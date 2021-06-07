從放開三胎反思中國人口政策 幾十年的「慢性病」難有特效藥

2021年6月7日凌晨1点48分

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中國第七次人口普查結果發佈後僅三周，中共中央政治局會議宣佈，改變現有人口控制政策，允許一對夫婦生育三個子女。

然而，這次政策制定的速度，並未贏得讚譽，迎來的反而是「吐槽」。

網民吐槽「藥不對症」，現在不想生是因為養不起，而不是不允許生。有人口學家認為，「三胎」政策來得太晚，力度太小，不足以解決老齡化問題。

老齡化和走低的生育率已被視為中國發展前路上的「灰犀牛」，但如何解決這一問題似乎並沒有好的答案。

有研究者將其比作幾十年來的人口政策累計導致的「慢性病」，難以簡單靠一劑中藥就能夠治好。甚至有觀點指出，中國放開生育限制，甚至走向鼓勵和獎勵生育，都不一定能解決這個曾經困擾發達經濟體多年的難題。

放開三胎帶來增量有限

「三胎」政策出台後，有觀點認為，這麼做是為了逐步放開生育限制，防止人口短期暴漲，也讓有關部門有時間改善教育、醫療等方面的社會保障。

但威斯康辛大學研究員易富賢向BBC中文表示，「三胎」政策下新出生的人口非常有限，不足以有這樣的顧慮。

東亞地區的台灣和韓國可以作為借鑒。2015-2019年這5年台灣的三孩及以上孩次佔比平均為11.5%，韓國平均為9.3%。

中國實行全面二孩政策後的三年，即2017、2018、2019年三孩及以上孩次佔比分別為6.8%、8.8%、10.5%。

「可見，三孩政策能讓三孩佔比提高2-3%就不錯了，這就意味著每年多出生也就20萬人，杯水車薪。」易富賢表示。

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CEIC數據庫顯示，「單獨兩孩」推行第二年（2014年）多了50萬左右新生兒。「全面兩孩」2015年開始推行，2016新生兒多了將近100萬，但2018年新增總人口急速下跌，已不及放開前的水平。兩次政策的實施效果都大大低於預期。以此來看，「三胎」政策帶來的實際效果則可能更弱。

「如果能提前10多年放鬆生育政策，中國在人口政策上不會如現在這樣被動。」安邦智庫宏觀研究中心主任賀軍表示，在放鬆生育政策的問題上，中國政府的確是做晚了。

能否全面放開生育限制？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 理論上講，放開三胎限制與全面放開之間的差距已經非常小了。

理論上講，放開三胎限制與全面放開之間的差距已經非常小了。據易富賢推測，四孩、五孩佔比僅為1%-1.5%，因此全面放開對人口增長的影響比「三胎」政策更微小。

那為何不乾脆全面放開生育限制？

學者鄧聿文在FT中文網撰文表示，阻礙中國全面開放生育限制的原因，包括中國脫離絶對貧困後，還有很大提升空間，中產生育意願雖低，貧困地區的人口反而願意生孩子，加大脫貧難度；少數民族生育意願更強，全面放開後（此前少數民族可生二胎或三胎），可能衝擊現有民族構成等等。

易富賢則認為，「三胎」政策本身不合邏輯，但放在中國政治的程序上就講得通了。

「在官方語境裏，還是在說控制人口，計劃生育作為基本國策還寫在憲法裏，如果這些都不改變，而直接全面放開生育限制，等於放棄人口控制，邏輯上不能自洽。而政治局會議也沒有權利修改憲法，因此『三胎』是權宜之計。」

易富賢進一步分析，2013年決定實行單獨二孩、2015年宣佈實行全面二孩政策，都是在黨代會上決定的。而人口政策要完成大方向改變，需要在黨代會、全國人大上決定。可能這次普查後發現情況太糟，等不及了，先在政治局會議上宣佈三孩政策，預計年底的六中全會和明年的兩會將有「方向性」的宣示，會有「大動作」。

應該出台獎勵生育政策嗎？

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「中國目前還沒到獎勵生育那一步，以前是限制生育，現在是逐步放鬆限制、全面放開，然後是保障生育，最後才是獎勵生育。」易富賢認為，這次中共政治局會議上提到的普惠托育服務等政策是實實在在的保障，具體措施還有待觀察，但如果做好了，對生育率的刺激比放開二胎還要大。

生育保障做好，如果出生率還上不去，中國可能就要像歐洲和日本一樣，出台獎勵政策了。

不過安邦智庫宏觀研究中心主任賀軍表示，中國長期以來的生育政策以限制為主，在政策體系、政府服務、資源配套等方面，對於鼓勵生育方面的凖備都不足。而且從二胎政策放開的表現來看，即使中國出台政策、拿出錢來獎勵生育，也不會有明顯的效果。

「與日本不同的是，日本是『老時已富』，中國則是『未富先老』，再加上中國的老齡人口絶對規模龐大，未來中國的老齡化壓力將處於全球之最。」賀軍表示。

易富賢也持相似觀點，以日本為例，在充分提供保障之後還獎勵生育，但效果並不好，生育率從1.26%小幅提升到1.45%，然後又快速降回去了。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國「獨生子女」一代想生更多的孩子嗎？

以日本為鏡

在老齡化壓力下，中國未來面臨的趨勢與日本是類似的，日本目前的老齡化現狀，很可能就是未來中國的老齡化前景。

如果老齡化不可避免，政策上也無解，那麼是否意味著未來中國勞動力人口佔比會越來越小，最終導致經濟活力減弱，從而走向「日本式」的經濟停滯。

易富賢將生育率低的原因分解為三個部分——「心理上不想生，物質上養不起，生理上生不了」。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 除了放寬限制外，政府能夠提供什麼樣的保障或者獎勵，也可能影響生育意願。

心理指的是社會發展年輕人心態的變化，生理方面則是初婚初育年齡不斷推遲，造成不育症比例不斷走高，改變兩者的難度都很大。「中國能做的就是在『養不起』的問題上做文章。」

「我覺得很難，幾十年的慢性病，聲稱靠一劑中藥就能夠治好的，肯定是騙子。」易富賢說。

賀軍還指出，大家對日本經濟「長期停滯」可能存在誤解，這是在富裕水平上的低增長，即使增長極慢甚至停滯，日本國民仍能維持較高的生活水凖。

「但中國不同，中國還處在發展中階段，仍在努力爬坡，如果在中等收入階段就遭遇老齡化較大的壓力，這肯定會加大中國跨越『中等收入陷阱』的難度。」

理性看待低生育率

賀軍認為要理性地看待生育率對經濟的影響。首先，隨著經濟繁榮、城市化程度提升、養育成本升高、人們對個人生活質量和個人價值實現等觀念變化，都會帶來生育率降低，生育率降低實際上也是社會發展進步的標誌。

此外，低生育率雖說是發達經濟體都在面對的問題，但確實在東亞國家尤為嚴重。事實上東亞儒家文化圈的生育率是全球最低。背後的原因多種多樣，包括城市人口密度高；重視教育導致養育成本高、婚育年齡大；以及非婚生子比例低等。

但易富賢認為，中國大陸在這些共性之上，還受到實施近半個世紀的計劃生育政策的影響。

「發達經濟體都面臨老齡化，可以說它像山頂的巨石，緩慢啟動，滾下山來，勢不可擋；但中國的計劃生育就像是有人在懸崖邊一腳把巨石踢下，大大加快了這一進程。」