中國湖北省一社區發生燃氣爆炸 12人死、100餘人傷

6月13日清晨，中國湖北省十堰市一社區集貿市場發生燃氣爆炸事故，截至當日下午已造成12人死亡，138人受傷。事發時為早上6時40分左右，有民眾表示此時正是市場繁忙時段。