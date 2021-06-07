美國參議員乘軍機高調訪問台灣 北京提「嚴正交涉」

7 小时前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 分析形容這是台美斷交以來，美國軍機最高調在台灣升降。

三名美國參議員周日（6月6日）乘坐美國空軍一架運輸機抵達台灣作短暫訪問，被形容是台美斷交以來，美國軍機最高姿態進出台灣，引起北京不滿。

這次訪問台灣的參議員有共和黨籍的沙利文（Dan Sullivan）、民主黨籍的達克沃斯（ Tammy Duckworth）和庫恩（Christopher Coons）。

三名議員訪台行程只有數小時，其中一名議員達克沃斯宣佈，美國將會向台灣運送75萬劑新冠肺炎疫苗。他們也獲總統蔡英文接見，蔡英文形容美方的做法為台灣帶來及時雨。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 乘坐軍用運輸機抵台 中國外交部宣佈制裁3位訪台美國參議員

中國外交部發言人周一（6月7日）指，中方已經就事件向美方提出嚴正交涉，堅決反對有關行為。

台美斷交以來，美國軍機在台灣起降只發生過數次，而美國國會議員更是首次乘軍機到訪台灣。分析認為，美方這次舉動是要表達美國協防台灣的承諾。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 訪台的美國議員本身在亞太地區進行訪問。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 到訪的議員獲台灣總統蔡英文（背向鏡頭者）接見，圖中是其中一名議員達克沃斯與蔡英文對話。

誰訪問台灣？

這次訪問台灣的議員中，沙利文和達克沃斯都是參議院軍事委員會的成員，而庫恩則是參議院外交委員會的成員。

達克沃斯母親的家族來自廣東潮州，因為中國共產黨的壓迫而逃到泰國，達克沃斯就在當地出生。台灣的中央社報道她因而「深知自由的代價」。

中央社也引述國防部智庫國防安全研究院學者蘇紫雲說，訪問台灣的國會議員有民主黨人，也有共和黨人，這象徵了拜登政府對台灣的跨黨派支持。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 搭載三名議員的美軍運輸機機身上"美國空軍" （US Air Force）的標示清楚可見。

為什麼坐美軍運輸機？

三名美國議員本身在亞太地區進行訪問，他們從韓國乘美國空軍的C-17運輸機到台灣，這與過去外訪的美國國會議員通常乘坐C-40行政專機的做法不同。美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar II）去年訪問台灣，就是乘坐C-40行政專機。

這次也是美國軍機歷來最高調訪問台灣。美國在2009年也曾經為協助台灣處理莫拉克風災，派出包括C-130運輸機協助運輸救援物資。但當時停靠在台南，軍機機身上的「美國海軍陸戰隊」（United States Marines）標示字眼也不太明顯。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2009年到台灣協助救災的美國C-130運輸機，只有在機翼下方的機身可以隱約看見"美國海軍陸戰隊"的標示。

另外，2015年也曾經有兩架美軍戰機因為引擎故障要緊急降落在台灣，之後美軍派出軍機運載零件和維修員到台灣，維修故障戰機後離開。

台灣媒體形容美國軍機過去到台灣都十分低調，但這次搭載三名美國國會議員的運輸機停靠的是台北的松山機場，機身上「美國空軍」 （US Air Force）的標示也清楚可見。

蘇紫雲形容這次出動C-17運輸機有政治和軍事意義，「表達美國協防台灣承諾，嚇阻中國」。

中國大陸有什麼回應？

北京外交部批評美方參議員的做法外，官方《環球時報》周一（6月7日）的社評也形容美國參議員訪問台灣的做法，是「切香腸戰術又下了離手指更近的一刀」。

社評又指台灣的新冠肺炎疫情嚴重，當局卻還有心情做這樣的陰險博弈，質問台灣當局是否要讓中國大陸「在此時做出一個強烈反應，形成台海地區的一個重大危機」。