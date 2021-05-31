中國人口：政府允許生育三胎 網民稱「問題是一個都不想生」

21 分钟前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 生育政策影響生育率，進而決定一個經濟體的人口結構和發展形勢。

據新華社消息，5月31日召開的中共中央政治局會議表示，將實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施。

20天前中國公布第七次全國人口普查結果，相比上一次普查，年均增長率微降，但老齡化程度加深，「老齡化已成基本國情。」

在新華社相關微博下，熱度最高的評論大多負面，認為「問題是一個都不想生」、「建議先解決最基本的生育福利」、「你們幫忙養嗎」等。

這是中國第三次「放鬆」人口生育政策。有觀點認為，政策力度太小，在快速老齡化的國情下，不僅應該全面放開生育限制，而且要推出全方位的鼓勵措施。

第三次放開政策

中國自1970年代推行計劃生育政策，除少數民族等特殊情況外，嚴格實施「獨生子女」政策，其中一些強制性政策如引產等，遭到諸多批評。

2010年上一次人口普查後，中國生育率已低於全球平均水平。2013年，計劃生育政策迎來第一次鬆動，實施「單獨兩孩」，即夫妻中有一人是獨生子女則可生育兩個孩子。

根據CEIC數據庫顯示，「單獨兩孩」推行翌年（2014年）中國新增人口從660萬左右小幅攀升到710萬左右，政策的實際效果大大低於估算。

2015年，生育政策再一次放鬆為「全面兩孩」。短期來看，政策效果明顯，2016年新增人口達到800萬，2017年也有737萬左右。

但政策的持續時間再次低於預期，短短兩年後，2018年新增人口大幅跳水，僅為530萬，2019年僅為467萬左右，還不及生育政策放鬆前的水平，凸顯出中國人口增速放緩的險峻趨勢。

圖像來源，WEIBO 圖像加註文字， 中國網友評論大多集中在生存壓力大、生育成本高的現實下，簡單放開「三胎」限制於事無補。

嚴峻未來

生育政策影響生育率，進而決定一個經濟體的人口結構和發展形勢。

中國在70年代實施計劃生育，人為降低兒童佔人口的比重，創造了生產性的勞動力結構。

但時過境遷，隨著預期壽命提高與生育意願降低，當年的適齡勞動力逐漸轉變為老年人口，當年被壓縮的兒童人口，成長為佔比較少的育齡人口。

這種情況為長期經濟發展投下陰影——幹活的青壯年佔比越來越小，需要全社會供養的老年人佔比越來越多，養老金缺口擴大，社會負擔沉重，年輕人自己生活已經不容易，就更不願意生孩子，再加上老年人相對不願消費，經濟活力減弱，社會陷入惡性循環。

而相比於一般經濟政策，人口政策難以立竿見影。

中國社會科學院2019年初發佈的《人口與勞動綠皮書》指出，長期的人口衰退，尤其是伴隨著不斷加劇的老齡化，會帶來不利的社會經濟後果。「中國的人口負增長已經勢不可當，從現在開始亟須開展研究和進行政策儲備。」

經濟學人智庫中國首席分析師蘇月此前也向BBC中文表示，生育政策的調整一般要15-20年才能對勞動力供給產生影響，因此調整人口政策要有提前量。放開生育限制是政策選擇，但是政府同樣需要關注到結婚率的變化和初婚初育年齡的推遲。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， It comes after a once-in-a-decade census showed that China's population grew at its slowest pace in decades

為何不全面放開？

在上個十年，中國兩次放開生育限制的情況下，才維持住年均增長率小幅下降，而且最後兩年新增人口出現大幅下跌。

有中國學者認為，中國老齡化速度快，前景堪憂，早就因該全面放開生育限制，甚至應該開始獎勵生育，這樣才能在15-20年後維持人口紅利。

今年中國的「兩會」上，全國政協委員、中國社科院世界社保研究中心主任鄭秉文遞交的提案，呼籲「十四五」期間（2021-2025）全面放開生育政策。而且「這幾年出生率的陡然下降甚至顯示出某種急迫性」。

學者鄧聿文在FT中文網撰文表示，阻礙中國全面開放生育限制的原因主要有：雖然老齡化程度加深，但人口眾多的基本國情沒變，有觀點認為勞動力紅利還在；還有觀點認為，生育二胎的意願已經不高，應該著力改善公共服務，提高生育二胎的意願，而非開放三胎或全面放開；中國脫離絶對貧困後，還有很大提升空間，而中產生育意願雖低，貧困地區的人口反而願意生孩子，加大脫貧難度；少數民族生育意願更強，全面放開後（此前少數民族可生二胎或三胎），可能衝擊現有民族構成。

出路在哪？

中國網友評論大多集中在生存壓力大、生育成本高的現實下，簡單放開「三胎」限制於事無補。

全國政協委員鄭秉文今年中國「兩會」期間也建議，在全面放開生育政策的同時，制訂一攬子頂層設計，包括但不僅限於為青年夫婦生育創造條件，為青年夫婦減負，4～6歲學齡前教育實行普惠價格，全社會營造一個育兒友好型社會環境，建立人口預測報告制度，並建議將人口老齡化行政主管部門的級別和地位予以升格。

不過，5月31日的政治局會議上也提到，中國要將婚嫁、生育、養育、教育一體考慮……發展普惠托育服務體系，推進教育公平與優質教育資源供給，降低家庭教育開支。要完善生育休假與生育保險制度，加強稅收、住房等支持政策，保障女性就業合法權益。

但在發達國家，生育率低已是多年頑疾，老齡化也成為「現代化病」。各國也推行多種政策，然而實際效果不佳。