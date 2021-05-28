台灣疫情：在病毒與兩岸政治夾縫中求疫苗的艱難抉擇

白麥克（Michael Bristow）

BBC News

23 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 台灣的疫苗儲備很小，只有很少一部分人口接種了疫苗。

台灣曾成功遏制新冠病毒的蔓延，現在卻正處於第一次嚴重爆發的狀態。

台灣急切需要疫苗為民眾提供保護，而緊挨著台灣的龐大中國已經表示願意提供協助 。

但這卻使台灣領導人陷入兩難境地。中國一直希望台灣不再作為自治實體存在，台灣是不是應該接受來自中國的援助呢？

換言之，疫情當前，病毒是不是能超越政治呢？

到目前為止，台灣一直拒絶接受中國的疫苗援助。

這樣的兩難處境出現在今年5月中旬。疫情在全世界肆虐一年多，但台灣在5月中旬之前總共只有大約1500個感染病例，12人死亡。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 台灣內部也有民眾呼籲政府盡快接受中國的疫苗援助。

但隨後感染病例開始急劇增加。僅在5月27日，台灣就報告了13例死亡。

台灣接種了疫苗的人非常少。

直到本周，台灣只收到大約70萬劑疫苗。2300萬人口中只有1%接受了疫苗注射。

為了應對激增的病例，台灣當局意識到他們需要更多的疫苗，而且要爭分奪秒。

5月25日，台灣衛生部長陳時中說，6月將有200萬支疫苗到達台灣；8月底前有1000萬支。

台灣總統蔡英文在推特上寫道：「台灣正在努力擴大疫苗接種，繼續將有進口疫苗抵達。」

台灣其實不需要捨近求遠尋求幫助。

北京方面的發言人已經一再明確表示，中國願意向台灣提供急需的疫苗。

但對台灣來說，接受北京的疫苗幫助並不是一個容易的政治決定，因為雙方在政治上互相敵視。

台灣領導人願意更加獨立，而中國則對此大力反對。在北京看來，台灣是中國領土的一部分，希望台灣與大陸統一。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 台灣防控疫情曾經很到位，現在穿著防護服的軍人在街頭消毒。

中國向台灣乃至世界都施加壓力，要求接受一個中國的立場。

倫敦大學亞非學院的曾銳生教授對台灣的兩難處境有自己的看法。

他說，現在的情況下，「中國輸不了，台灣也贏不了」。

如果台灣接受中國的疫苗，就會顯得北京比台灣領導人更有能力照顧台灣人民。

如果台灣拒絶接受中國的疫苗，台北可能會顯得無視自己人民的健康利益。

曾銳生說，如果這樣，「台灣最終可能形象受損」。

在台灣，總統蔡英文面臨很大的壓力接受中國提供的疫苗援助。

圖像來源，AFP/Getty Images 圖像加註文字， 台灣最近的民調顯示，很多台灣人支持政府採取的「保衛國家主權」的措施。

台灣反對黨國民黨的資深政治人物洪秀柱最近提醒蔡英文總統：台灣現在真正的敵人是病毒，而不是北京，並敦促她盡快接受中國的疫苗。

還有其他人也向蔡英文喊話，內容大同小異。

中國官方媒體進一步加大了壓力，試圖凸顯台灣領導人的困難。

中國官媒《環球時報》刊登文章，指責蔡英文無視大陸的善意，也無視台灣人民急需疫苗的呼聲。

台灣總統為了維護自身的立場作出了反擊。

5月26日，蔡英文表示，中國出手干預了台灣為確保輝瑞疫苗供應而進行的談判。

她寫道：「我們拒絶外界干涉我們為台灣提供疫苗所展開的工作，反對為了政治目的利用疫苗供應的企圖。」

在疫苗供應問題上，蔡英文急迫地希望把中國描繪成障礙，而不是幫手。

曾銳生教授認為，蔡英文無論用什麼辦法解決疫苗的兩難問題，她最終應該可以度過本次的難關。

這部分是因為台灣的許多人不想注射中國研發的疫苗；他們擔心疫苗的安全性和有效性。

他說，正是因此，台灣的困局仍然是在可控的範圍。

曾銳生說：台灣疫情現在成為關注焦點，是因為之前台灣的抗疫工作做得非常成功。