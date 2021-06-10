江蘇大學生「扣留」院長抗議學校合併 中國職業教育改革面臨障礙

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圖像來源，Weibo 圖像加註文字， 網絡畫面顯示很多學生與警察發生衝突。

中國江蘇一所大學的數百名學生因不滿該校將與職業技術學校合併，周一（6月7日）罕見與警方發生衝突，在社交媒體引發軒然大波。

當地公安局周二（6月8日）發佈通報，稱事件起因是學生將學院院長「非法扣留」超過一天，並表示警方曾多次向學生喊話警告，但遭到學生的圍攻謾罵。

目前，江蘇省教育廳已宣佈暫停獨立學院與高職院校的合併轉設工作。多所涉事大學也分別發佈公告，表示合併將暫停。

中國當局近年來正不斷推動職業教育改革，希望將曾經的「世界工廠」轉變為擁有大量高級技術工人的製造業強國，來解決一些行業人口過剩但高級技工人才短缺的問題。

但在江蘇和浙江等多省，教育部門希望將多所本科大學與職業學校合併為職業技術大學的計劃遭到很多人的反對。學生們認為，這將導致他們的文憑「貶值」。

學生抗議

此次抗議周一（6月7日）發生在南京師範大學中北學院校園內。社交媒體上的多個片段顯示，大批身穿黑色制服、全副武裝的警員在一間禮堂內與學生發生衝突。

視頻顯示，警察動用伸縮警棍、噴劑等驅趕學生，有學生疑似頭部流血受傷。還有畫面顯示，在夜色中，大批學生聚集在校園中抗議，警方將其中一些學生拖走。

「拒絶職本，還我本科！」學生們在校園裏打出的一幅橫幅上寫道。

兩名南京師範大學中北學院的學生向BBC確認了事件的真實性，但考慮到安全問題，他們拒絶對此發表評論。

儘管有著嚴格的網絡審查，但這一事件的圖片和視頻仍在中國社交媒體上廣泛流傳，一些民眾對警方採取武力行為表達不滿。

但南京師範大學中北學院所在的江蘇丹陽市警方對此有著不同的說法。

「部分學生因對獨立學院與高職院校合併轉設工作不滿，在校內長時間聚集，並將前來做解釋說明工作的學院院長常某（男，55歲）非法扣留，限制其人身自由達30餘小時，」警方在一份通報中稱。

通報還稱，警方「多次向學生喊話警告，開展法律宣傳，但遭到一些學生的圍攻謾罵、阻礙執法」，「為維護校園秩序和被困人員人身安全，公安機關依法採取必要手段將被困人員帶離。」

圖像來源，NANJING NORMAL UNIVERSITY ZHONGBEI 圖像加註文字， 南京師範大學中北學院官網照片。

拒絶轉設

發生在南師大中北學院的抗議並不是孤例。例如，位於浙江海寧的浙江財經大學東方學院和貴陽的貴州師範大學求是學院等，近期也發生了大批學生抗議院校改制的示威活動。

這類學校在中國被稱為「獨立學院」，作為中國高等教育體系中特殊的一種大學，它往往由知名的公立大學與民間資本、機構或個人合作，在校名前掛名公立大學校名，但實際上獨立運作，學費一般更昂貴。

例如，1999年成立的南京師範大學中北學院便是由南京師範大學與南京師範大學教育發展基金會共同舉辦，官網稱其屬於「公益性事業單位」。

雖然這些學校的錄取分數一般比掛名的名牌大學低得多，但它們仍屬於本科學校。相比之下，當局希望推動它們與之合併的職業技術學院則屬於分數線更低的專科職業高校。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 一年一度的高考被很多中國人視為人生中最重要的一次考試。

今年6月4日，中國教育部在官網發佈公告，顯示擬同意將南京師範大學中北學院與江蘇經貿職業技術學院合併轉設為南京經貿職業技術大學。

但這種合併讓很多獨立學院的學生憂心忡忡。有自稱是南師大中北學院學生的網友在社交媒體表示，一些學生為了能在江蘇上學，多花了十幾萬人民幣就讀該學校，「就是為了一個本科學士學位」。他稱，學校在今年3月向學生做了一個轉設調查，最後傳出要合併成公辦職業本科。

「變成職本之後，就直接比普通本科低一檔 ，考公考研都有影響，還有找工作時很多HR（人力資源）不懂都直接當成專科處理」，另一名學生寫道。

中國教育學者、21世紀教育研究院副院長熊丙奇表示，學生們擔憂的根本原因在於職業教育低人一等的問題客觀存在，學生和家長都認為和高職院校合併成為職業技術大學，是「降格」。

「因為長期以來，中國都是採取辦層次教育的方式來發展職業教育。職業教育被當成低於普通教育一個層次的教育……在『學歷社會』的環境中，職業教育也被污名化，被當成是差生才接受的教育，」他說道。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 中國希望擁有更多高級技術工人。

職業教育雄心

在改革開放後，中國曾多次進行高校擴招，以希望快速培養一個龐大的知識階層。曾經在中國被稱為「天之驕子」的大學生逐漸普及。

1977年，中國全國參加高考人數為570萬人，但實際錄取者僅27萬人，錄取率不到5%。而2019年，中國首次有超過1000萬人參考高考，錄取人數達到820萬人，錄取率接近80%。

儘管有越來越多的大學生，但中國高級技術工人仍面臨嚴重短缺。官方媒體在2019年曾報道說，中國高級技工缺口高達2200萬，技校卻面臨招生難。

「目前技術工人特別是高技能人才佔就業人員總量的比例依然不高，技術工人的求人倍率保持在1.5以上，高級技工的求人倍率甚至達到2以上水平，供需矛盾突出，多數企業依然面臨'招工難'與'技工荒'的難題，」作者寫道。

在這樣的背景下，中國國務院在2019年1月發佈職業教育改革方案，號召社會各界支持職業教育，並加大力度培養「高素質勞動者和技術技能人才」。

圖像來源，CNS 圖像加註文字， 中國某藝術專業的大學畢業生（資料照片）。

這一進程在去年開始加快。中國教育部發展規劃司司長劉昌亞在去年12月一次發佈會上表示，在推動獨立學院轉設方面，現在有一部分學校正跟高職學校進行結對、合併，最後轉設成為職業技術大學。

熊丙奇認為，提升職業教育地位，是不可能通過合併成立職業技術大學，在校名上做文章，就能解決的。