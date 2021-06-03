六四32週年：《國安法》下香港悼念困難重重，黑衣燭光也可能違法

14 分钟前

今年是中國北京天安門「六四」鎮壓事件32週年。 從1990年起每年6月4日，香港支聯會在銅鑼灣維多利亞公園舉行大型燭光晚會悼念「六四」，外界關注港區《國安法》的實施，是否會令燭光消失。

香港警方上月以新冠疫情為由，拒絶批准支聯會6月4日在維園舉辦年度燭光晚會。並再三呼籲市民，不要參與「任何未經批准集結」。支聯會表明今年在6月4日當天不會組織任何「六四」相關活動，但呼籲市民「自發悼念」。

香港警方對BBC中文表示，在「六四」當日會在相關地點部署足夠警力，「迅速果斷執法」。警方發言人說：「警方呼籲市民不要參與、宣傳或公布任何未經批准集結及受禁的群組聚集，並應避免聚集，減低病毒擴散的風險。 」

根據香港電台、《明報》、《香港01》、《南華早報》等多家香港媒體引述警方消息稱，當局將會部署超過數以千計的警員在「六四」當天於市內各處戒備，其中單在維園，就凖備安排3千名警員，防止有人違法集結悼念「六四」。

港媒引述的消息人士透露，「身穿黑衣」、「叫喊口號」和「燃點燭光」都可能成為違法證據，會按情況可能隨時封鎖維園等個別地點。不過警方暫時未有計劃以《國安法》為主要檢控方式，而是以疫情「限聚令」或《公安條例》的未經批准集結等相關罪名執法。

對於有消息傳出，在維園附近穿黑衣點燭光都可能違法，支聯會秘書蔡耀昌批評這「變相恐嚇香港人」，呼籲市民小心應對，相信港人能以合法、和平、理性的方式，用自己的方式表達對「六四」的悼念。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 過往維多利亞公園的集會吸引數以萬計的人參與。

悼念活動受到限制

去年，港警同樣以疫情為由禁止「六四」晚會，但數千名市民不理會禁令，堅持到維園點起燭光悼念。但幾十名政治人物因而被捕和被控煽動或參與未經批准集結等罪名。

加之《國安法》至今已實施近一週年，警方的嚴陣以待和多番警告參加者可能面對五年牢獄刑責，令外界估計在疫情與政治壓力下，今年到維園附近的香港市民數量將不及往年。

支聯會表明不再以組織名義在6月4日發起「六四」相關活動，不過個別成員會以個人名義進行悼念。

支聯會副主席鄒幸彤表示，會以個人名義在當晚8時，「在大家都能看到的地方點起燭光」。她在社交網站說：「政府能禁止一個場地裏的聚集，不能禁止香港每個角落亮起燭光。愈是想刻意撲滅，燭光只會愈燒愈廣，並終將成為焚毀專政的烈焰。而我們這刻要做的，就是盡我們每人的一分力，在嚴寒中守住這燭光，守住我們良知的底線，守住我們僅餘的自由。」

除了晚會已被禁止外，支聯會營運的「六四紀念館」在5月30日重啟後兩天，被當局通知沒有「公眾娛樂場所牌照」， 支聯會對外宣佈，需要暫時閉館。根據香港法例，舉辦展覽需要向食物環境衛生署提出相關申請，規管目的是確保處所內的公眾安全和秩序，包括建築物、健康、衛生、消防及通風設備。

支聯會常委、六四紀念館管理委員會主席麥海華接受香港電台訪問時表示，紀念館過去10年來都以此形式運作，政府一直無任何執法行動，擔心今次行動是選擇性執法，他表示支聯會會考慮建立網上博物館，統整八九民運的資料。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 六四紀念館被指無牌經營而需要暫停關閉。

香港的教會可能成為當天在香港唯一合法的集體悼念「六四」的場所。香港天主教正義和平委員會早前宣佈，將在6月4日當晚於全港七所聖堂舉行「追思亡者彌撒」，委員會聲明並沒有明確表示彌撒與「六四」有關，但在聲明中表示「因種種原因，我們或許無法明言，但我們毋忘歷史……願歷史的主宰垂顧那些春夏之交裏，追求真理而逝世的人。」

在疫情下，香港仍然容許舉行多人出席的宗教活動，教會將按照香港防疫規定，限制參與人數為聖堂的三成，即每所聖堂可容納100至400人。目前尚不知道當天警方會否到場執法。

6月3日，已有身份不明的人在這些教會門外掛上抗議橫額。 在坑口的教會外的橫額上面寫上「崇拜為名、煽亂為實、分裂宗教、滿手鮮血」及「邪教入侵信仰」的字句，警告信徒會因紀念「六四」而「被累違國安法」。

低調悼念

香港人悼念的方式似乎變得更為低調，分析人士指出這折射出香港人的恐懼情緒， 因政治原因而不敢在當天上街悼念。 也有網民擔心，這反映了港人表達政見的方式，已與中國大陸愈見趨同。

一些親民主派的「黃店」和區議員向民眾派發蠟燭，呼籲公眾在合法情況下，在街上拍下燃點蠟燭的相片。

有香港網民發起名為「周街影」（粵語，意思為「隨街拍」）的行動，他們在街頭拍下有數字「64」或是「89」的場景，並上載到社交媒體。

亦有網民呼籲市民在電燈開關上寫上「六四」，這樣每次關燈都想起當天中國北京天安門廣場「關燈」的情景，也是悼念的方式。

有藝術家設計了一個6比4的矩型T恤，以擦邊球的方式表達「六四」燭光在心中。

過往反對參加支聯會「六四」悼念活動的本土派、前中文大學學生會成員袁國智今年也表示要「公開」悼念六四，希望在社區或是教會參與悼念活動。