從安徽安慶到復旦大學 中國惡性傷人事件頻發背後的社會焦慮和挫折

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圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 民眾在安徽案發地點獻花

近期中國大陸出現數起惡性傷人事件，官方披露的作案動機包括洩憤、報復社會，還有的則因精神疾病或情感糾紛，引起民眾討論。

專家對BBC中文表示，中國最近頻繁的惡性傷人事件反映出普遍的社會挫折感和焦慮狀態，而大陸目前缺乏表達的自由和空間，個體困難難以通過正常渠道紓解。

洩憤或報復社會

6月5日下午，安徽安慶市發生一起持刀殺人事件，一名男子在該市迎江區人民路商業步行街持刀傷人。根據安徽安慶市政府通報，犯罪嫌疑人吳某，25歲，是安慶市懷寧縣人，無業。事件造成6人死亡。

通報稱，該男子因家庭不順悲觀厭世而洩憤行兇，已被採取刑事強制措施。

此前5月22日，大連也發生一起類似惡性事件。一輛黑色轎車在大連中山區人行橫道內撞擊行人，隨後逃逸，造成5人死亡、5人受傷。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 民眾在安徽案發地點獻花

大連市人民政府新聞辦公室稱，當日11時40分許，犯罪嫌疑人劉某駕車沿唐山街行駛至五惠路路口時，在等候綠燈指示後突然在7秒鐘內將所駕車輛車速從0時速加速至108公里/小時（該路段限速60公里/小時），並衝闖紅燈，以駕車衝撞路人的極端方式實施犯罪。

通報還稱，劉某的作案原因是因投資失敗無法接受，失去生活信心，產生報復社會心理。

除了這兩起事件外，中國多地近期也發生了一些惡性傷人事件，原因各有不同，但都引起廣泛的社會關注。

6月7日，上海復旦大學發生一起殺人案，該校教師、犯罪嫌疑人姜某持刀殺害數學學院黨委書記王永珍；5月29日，南京一男子因感情糾紛駕車撞人並持刀捅人，造成包括嫌疑人在內8人受傷；4月28日，廣西北流市一幼兒園發生持刀行凶事件，造成兩人死亡16人受傷。嫌犯被初步認定為精神分裂症患者。

普遍社會挫折感

香港中文大學社會學系副教授鐘華對BBC中文指出，近期沒有疫情的各省報復社會、傷害無辜民眾的案件確實頻發，有明確傷害對象的暴力案件也連續出現，可能因為疫情期間所累積的負面情緒（比如經濟情況轉差、感情破裂等個體負面人生事件帶來的情緒）需要逐漸向外發洩。

她指出，看其他國家的一些關於犯罪的報道分析，也有學者提到，疫情減輕之後犯罪會有報復性的回升。

從作案動機來看，鐘華稱，在中國相對比較發達的大城市，近三年來，殺人案件佔比最大的是男性因情感原因殺害女性。近期發生的暴力惡性事件，也符合這樣的趨勢，主要是男性因情感問題產生暴力行為；其次，報復社會的案件隨著社會發展，也會逐漸增多。

圖像來源，CNS

「聯合國的數據連續多年顯示，全世界各國的社會經濟進步，並沒有縮小貧富差距，反而增加了社會不平等。即使中下階層生活水平獲得了極大的提高，富裕階層獲利更多，他們之間的差距越來越大。社會中『相對剝奪感』比較強烈的那一部分人，如果他們缺少合法途徑達致社會公認的『成功』或者缺少溫和的途徑紓解他們的情緒，他們就可能會使用暴力去發洩，實施報復社會的行為。」鐘華說。

中國政治學者凱博（化名）則對BBC中文表示，中國近期的惡性傷人事件反映出普遍的社會挫折感，挫折感可能來自方方面面，包括婚姻、投資、升職等個人化的具體原因。

他指出，這些個體性的原因在中國缺乏足夠社會公義和群體表達的情況下，難以被紓解。

凱博認為，在中國過去9年，對於很多普通人來說，既沒有抗議的空間和自由，也沒有工會、政黨等群體性的方式進行集體談判，缺乏政治表達的空間和自由。「在這種情況下，人們往往只能選擇這樣的一種社會報復形式。」

大眾焦慮狀態

近年來，「996」、「雞娃」、「內卷」等詞風靡中國網絡。「996」指早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天的工作制度。「雞娃」的意思是望子成龍、望女成鳳的父母不停給孩子安排學習和活動，讓孩子去拼搏。「內卷」則反映某些行業和領域出現的過度競爭。

有學者對BBC中文表示，這些熱詞體現出社會大眾的焦慮狀態，這種狀態容易引發惡性傷人事件。

「大家出現這麼大的焦慮，互相很不友好，其中那些本來性格上就偏執的人生活出點問題，他就更可能走極端，」香港浸會大學社會學教授阮丹青說。

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阮丹青指出，大陸當局應當加大社工、心理健康輔導等方面的投入，提供更多資源，緩解部分民眾的心理健康問題。

在緩解社會矛盾方面，她認為，社會的安定不能靠壓制，安裝攝像頭、每個路口安排一名警察等措施總會出現漏洞。真正能解決問題的辦法是提升社會保障，讓所有人過上安定不焦慮的生活。

鐘華則認為，從根源上減少這方面的犯罪，還是要提高社會平等程度，減少人們的「相對剝奪感」，並提倡多元的成功價值觀。