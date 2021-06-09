新疆：德國學者指中國生育政策恐讓維族出生人數減少數百萬

56 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這是首份有關中國政府新疆政策如何影響當地少數族群人口、而又通過同行評審的報告。

德國一名學者研究發現，中國政府在新疆實行的生育政策，會令當地維吾爾族等少數族群的人口在未來20年的增長率減少約260萬至450萬人，約佔族群總人口約三分之一。

這份報告由德國學者鄭國恩（Adrian Zenz）撰寫，報告指外界原本預計新疆的少數族群人口到2040年會增加到約1310萬人，但中國政府在當地實施限制生育政策，令當地少數族群人口到2040年只會達到約860萬至1050萬人。

一些西方國家指責中國在新疆進行「種族滅絶」，部分措施包括採取強制節育手段。北京當局否認有關說法，反指當地少數族群人口減少是因為其他原因。

這是首份有關中國政府新疆政策如何影響當地少數族群人口、而又通過同行評審的報告。

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鄭國恩在研究報告內指，新疆當局在2019年計劃，強迫最少80%住在新疆南部鄉鎮適合懷孕的女子接受「入侵性避孕手術」，包括植入宮內節育器（IUD）和要她們接受絶育手術。

路透社引述鄭國恩說，這份報告揭露了「中國政府針對維吾爾族人口計劃背後的長遠目標」。

有專家認為，大約一百萬維吾爾人和其他大多信仰伊斯蘭教的少數民族人被拘押在中國西部地區的集中管理設施。中國政府面臨試圖減少和同化當地穆斯林少數民族的指控。

但中國當局將有關設施稱之為再教育營，稱是為遏制恐怖主義採取的必要措施。

報道還指，中國官方不斷把漢族人遷居到新疆一些原本是少數族群聚居的地區。

據鄭國恩的研究報告預測，中國政府的計劃可以增加新疆南部的漢族人口，這個地區目前是維吾爾人的主要聚居地，計劃實施後漢族人口佔當地人比例，會由目前的8.4%增加到25% 。

中國政府官方的數字顯示，2017年至2019年間，新疆少數民族地區的出生率下降了48.7%。

北京政府上周宣佈將會進一步優化計劃生育政策，讓夫婦最多可以生三個孩子。但過去一些外洩的文件顯示，北京政府在新疆仍然實施十分嚴格的控制生育政策，一些超生的婦女會被懲罰。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 過去一些外洩的文件顯示，北京政府在新疆仍然實施十分嚴格的控制生育政策，一些超生的婦女會被懲罰。

鄭國恩去年1月也曾經發表類似的報告，他當時引述地方數據、政策文件和當事人的說法，指新疆當局要求一些懷孕的維吾爾族女性墮胎，否則會遭到拘禁，當局也強迫一些女性植入節育器或接受絶育手術。

中國當局一直否認這些說法，強調新疆出生率減少是受全國性執行的生育政策影響，而且當地家庭也慢慢富裕起來，因此開始自行進行家庭計劃，減少生育。

路透社引述中國外交部對鄭國恩研究的回應稱，「所謂的種族滅絶完全是無稽之談」。

中國外交部表示，「這是美國和西方反華勢力別有用心的宣傳和患有『中國恐懼症的表現」。

鄭國恩是總部設在美國華盛頓特區的共產主義受害者紀念基金會（Victims of Communism Memorial Foundation） 的一名研究員。這個基金會形容自己是一個專職「為那些仍然活在專制政權內的人追求自由」的組織。

路透社找來了一些研究人口變化、節育政策和國際人權法等方面的專家，檢視鄭國恩報告內的數據，這些專家同意報告內的分析和結論都是合理的。