，此案另加6個月，目前總刑期為20個月，但他已就8月那宗案件提出上訴。

外界最為關注他涉嫌觸犯港區《國安法》的「勾結外國勢力」罪名，他在壹傳媒持有的7成多股份，以及其3間私人公司的資產早前被凍結。

壹傳媒集團一度停牌，在本周四複牌時股價一度升三倍，被視為民間聲援黎智英的舉措。同日，路透社報導，香港保安局局長李家超曾去信匯豐和花旗銀行，警告銀行如果處理與黎智英相關的交易，面臨7年監禁，外界關注《國安法》影響波及金融界。

李家超接受香港媒體訪問時表示，有關資產是「危害國家安全罪行」的資產，並非一般人自己的財產，與任何正常營商行為「扯不上關係」。

黎智英同時捲入去年「六四」集會涉嫌煽動他人參與未經批准集結，此案下周續審，他尚有一宗前年10月20日的遊行相關案件以及另外一宗欺詐罪。