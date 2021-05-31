香港前教師打破女性最快登頂珠峰世界記錄：「要志存高遠」

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圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 45歲的曾燕紅未曾想過要打破任何記錄。

近期有三名登山者創造新的珠峰記錄，其中一位是香港前教師曾燕紅，她在5月23日創造女性登頂珠穆朗瑪峰的世界最快紀錄。

她在尼泊爾告訴記者：「要志存高遠，目標遠大。」 這也是之前她經常向朋友們重覆的一句話。

45歲的曾燕紅在25小時50分鐘內從珠峰大本營到達世界最高峰的山頂。這一速度打破此前由尼泊爾登山者在2017年創造的記錄，曾燕紅縮短了12個多小時。

「我只是感到解脫和快樂，我並不求打破記錄。我只想挑戰自己，」周日曾燕紅從珠峰安全返回後在尼泊爾首都加德滿都告訴媒體。

曾燕紅是最近幾天創造新的珠峰記錄的三名登山者之一。

上周日75歲的阿瑟·穆爾（Arthur Muir）成為攀登該山峰的最年長美國人； 而46歲的中國重慶人張洪在上周一（5月24日）成為第一個完成這一壯舉的亞洲盲人。

這些打破紀錄的人是迄今為止今年春天登頂珠峰的數百名登山者中的三人。儘管自4月中以來，尼泊爾和珠峰大本營的新冠病例激增，但他們還是選擇繼續挑戰。尼泊爾政府在去年因新冠大流行暫停攀登珠穆朗瑪峰活動，於今年4月恢復對外國人開放。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 曾燕紅在加德滿都接受記者採訪。

「我鬆了一口氣」

曾燕紅在5月11日嘗試過登頂，但惡劣天氣迫使其折返。她決心再次挑戰，一周後再次發起衝擊。

一位尼泊爾政府官員告訴法新社，她於當地時間5月22日13:20（格林尼治標凖時間7:35）離開大本營，並於第二天15:10到達山頂。通常情況下，登山者在到達山頂之前會在不同的營地呆上幾天。

曾燕紅打破由2017年由尼泊爾女性拉瑪（Phunjo Jhangmu Lama）創造的記錄，當時，拉瑪以39小時6分的成績登上珠穆朗瑪峰。

曾燕紅將該記錄歸功於她的能力、團隊協作和運氣。路透社援引曾女士的話說：「我總是告訴團隊和朋友，要志存高遠，目標遠大。所以我很欣慰，因為我可以向朋友和學生證明我的努力。」

兌現承諾

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 曾燕紅登頂珠峰之路並非一帆風順。

曾燕紅曾於香港中文大學校友會聯會陳震夏中學教授生命教育和通識學科。香港媒體報道稱，登頂珠峰的夢想源於她曾經對學生的承諾。「和學生講的事我一定要做到，因為很怕愧疚於學生。」

曾燕紅挑戰登頂的歷程並非一帆風順。 2014年，她首次挑戰攀登珠穆朗瑪峰，但未達大本營便遇上雪崩封山。 2015年她再次挑戰時，卻遭遇尼泊爾7.9級地震，雪崩摧毀整個大本營，團隊中更有5人不幸喪生。 曾燕紅亦一度與外界失聯，之後幸運獲救，但受嚴重創傷，頭部遭割傷、膝蓋十字韌帶撕裂、肋骨折斷，需長時間休養。

香港媒體報道稱曾燕紅曾自述挑戰珠穆朗瑪峰其實需花費數十萬元，購買登山裝備及繳付登山服務費，她一度要向銀行借貸32萬元才能圓夢，更打算完成征途回港後再分期慢慢償還貸款。不過她的故事被報道後，2014年獲得一位素未謀面的名人以匿名人方式進行的贊助，她說：「這位善心長輩都有講，不一定要登上山頂， 沒有給我壓力。」

「堅強意志」勝過一切

張洪在5月24日到達8849米高（29,031英尺）的山頂，比曾燕紅晚幾天。這位中國登山家21歲時因青光眼失明。青光眼是一種視神經受損的眼疾。出生於中國西南部城市重慶的張洪在三名嚮導的護送下登上山頂。