香港「六四」紀念晚會被禁、台灣疫情延燒、北京宣佈「三胎制度」等本周更多故事

26 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 香港警方上月以新冠疫情為由，拒絶批准支聯會6月4日在維園舉辦年度燭光晚會。

2021年6月第一個星期，6月4日是北京天安門「六四」事件32週年。從1990年起，每年6月4日，香港「支聯會」會在維多利亞公園舉行大型燭光晚會悼念，外界關注港區《國安法》的實施，是否會令燭光消失。但該會副主席已於同日上午被香港警方逮捕。

台灣新冠疫情持續蔓延，雖然日本已經送抵百萬AZ疫苗，但大台北地區確診人數及防疫效率仍讓全民焦慮。同時，越南稱發現新變種新冠病毒，引起全球關注。

中國宣佈三胎生育政策，民眾各有不同意見；同時，「內卷」或「躺平」已經成為中國年輕人抒發心聲的慣用語，在網絡流行。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

2021年是中國北京天安門「六四」鎮壓事件32週年。 從1990年起每年6月4日，香港支聯會在銅鑼灣維多利亞公園舉行大型燭光晚會悼念「六四」，外界關注港區《國安法》的實施，是否會令燭光消失。

香港警方上月以新冠疫情為由，拒絶批准支聯會6月4日在維園舉辦年度燭光晚會。並再三呼籲市民，不要參與「任何未經批准集結」。支聯會表明今年在6月4日當天不會組織任何「六四」相關活動，但呼籲市民「自發悼念」。

在6月4日晚上，大批香港市民在街頭舉起手機燈光，紀念這一個日子。

圖像來源，Reuters

台灣自五月中旬爆發第二波新冠疫情，至今已有數千人確診。也因為疫情嚴峻，新冠疫苗從乏人問津變成一劑難求 。目前，政府下訂的疫苗數量多少，何時抵達等相關信息缺位， 民眾質疑聲不斷。

為了阻止疫情蔓延，自上周起，台灣許多民間團體、私人企業和政治人物加入全球疫苗採購行動， 讓更多疫苗盡早來到台灣。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國互聯網發展迅速，但加班也因此成為很多公司的常態。

「內卷」與「躺平」是當下中國90後甚至00後們常常掛在嘴邊的詞。一個指向「過度競爭」，一個代表「退出競爭」，這兩個截然相反的詞語折射出年青一代對中國社會競爭白熱化的挫折感。

觀察人士認為，「內卷化」討論背後，是已來自中產階級的年輕人面對錯過機會窗口期的一種挫折感。他們在成長過程中眼見父輩分享中國經濟高速增長的紅利，暢想自己也會面臨一樣廣闊的機遇，但現實已非如此。

圖像來源，EPA

據新華社消息，5月31日召開的中共中央政治局會議表示，將實施一對夫妻可以生育三個子女政策及配套支持措施。在新華社相關微博下，熱度最高的評論大多負面; 這是中國第三次「放鬆」人口生育政策。

有觀點認為，政策力度太小，在快速老齡化的國情下，不僅應該全面放開生育限制，而且要推出全方位的鼓勵措施

圖像來源，Getty Images

越南檢測到一種新冠病毒變種，似乎是印度和英國變種的混合，可以通過空氣迅速傳播。