世衛將中國科興疫苗納入緊急使用清單的影響

41 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 科興疫苗克爾來福已在全球多個國家使用。

世衛組織於周一（6月1日）批准中國科興疫苗克爾來福（CoronaVac）可用於緊急使用。這是繼中國國藥疫苗被世衛納入緊急使用清單的第二支中國疫苗。這意味著科興疫苗能進入全球疫苗分享計劃Covax，幫助緩解目前疫苗分配不均的現狀。

世衛的使用建議

世衛表示根據現有證據，建議該疫苗用於18歲及以上人群，分兩次接種，間隔2-4周。疫苗效力研究結果顯示，該疫苗可預防51%的接種者出現疾病症狀，並預防100%的研究人群出現嚴重新冠症狀和住院治療。

由於參加臨牀試驗的60歲以上老年人極少，因此無法估計對該年齡組的效力。儘管如此，世衛組織並不建議對該疫苗設置年齡上限，因為隨後在多個國家使用期間收集的數據和免疫原性輔助數據表明，疫苗對老年人可能也有保護作用。沒有理由認為疫苗的安全性在老年人和年輕人群中會有不同。世衛組織建議為老年人群接種該疫苗的國家開展安全性和有效性監測，核實預期影響，並為上述建議在所有國家增添力度做出貢獻。

科興疫苗在巴西小鎮的效果

圖像來源，Nelson Almeida/Getty 圖像加註文字， 其中巴西的一個小鎮的所有成年人接種科興疫苗後，該鎮新冠死亡率降低95%。

世衛組織於5月宣佈開始審批科興疫苗，其間要求科興提供有關該疫苗安全性的更多細節，並要求提供有關科興控股的生產流程的數據，以評估其是否符合WHO的標凖。因此決定推遲到六月做出決定。

路透社報道，根據科興向世衛提交的三期臨牀試驗資料，科興疫苗有效率介乎51%至84%之間。今年初，巴西、印度尼西亞和土耳其公布的臨牀試驗結果表明，該疫苗的有效率介乎50%到90%之間，引發外界對其真實有效性的質疑。

世衛正式做出將科興疫苗納入緊急使用清單決定之前，該疫苗已經在除中國以外的地區和國家使用，包括智利、巴西、印度尼西亞、墨西哥、泰國和土耳其等。

其中巴西的一個小鎮的所有成年人接種科興疫苗後，該鎮新冠死亡率降低95%。

今年2月至4月期間，巴西東南部擁有4.5萬人的塞拉納鎮（Serrana）的所有成年人都接種科興克爾來福疫苗。

這是設在巴西聖保羅的公共研究中心布坦研究所（Butantan Institute）與中國科興公司的一項共同研究。

根據布坦研究所對最終結果的介紹，從2月初到5月中旬，塞拉納的新冠死亡人數下降95%。研究人員表示，有症狀的病例數量下降80%，與該疾病有關的住院人數下降86%。

研究小組稱，那些沒有接種疫苗的人也因病毒循環的減少而得到保護。研究結果表明，在75%的人完全接種疫苗後，大流行可控。布坦研究所的研究主任裏卡多·帕拉西奧斯（Ricardo Palacios）說，關鍵數字是75%。

他說：「最重要的結果是，無需為所有人接種疫苗，我們可以控制這種大流行。」

帕拉西奧斯還說，未接種新冠疫苗的兒童和青少年的確診病例數量有所下降。這可能表明如若學校要復課，無需為兒童接種疫苗。

他亦補充稱，該疫苗對最初被稱為P.1、現在被稱為Gamma的變異病毒也很有效。變異病毒Gamma首次在北部城市馬瑙斯發現，並被指責為造成巴西全國各地病例激增的元兇。

巴西的新冠死亡人數僅次於美國，位居世界第二，病例數位居第三，超過1650萬人確診。塞拉納距聖保羅約315公里（195英里），塞拉納鎮周圍的城市正努力應對新冠感染率激增的問題。位於24公里外的裏貝朗普雷圖（Ribeirão Preto）有71萬人口，目前正處於封城狀態。

該試驗結果可能會給正在使用該疫苗的十幾個國家提供更多參考。在塞拉納進行的該試驗是世界上第一個此類試驗。結果顯示，在注射第二針疫苗14天後，沒有出現關於該疫苗陳生嚴重副作用的報告，也沒有發生與新冠病毒相關的死亡。

對世界意味著什麼？

目前全球疫苗存在嚴重分配不均的問題。世衛面臨國際壓力，要求其幫助向貧困國家分發更多的疫苗。

在非洲國家科麥隆和贊比亞，只有0.1%的人口接種兩針新冠疫苗。國際權威學術雜誌《自然》的文章稱，目前 在低收入國家只有不到1%的人口接種新冠疫苗。

獲得世衛的緊急使用批准意味著科興疫苗能進入全球疫苗分享計劃Covax。

「世界迫切需要多種新冠疫苗來解決全球巨大的獲取不公平問題，」世衛組織衛生產品獲取事務助理總幹事西芒（Mariângela Simão）表示，「我們敦促生產廠家參與新冠疫苗全球獲取機制，分享其知識和數據，並為控制大流行做出貢獻。」

科興/克爾來福疫苗為滅活疫苗，易於保存，非常容易管理，特別適用於資源匱乏的國家。