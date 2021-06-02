南海爭議：馬來西亞指控多架中國軍機進入該國空域

25 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬來西亞軍方透露，被指進入馬方空域的中國軍機，包括伊爾76型和運-20（Y20）戰略運輸機（上圖，資料照片）。

南海的主權問題再引爭議，馬來西亞指控多架中國軍機進入該國空域，並進行一些「可疑」的行為，聲言將召見中國駐馬來西亞大使提出外交抗議。中方否認指控，強調解放軍的飛機一直遵守國際法，沒有侵入別國的領空。

馬來西亞外交部周二（6月1日）指，軍方周一（5月31日）偵測到16架中國軍機進入馬方空域，並一度進入馬來西西東部沙撈越州（Sarawak）60海里範圍之內。馬來西亞皇家空軍又指，當地的航空交通管制員多次要求與中方軍機聯絡，但沒有回應。

馬來西亞外交部長希山慕丁（Hishammuddin Hussein）形容，事件是對「馬來西亞空域和主權的侵犯」，又說馬方與任何國家的友好關係不代表他們會就國家安全妥協。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 馬來西亞軍方被闖入馬方專屬經濟區的中國軍機，包括伊爾76型運輸機。 （資料圖片）

馬來西亞軍方指這些中國軍機進入馬方的專屬經濟區（exclusive economic zone），對航空交通造成「嚴重威脅」。

馬來西亞軍方透露，被指闖入馬方專屬經濟區的中國軍機，包括伊爾76型和運-20（Y20）型運輸機，飛行高度一直停留在約7000米或以上，但沒有進一步解釋中方的軍機做了什麼「可疑」的行為。

根據1994年生效的聯合國海洋法（UNCLOS），專屬經濟區是指從一個國家領海基線向外延伸的200海里範圍。這個國家有權開採或使用自己專屬經濟區內的資源，而雖然外國飛機或船隻可以自由進出這個區域，但必須遵守該國相關的法律法規。

中國駐吉隆坡大使館回應事件時說，事件「是中國空軍例行的正常飛行訓練，不針對任何國家。根據有關國際法，中國軍機在有關空域享有飛越自由」。

中國大使館聲明又說，中國和馬來西亞是「友好鄰邦」，中方願意繼續與馬來西亞「進行雙邊友好協商，共同維護地區和平與穩定」。

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中國與越南、菲律賓、馬來西亞等多個東南亞國家，過去多次就南海的主權爆發爭議。中國去年派出一艘海洋調查船進入馬來西亞的專屬經濟區，引起馬方不滿，歷時一個多月。

近期的事件包括中國被指過去數月派出超過220艘漁船，停泊在南海一個與菲律賓有主權爭議的珊瑚礁附近。菲律賓指這些漁船其實是中方派出的民兵，形容做法是侵犯菲律賓的海洋權利和主權領土。

中國近年在南海多個有爭議的島礁填海造地，並在得到的土地上建立碼頭、機場等軍用設施。北京多次指島礁不會作軍事用途，又形容在島上建造軍事設施是在中國領土上建立防衛設施，做法「無可厚非」。

美國和東南亞等國的軍用和民用飛機或船隻接近這些島礁時，往往會受到中方阻撓，包括使用無線電通訊要求離開、甚至派出軍機攔截等。