台灣疫情：在病毒與兩岸政治夾縫中求疫苗的艱難抉擇
- 白麥克（Michael Bristow）
- BBC News
台灣曾成功遏制新冠病毒的蔓延，現在卻正處於第一次嚴重爆發的狀態。
台灣急切需要疫苗為民眾提供保護，而緊挨著台灣的龐大中國已經表示願意提供協助 。
但這卻使台灣領導人陷入兩難境地。中國一直希望台灣不再作為自治實體存在，台灣是不是應該接受來自中國的援助呢？
換言之，疫情當前，病毒是不是能超越政治呢？
到目前為止，台灣一直拒絶接受中國的疫苗援助。
這樣的兩難處境出現在今年5月中旬。疫情在全世界肆虐一年多，但台灣在5月中旬之前總共只有大約1500個感染病例，12人死亡。
但隨後感染病例開始急劇增加。僅在5月27日，台灣就報告了13例死亡。
台灣接種了疫苗的人非常少。
直到本周，台灣只收到大約70萬劑疫苗。2300萬人口中只有1%接受了疫苗注射。
為了應對激增的病例，台灣當局意識到他們需要更多的疫苗，而且要爭分奪秒。
5月25日，台灣衛生部長陳時中說，6月將有200萬支疫苗到達台灣；8月底前有1000萬支。
台灣總統蔡英文在推特上寫道：「台灣正在努力擴大疫苗接種，繼續將有進口疫苗抵達。」
台灣其實不需要捨近求遠尋求幫助。
北京方面的發言人已經一再明確表示，中國願意向台灣提供急需的疫苗。
但對台灣來說，接受北京的疫苗幫助並不是一個容易的政治決定，因為雙方在政治上互相敵視。
台灣領導人願意更加獨立，而中國則對此大力反對。在北京看來，台灣是中國領土的一部分，希望台灣與大陸統一。
中國向台灣乃至世界都施加壓力，要求接受一個中國的立場。
倫敦大學亞非學院的曾銳生教授對台灣的兩難處境有自己的看法。
他說，現在的情況下，「中國輸不了，台灣也贏不了」。
如果台灣接受中國的疫苗，就會顯得北京比台灣領導人更有能力照顧台灣人民。
如果台灣拒絶接受中國的疫苗，台北可能會顯得無視自己人民的健康利益。
曾銳生說，如果這樣，「台灣最終可能形象受損」。
在台灣，總統蔡英文面臨很大的壓力接受中國提供的疫苗援助。
台灣反對黨國民黨的資深政治人物洪秀柱最近提醒蔡英文總統：台灣現在真正的敵人是病毒，而不是北京，並敦促她盡快接受中國的疫苗。
還有其他人也向蔡英文喊話，內容大同小異。
中國官方媒體進一步加大了壓力，試圖凸顯台灣領導人的困難。
中國官媒《環球時報》刊登文章，指責蔡英文無視大陸的善意，也無視台灣人民急需疫苗的呼聲。
台灣總統為了維護自身的立場作出了反擊。
5月26日，蔡英文表示，中國出手干預了台灣為確保輝瑞疫苗供應而進行的談判。
她寫道：「我們拒絶外界干涉我們為台灣提供疫苗所展開的工作，反對為了政治目的利用疫苗供應的企圖。」
在疫苗供應問題上，蔡英文急迫地希望把中國描繪成障礙，而不是幫手。
曾銳生教授認為，蔡英文無論用什麼辦法解決疫苗的兩難問題，她最終應該可以度過本次的難關。
這部分是因為台灣的許多人不想注射中國研發的疫苗；他們擔心疫苗的安全性和有效性。
他說，正是因此，台灣的困局仍然是在可控的範圍。
曾銳生說：台灣疫情現在成為關注焦點，是因為之前台灣的抗疫工作做得非常成功。
他說，這種成功應該有助於保持相對較低的感染率，並防止疫苗問題對蔡英文在政治上造成持久的傷害。