中國廣東省現Delta變種病毒傳播力強 多城推動全民核酸檢測

8 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 廣州市正在進行大規模核酸檢測。

中國廣東省正在面臨新一輪新冠疫情爆發的困擾。當局周日（6月6日）進一步收緊對離境人員的管控，並在多個城市開展全民核酸檢測。

這個南方省份自兩周前報告本土疫情爆發以來，已發現100多例病例，主要集中於省會廣州和深圳。周一（6月7日）全省新報告了7例確診病例，其中廣州5例。

據報道，在廣州流行的新冠病毒是Delta變種毒株，該毒株最初發現於印度。當局稱，該病毒「潛伏期短、傳播速度快、病毒載量高」。

廣東疫情

據官方媒體報道，此次發生在廣東的疫情主要由5月26日以來的兩條獨立傳播鏈引發。其中，發生在省會廣州的疫情在荔灣區的一家茶餐廳擴散，而深圳的疫情則在一個港口傳播。

當局稱，在廣州流行的病毒是Delta變種毒株，而深圳是Alpha變種毒株（英國變種毒株B.1.1.7）。目前，深圳的疫情已基本受控，但廣州疫情仍在擴散，在鄰近城市佛山和茂名都發現了相關的感染病例。

在周六（6月5日）報告的病例中，有6例感染者都來自廣州最南端的新城區南沙區的一個家庭，包括一名1歲女嬰和一名5歲女童。該地區此前從未報告過任何感染病例，但該家庭曾與去過荔灣區茶餐廳就餐的感染者接觸。

圖像來源，Reuters

當局立刻宣佈全區進入封鎖模式，關閉了當地的火車站和碼頭以及出南沙區的高速公路，並宣佈暫停運營該地區的公交、地鐵、輪渡和長途巴士。

檢疫人員還篩查了93名該家庭的密切接觸者和280名普通接觸者，這些人都已被隔離。

周日（6月6日），在距廣州約400公里的沿海城市吳川也發現了一例確診病例，該患者是一名汽車公司的職工，在5月31日從廣州返回吳川。

廣州市衛生健康委副主任陳斌周日表示，截至周六，廣州四個下轄地區南沙區、增城區、從化區、花都區已經開始對所有居民進行核酸檢測。

在過去兩周裏，廣州已對11個區1600萬人進行了檢測，發現了33例感染病例。作為南方的樞紐城市，廣州擁有1800萬人口。

此外，中山市、佛山市等廣州周邊城市也宣佈進行大規模全員核酸檢測。

地方政府還敦促居民不要外出，尤其是黨政機關、國企和學校等地的員工和師生要做出表率。

廣東鐵路也宣佈從周一（6月7日）起升級離境管控措施。要求廣州和佛山的旅客出示48小時內陰性的核酸檢測結果才可以乘車，其他城市旅客則需出示72小時結果。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 廣州市荔灣區實施了交通管制，限制部分區域居民離開。

廣州市交通運輸局副局長沈穎表示，對離市出行的限制在很大程度上獲得成功。她表示，自5月30日發佈旅遊管制措施以來，每天離開廣州的旅客數量已降至約9.1萬人次，較此前下降63.6%。

Delta變種傳播

新冠疫情自2020年5月以來在中國便呈現總體受控，但時有零星爆發的趨勢。此前，北京、遼寧、河北、安徽等地都曾出現小規模的感染。

但與此前的爆發不同，此次廣州疫情是中國大陸首度出現Delta變種病毒的社區傳播。

Delta變種是世界衛生組織（WHO）近期對新冠病毒B1.617.2變種毒株確定的命名，這一病毒分支首次在印度報告，目前也在英國等地迅速蔓延。

75歲的郭姓老太太是此次廣州疫情的已知最早病例，目前尚不清楚沒有出國的她是如何感染的。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 廣州體育館內設立了用於核酸檢測的移動實驗室。

中國媒體報道說，她在5月19日上午來到廣州一家茶餐廳喝早茶，隨後導致同時就餐的食客和餐廳服務員感染。被她感染的食客又感染了自己的孫子和兒媳婦等家人，並再度傳播至與兒媳一起上培訓班的同學王某。

這意味著從最初的郭某到培訓班的王某，病毒僅在5月19日到5月24日的六天時間內出現了三代感染。

「傳播速度快，是此次疫情和以往疫情最大的不同；傳播力強體現在病毒可以通過吃一頓飯，短暫的非直接接觸傳播，」廣州市疾控中心副主任張周斌在一次記者會上說道。

此外，英國衛生大臣馬特·漢考克（Matt Hancock）亦在周日（6月6日）表示，研究顯示，Delta變種比此前在英國迅速傳播的Alpha變種的傳染性高40%。

疫苗接種加速

持續爆發的零星疫情也讓越來越多的民眾願意接種新冠疫苗。官方媒體報道稱，中國的疫苗接種正加速進行。

儘管中國政府向民眾免費提供疫苗，但在今年年初，中國從施打1000劑疫苗到施打1億劑次耗費了近兩個半月。為此，不同城市動用了各種辦法吸引民眾接種。

圖像來源，EPA

例如在東部城市上海，地方政府和明星女團合作，只要打疫苗，就可以獲得團體成員親手蓋紀念章。

但自5月開始這一進程加快了。官方數據顯示，從全國接種5億劑次到6億劑次，以及6億劑次到7億劑次，均只耗時5天。這意味著目前已有近一半的中國人口接種了至少一劑疫苗。