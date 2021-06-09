法國總統馬克龍在國內訪問期間遭掌摑，兩人被捕

32 分钟前

圖像來源，BFMTV/ReutersTV via REUTERS 圖像加註文字， 馬克龍總統後來稱遭掌摑為個別事件。

法國總統馬克龍在對該國東南部進行官式訪問時被當面掌摑。

在社交媒體上流傳的一段視頻顯示，馬克龍在瓦朗斯市外的泰恩艾爾米塔什走近圍觀者的柵欄。

一名身穿綠色T恤的男子扇了馬克龍的耳光，保安人員迅速上前，馬克龍總統被保鏢拉走。馬可龍後來再次走到人群前，與支持者握手並與他們玩自拍。

據法國媒體報道，事發後，兩名男子已被捕。

馬克龍總統後來稱其為個別事件。

「我們不能讓極端暴力的人物控制公開辯論，他們不配，」他告訴法國報紙《Le Dauphiné》。

據報道，這名男子一邊打總統一邊大喊「打倒馬克龍主義」，還高呼「蒙喬伊，聖丹尼斯」——舊法蘭西王國查理曼國王的戰鬥口號。

在視頻中，馬克龍在事件發生後一陣子就返回人群中並再次與人們互動。

「我繼續，我會繼續，」他後來告訴法國媒體， 「沒有東西能阻止我。」

目前，該男子的身份和動機尚不清楚。在法新社報道的一份聲明中，當局說他和另一個人接受了憲兵的訊問。

根據一位法國記者的推文，總統遭掌摑後，警員們就在瓦朗斯的街道上出動。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 法國總統受到共和國總統安全小組（GSPR）的保護。

誰保護馬克龍總統？

法國總統受到共和國總統安全小組（GSPR）的保護。

它成立於1983年，據報由77名男女組成，以在活動期間保護馬克龍先生。

根據法國電視頻道BFM的說法，這些人員在總統訪問之前會勘察地點。然後一些持械人員則在旅途中嚴密保護總統。

該報道稱，周二的行程中有10名共和國總統安全小組成員與馬克龍在一起。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 馬可龍後來再次走到人群前，與支持者握手並與他們玩自拍。

事件引起什麼反應？

政界人士迅速譴責這一事件。

法國總理讓·卡斯特克斯（Jean Castex）告訴國民議會，雖然民主意味著辯論和合法的分歧，但「無論如何，它絶不能意味著暴力、言語攻擊，或是少許身體攻擊」。

極左翼領導人讓-呂克·梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）在掌摑事件後立即在推特上表示「聲援總統」。

極右翼領導人瑪麗娜·勒龐（Marine Le Pen）發表譴責稱，「雖然民主辯論可能會很激烈，但它永遠不能容忍肢體暴力」。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 馬克龍總統目前正在國內訪問。掌摑事件發生前，他剛參觀了位於泰恩艾爾米塔什的一所酒店學校。

馬克龍總統目前正在國內訪問，剛參觀了位於泰恩艾爾米塔什的一所酒店學校。官員們表示，他周二繼續對該地區進行訪問，並訪問一所面向25至30歲年輕人的職業學院。

馬克龍的訪問展開之際，正是疫情緩和後社交距離措施開始放寬的時候。法國酒吧和餐館在關閉七個月後，將能夠重新向室內顧客開放。法國的宵禁也將從周三起由晚上9時推遲到晚上11時。