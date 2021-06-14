BBC News
, 中文
跳過此內容
简
分類
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
中國湖北省一社區發生燃氣爆炸 12人死、100餘人傷
你的器材不支持播放多媒體材料
中國湖北省一社區發生燃氣爆炸 12人死、100餘人傷
42 分钟前
6月13日清晨，中國湖北省十堰市一社區集貿市場發生燃氣爆炸事故，截至當日下午已造成12人死亡，138人受傷。事發時為早上6時40分左右，有民眾表示此時正是市場繁忙時段。
熱播
2:28
視頻,
新冠疫情：泰國度假勝地普吉島的噩夢
, 節目全長 2,28
2021年6月13日
4:05
視頻,
G7七國集團峰會： 約翰遜拜登率先會面談「共同價值」
, 節目全長 4,05
2021年6月11日
2:47
視頻,
雲南北遷野象仍在昆明徘徊 專家分析大象遷徙原因
, 節目全長 2,47
2021年6月7日
4:26
視頻,
切爾諾貝利核災難：「他們說過三天就回來，結果一等就35年了！」
, 節目全長 4,26
2021年4月30日
5:46
收聽,
法國硬性規定男女平等的問題（粵語）
, 節目全長 5,46
2021年6月12日
3:21
視頻,
肺炎疫情中五個暖心感人的故事
, 節目全長 3,21
2020年4月25日
1:44
視頻,
台灣疫情：40萬劑AZ疫苗緊急運抵台灣 但有市民拒絶接種稱「我不想當白老鼠」
, 節目全長 1,44
2021年5月20日
3:59
視頻,
澳大利亞鼠疫：乾旱重創後 農民遭受新打擊
, 節目全長 3,59
2021年5月27日
4:26
視頻,
中國允許生三胎了 民眾的顧慮是什麼？
, 節目全長 4,26
2021年6月9日
1:51
視頻,
雲南「亞洲象部隊」罕見遷徙穿越多城 當局緊急疏散民眾
, 節目全長 1,51
2021年5月31日