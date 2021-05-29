台灣疫情：本地確診連續15天破百，再引「封城」呼聲

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圖像來源，EPA 圖像加註文字， 台灣目前實施防控疫情第三級警戒，但有聲音要求當局要以更嚴厲手段封鎖社區。

台灣最新一輪新冠肺炎疫情大規模爆發至今已經超過14天，全島的防疫指標至今仍然是「第三級警戒」，但島內已經開始討論是否應該實施更嚴厲的「第四級警戒」，讓當局可以規定民眾只在必要時才外出、封鎖發生嚴重疫情的鄉鎮市區或縣市等。

從5月15日起，台灣每天都錄得超過100宗本地確診個案，最新的數字顯示，周六（5月29日）有493宗新增確診個案（包含166宗校正回歸個案）。

根據當局早前公布的標凖，如果14天內平均每日本地確診個案達100宗以上，而且當中一半找不到傳播鏈，就符合提升指標到第四級的條件。

但台灣衛生福利部部長陳時中指，目前確診的個案約四分三都與一個已知的感染群體有關，強調目前絶對沒有需要把防疫指標升級。該中心發言人稱，第三級警戒已延長至6月14日，未來是否升四級將留待過後再研究。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 台灣緊急接收40萬劑AZ疫苗 但有市民拒絶接種稱「我不想當白老鼠」

台北演練「封城」

雖然當局未實施第四級封鎖，疫情最嚴重的其中一個地區台北市市長柯文哲早前呼籲，當地民眾要「自動自發封城」，除非有必要，否則應該留在家裏。

柯文哲又指出，台北市的疫情慢慢穩定，其中一個最嚴重的萬華區檢測呈陽性的比例已經下降到5.1%，但病毒已經擴散到台北市其他地區。他強調當地疫情仍然未樂觀。

台北當局近日也證實將會就「封城」進行演練，模擬商店停業、限制民眾外出、需要處理大量遺體等的情況。

但鄰近的新北市市長侯友宜就認為，台北不應單獨進行這種演練，而且應該由中央政府統籌指揮，才能有效防預疫情擴散。

疫苗爭議

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 台灣也有聲音要求當局接受中國大陸提供的新冠疫苗。

台灣的疫苗接種率目前仍然處於低水平，公開數據顯示總體接種率不到2%，距離國際公認的群體免疫底線相差甚遠。但當局稱已經向不同國家的藥廠訂購疫苗，其中向美國莫德納采購的505萬劑新冠疫苗，首批15萬劑在周五運抵當地。

台北市長柯文哲批評說，15萬劑連第一線的醫務人員都不能滿足。

日本執政自民黨屬下一個小組早前建議，向台灣提供庫存的部份阿斯利康（AstraZeneca，台灣簡稱AZ）疫苗。這是台灣目前唯一可供接種的疫苗，但這種疫苗被指可能導致血栓等副作用，包括日本等多個國家都一度限制這種疫苗的接種對象。

中國大陸當局早前指願意為台灣，提供上海復星代理的德國BioNTech疫苗，但台灣批評這種做法是「明顯進行分化統戰的操作」。